Cosa fare se il tuo ex vuole tornare nella tua vita?

A ttenzione, questa non è un’esercitazione: se il tuo ex vuole tornare nella tua vita devi essere sicura degli strumenti a tua disposizione, poiché potrebbe trattarsi dell’esperienza più sconvolgente

Saresti pronta a sopportare il tuo ex che vuole tornare nella tua vita? Non molte possono rispondere affermativamente a questa domanda dopo aver superato il periodo doloroso della rottura. Una volta che la ferita si è rimarginata e il dolore si è un po’ appianato può essere saggio considerare con attenzione i messaggi che arrivano da un passato ancora fresco, ma da cui potremmo essere pronte a voltare pagina.

Possiamo essere tutti d’accordo sul fatto che se le relazioni finiscono di solito c’è un valido motivo? L’argomentazione degli innamorati contrastati dal destino avverso è divertente solo quando sta tra i fotogrammi di un film o le pagine di un libro. La verità di solito è assai meno poetica e decisamente più sfaccettata. Tuttavia, le relazioni non finiscono quasi mai per colpa di un agente esterno che ha avversato la relazione: finiscono per qualcosa che è nato da dentro. E così dev’essere.

Vuoi davvero riportare l’ex nella tua vita?

Eppure ogni giorno sentiamo parlare di amiche o amici che, dopo aver passato un periodo terribile a fare cose completamente avulse dal loro personaggio, hanno deciso di tornare con il loro ex. Siamo circondati. Quindi, forse, è prassi.

Diciamo pure che tornare con l’ex è qualcosa che può succedere, specialmente se nessuno dei due è particolarmente convinto di voler voltare pagina o ha gli strumenti necessari per intraprendere una nuova strada.

Prima di tornare con un ex, dunque, è importante prendersi un momento da soli per riflettere sulle ragioni per cui era finita in prima istanza. Possiamo girarci attorno fin che vogliamo, possiamo anche dare la colpa a fattori ambientali, ma se un ex è tale non c’è una terza persona da incolpare. C’era un problema a monte nella relazione.

L’idea romantica di due persone che, dopo un certo periodo di tempo, decidono di ricostruire da capo la loro storia naufragata male è materiale da romanzo, ma forse non da vita vera. È difficile che due persone che si sono lasciate da tempo si ritrovino riscoprendosi all’improvviso perfetti l’uno per l’altra.

Quei problemi di incompatibilità o altro che c’erano prima e che hanno reso la relazione così difficile non si sono magicamente risolti. Probabilmente sono ancora lì e non dipendono da una colpa intrinseca di nessuno: sono come siamo fatti. Non è colpa di nessuno se siamo esseri imperfetti: dobbiamo però imparare dagli errori del passato. E, di solito, gli ex sono errori sufficientemente macroscopici da poterci fornire una lezione abbastanza chiara.

Là fuori c’è di peggio?

Molto spesso salta fuori l’argomentazione, spesso radicata all’idea che il mondo è un posto terribile, per cui sia meglio tornare con l’ex che saltare nella brace di una persona addirittura peggiore. Naturalmente questa affermazione la dice lunga sull’autostima di chi la pronuncia nella sfera di valutazione delle persone.

Molto spesso si sceglie quindi di tornare con l’ex perché dopotutto sai quello che trovi. Non ci sono sorprese quando tutte quelle che ti si potevano fare ti sono già state fatte. Non sembra proprio la prospettiva più idilliaca del mondo, ma qualcuno, forte di una disperazione davvero incrollabile, segue questo filo logico.

Rimanere nella padella è meglio che saltare nella brace? Ma soprattutto: ci si rivolge al proprio ex perché non ci sono altre opzioni al momento viabili, o perché si sente l’esigenza di riavvicinarsi a quella persona per cui si prova ancora qualcosa?

In altre parole: ti stai rimettendo con il tuo ex perché non ci sono altre opzioni sul tavolo? È una domanda che bisogna farsi anche quando la risposta fa male.

L’ex vuole tornare nella tua vita: funzionerà?

Quando sussistono le condizioni perché due ex tornino insieme, e le intenzioni sono riposte nella giusta maniera, la cosa può anche avere senso. Permettere a un ex di tornare nella propria vita significa compiere una scelta in una certa direzione, anche controversa, ma che deve metterci a nostro agio.

Riallacciare un rapporto con il fidanzato di un tempo può funzionare per qualcuno. Alcune persone riescono a imparare dai loro errori e a trovare il modo di riprendere una relazione dove l’avevano lasciata. Possiamo dire che queste persone sono poche, sono rare e talvolta possono anche sembrare un po’ folli – ma esistono.

Quando entrambe le parti della coppia hanno trascorso un tempo sufficiente in maniera autonoma e separata, e hanno imparato a camminare con le loro gambe senza avere bisogno di nessun altro, una nuova relazione con la stessa persona è possibile. Non è facile, e potrebbe indurre a riprendere in mano le vecchie abitudini. Tuttavia, è possibile.

Per capire se una storia funziona davvero ci vuole de tempo: lo sanno tutti, eppure talvolta ci si lascia stordire dai primi tempi, dove è tutto magico e bellissimo. Quando questo periodo sarà terminato ci si potrà confrontare in maniera onesta con la relazione con il proprio ex.