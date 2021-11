Cosa fare quando arriva la persona giusta nel momento sbagliato

C onoscere la persona giusta è il sogno di tutte noi: ma cosa succede se arriva nel momento sbagliato? Vediamo insieme come si può imparare a capire che il tempo è tutto e, quindi, anche quell’incontro potrebbe non essere poi così azzeccato come pensi

Cogliere il momento. La tua vita è fatta di una moltitudine di impulsi che ti arrivano da ogni angolo. Il tuo obiettivo è quello di prendere decisioni perfette e in ogni campo, che sia quello lavorativo o quello sentimentale. Vuoi essere impeccabile sotto ogni punto di vista, anche quello fisico.

Presa da questa voglia di perfezione, perdi di vista i momenti importanti in cui sta per accadere qualcosa, capita sul lavoro e anche in amore. Cerchi così di intrecciare la tua vita con quella di altre persone talvolta in modo approssimativo, cosicché le vostre strade non si intersechino mai ma corrano con un moto perpendicolare.

“La persona giusta nel momento sbagliato”: quante volte hai pronunciato queste parole? Sappi che, forse, nella spasmodica ricerca della persona giusta, allora ti sei fatta sfuggire quella perfetta davvero. Vediamo insieme cosa fare quando riteniamo di esserci lasciate sfuggire l’incontro della nostra vita.

Non lasciarti vincere dalla paura

Passi una vita a cercare la persona perfetta per te, ma sembra che tutto ti remi contro. Ti senti di voler essere ripagata per questo tempo impiegato a trovare la tua anima gemella e, quindi, fai di tutto pur di non perderla.

La paura prende il sopravvento anche se tutti gli elementi favoriscono quest’unione. Questa connessione, però, dev’essere reciproca. Se per una delle due è il momento sbagliato, allora lo è anche la persona. Non avere perciò paura di lasciare andare: l’incontro giusto arriverà.

Accetta di aver incontrato la persona sbagliata

No, non è il momento sbagliato. È la persona. Se ti concentri su una persona che non fa per te, ritenendola invece quella giusta, perdi di vista quello che invece potrebbe essere l’occasione della tua vita.

Solo con questa consapevolezza puoi infatti aspirare a trovare l’amore della tua vita, anche se questo dovesse significare fare molta fatica. Prova a scrivere una lettera nella quale metti nero su bianco tutto quello che provi, anche se queste parole non dovessero mai essere lette. Riversare le tue emozioni ti aiuta a tirare fuori quello che hai dentro e, forse, a metterti di fronte a uno scenario che non avresti mai immaginato.

Impara dagli incontri sbagliati

Fare la conoscenza della persona sbagliata non è necessariamente negativo e, anzi, potrebbe anche rivelarsi come terapeutico. Solo così, infatti, puoi renderti conto di quello che stai cercando per davvero.

Tutte gli incontri possono portare qualcosa di nuovo e di bello nella tua vita, perciò è necessario che tu sappia accoglierli nella maniera più giusta. Non prenderli come del tempo perso o inutile per la tua esistenza anzi, da questi puoi trarre energia positiva per tracciare la strada futura ed essere maggiormente consapevole di te stessa.

Custodisci i bei ricordi

Prendi tutto come una grande esperienza. Anche le relazioni che non durano per sempre, infatti, sono in grado di lasciare un segno importante e non sono meno significative. Impara a lasciare andare ma custodisci i ricordi migliori di quello che avete vissuto insieme.

Impara a guardarti indietro senza malinconia e sii consapevole che, quello che sei diventata, deriva da quello che hai fatto entrare nella tua vita. Tutti i momenti che hai attraversato hanno contribuito a formare un pezzo di te e, quindi, non devi lasciare andare i bei ricordi.

Non perdere te stessa

Quando pensi di aver incontrato l’amore della tua vita, quello che poi si rivela sbagliato, tendi a cambiare alcuni aspetti della tua personalità per provare ad adattarti all’altra persona. Vuoi conservare il rapporto a tutti i costi, perché ritieni che sia giusto per te.

Tieni presente che, se si tratta della persona giusta, allora tutto è destinato ad andare bene. Non serve, quindi, che modifichi una parte di te perché le cose vadano come pensi che debbano andare. Rimani sempre autentica: questa non può che essere la scelta migliore.

Nei momenti bui, sei l’unica persona sulla quale puoi contare. Non smarrirti e metti al primo posto il tuo valore. Se un amore è davvero perfetto, allora non ci sarà bisogno di sacrificare quello che sei.

Non scappare dal dolore

Non essere severa con te stessa. Va bene essere triste, essere risentita e confusa. Tutti i sentimenti che provi ti tengono in contatto con la tua umanità ed soffrire potrebbe diventare terapeutico. Devi così lasciarti oltrepassare dal dolore perché questo sparisca. Avere il controllo non è reale. Impara a perdonarti.

Stai lontana da ciò che ti fa stare male

Si tratta della decisione più difficile da prendere e, certamente, quella che richiede una maggiore maturità emotiva. Allontanati da ciò che ti fa stare male, anche se pensi che sia la relazione giusta per te.

Incontrare la persona giusta nel momento sbagliato potrebbe rappresentare una grande lezione di vita e, come tale, non devi sprecarlo. Se non hai lasciato niente di intentato, allora devi accettare che no, non si è trattato della persona giusta nel momento sbagliato. Semplicemente, era la persona sbagliata.