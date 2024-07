Che cos’è il wanderlove?

S e non trovi quello che stai cercando all’interno del paese dove vivi o ti senti un po’ annoiata dalle opzioni a disposizioni, potresti essere una wanderlover, un’amante “itinerante”

Il wanderlove è quel bisogno di ricercare relazioni, più o meno serie, al di fuori della città o del paese in cui si è nati. Non è per forza uno schema collaudato che funziona solo in questo modo, ma in linea generale è un trend che esiste da un sacco di tempo.

Le cottarelle estive quando eravamo in vacanza al mare, con gli anni che passano, si sono trasformate in un altro modo di vivere l’amore al di fuori dei soliti confini. Ma di cosa si tratta esattamente?

Il wanderlove non è solo estivo

Per qualcuno nato e cresciuto in un paese piccolo e di periferia, che magari ha sperimentato la bellezza e le grandi possibilità del mondo o delle grandi città, è davvero difficile trovare l’amore, o comunque una persona sufficientemente interessante, all’interno dei “soliti sospetti” che abitano nel solito posto, fanno le solite cose.

Vacanze in riviera, palestra, abbronzatura, serate e cocktails possono essere allettanti per qualcuno, ma ad altre persone questo modo di vivere sta un po’ stretto. E allora via libera alle dating app e agli incontri quando ci si trova lontani da casa, dove il modo di vivere sarà sempre un po’ diverso.

Per il concetto ancestrale per cui l’erba del vicino è sempre più verde, c’è fascino nell’esotico. Anche se con esotico intendiamo 80 km di distanza.

I nomadi digitali

Non solo. Il wanderlove è diventato un trend perché la gente non si fa più problemi a viaggiare verso altre città (talvolta verso altri Paesi) per incontrare una persona interessante. Talvolta, è anche una questione di pura necessità.

Pensiamo alla “nuova normalità”, ovvero quella che prevede, per una buona fetta del ceto medio che lavora a contatto con il mondo digitale, del full smartwork. In pratica, gente che lavora da casa, spesso anche oltre l’orario prefissato e che mangia, dorme, vive e deambula sempre nelle stesse stanze, talvolta nemmeno troppo certa di che tempo faccia fuori.

Queste persone che vivono una vita estremamente reclusa hanno però un grosso vantaggio, ovvero: nessun problema, di nessun tipo, a spostarsi per ricercare l’amore in un’altra città. Del resto a questi professionisti basta un PC e una linea internet per poter fare quello che fanno da Voghera nel resto d’Italia, o addirittura del globo terracqueo.

A dimostrarlo è stata una ricerca statistica su Bumble svolta nel Regno Unito, per cui il 39% dei single non ha alcun problema viaggiare, o addirittura trasferirsi, una volta trovato l’amore online, magari su una dating app.

Wanderlove: il mare è pieno di pesci

Considerazioni sul surriscaldamento globale e la pesca d’assalto a parte, il mare è davvero pieno di pesci. A dimostrare che l’amore non ha confini sono stati prima di tutto i reality show di appuntamenti, dove persone provenienti da località diverse si incontrano e, senza colpo ferire, si innamorano.

È proprio grazie ai reality, dunque, che il concetto di amore oltre i confini di casa ha preso piede. E questo combina non solo l’esperienza dell’amore e la relazione a distanza, ma anche quella del viaggio.

Non è un segreto che di recente le dating app abbiano subito un calo di appeal da parte dei giovani e delle generazioni leggermente più mature. E adesso, con la spinta post-pandemica riguardante il lavoro smart, le persone hanno non solo il desiderio di viaggiare per amore, ma sono anche in grado di farlo senza rinunce. E finalmente le relazioni a distanza si sono fatte più semplici.

Perché cercare l’amore lontano da casa?

Ci sono tanti motivi per cui le persone si innamorano di qualcuno che abita lontano. Innanzitutto i più audaci potrebbero aver esaurito i potenziali partner. Altri, invece, hanno smesso di interessarsi alla gente che vedono ogni santo giorno per il semplice fatto che la conoscono da una vita.

Nel complesso, non è raro che in un paese di piccole dimensioni si sia cresciuti un po’ tutti insieme, e si vedano i propri coetanei (o persone nel range d’età d’interesse) più come fratelli e sorelle che come partner.

Le città sono tutta un’altra cosa: la vita relazionale di una città tutta nuova, tutta da esplorare e piena di eventi musicali, culturali e sociali apre le porte a una quantità di nuove conoscenze. Persone che hanno avuto vite tanto diverse dalla tua da rendersi subito affascinanti, o comunque degne d’interesse.

Cercare l’amore lontano da casa è un modo perfetto per dare una scossa alla tua vita sentimentale, aiutandoti a raggiungere con ottimismo la consapevolezza che sei bella, sei intelligente e sei interessante per qualcuno – anche se nel tuo piccolo paese non è affatto così.

Da qualche parte, là fuori, c’è probabilmente qualcuno che sta aspettando una persona fatta esattamente come te. E questo è il wanderlove: l’amore ai tempi dello smartworking.