Cosa è la co-regulation?

S apevi che c'è un modo naturale e super efficace per dormire bene grazie al tuo partner? Si tratta della co-regulation

Hai mai sentito parlare di co-regulation? Si tratta di un fenomeno che ci svela, ancora una volta, il potere immenso (e misterioso) dell’amore e di quanto avere accanto qualcuno che amiamo possa farci sentire meglio. Che i sentimenti e l’attrazione verso un’altra persona aiutassero l’organismo a superare lo stress e l’ansia (grazie all’azione di alcuni ormoni) lo sapevamo già, ma ora emerge anche che l’amore sarebbe il miglior antidoto contro l’insonnia. Il motivo? Sta proprio nel fenomeno della co-regulation (oppure coregolazione), portato alla luce in questi giorni da un noto terapista del sonno.

Alla scoperta della co-regulation

Ma andiamo per gradi. Ti è mai capitato di sentirti particolarmente assonnata e rilassata quando sei con il tuo partner? Non si tratta di una semplice sensazione, ma degli effetti della co-regulation che conferma quanto dormire insieme alla persona che si ama garantisca grandi benefici. Il termine co-regulation ha iniziato a diffondersi grazie a un video apparso su TikTok e divenuto virale. A pubblicarlo Simone Saunders, terapista del sonno conosciuto con il nickname @thecognitivecorner. Nella clip l’esperto spiegava gli effetti della co-regulation, spiegando i vantaggi apportati dal sonno di coppia.

“Quando siamo insieme a qualcuno che ci fa sentire al sicuro il nostro sistema nervoso parasimptico, che è il sistema del rilassamento e della digestione, si attiva e ci fa sentire spesso assonnati. Questa si chiama coregolamentazione”. Queste le sue parole, divenute in brevissimo tempo virali.

Insomma, dietro la sensazione di riposo e il sonno che proviamo quando siamo sotto le lenzuola con il partner dopo una lunga giornata ci sarebbe tutta una questione di chimica. Il legame d’amore fra due persone sarebbe così forte, perciò, da portarle a influenzarsi dal punto di vista fisico e mentale, consentendo un sonno favoloso.

5 buoni motivi per dormire con il partner

La co-regulation dunque conferma quanto la vicinanza con il partner possa farci bene, non solo al cuore, ma a tutto il corpo. A dimostrare i benefici psichici e fisici del sonno condiviso ci sono tantissime ricerche e studi secondo cui dormire accanto alla persona amata sarebbe il modo migliore per dire addio ad ansie e agitazioni. Non solo: un sonno sereno è la garanzia per una relazione migliore. Il contatto notturno infatti rafforza il legame, rende più tranquilli e consente di affrontare ogni situazione con la giusta dose di calma. In sostanza i buoni motivi per dormire con il partner sono davvero tanti.

Migliora l’umore

Numerosi studi hanno dimostrato che il sonno in coppia permette di abbassare i livelli di cortisolo, l’ormone responsabile di stress e ansia. Al tempo stesso consente di alzare il quantitativo di ossitocina, ossia l’ormone della felicità. Un toccasana per abbassare tensioni e malumori, ma anche tenere sotto controllo la pressione sanguigna. In più non possiamo negare quanto sia bello svegliarsi al mattino e poter abbracciare e baciare la persona che si ama, magari restando abbracciati sino al prossimo suono della sveglia.

Aumenta la qualità del sonno

Dormire con la persona che si ama garantisce benefici anche dal punto di vista fisico. In particolare consente di migliorare la qualità del sonno: dormi di più, ti addormenti prima e non sperimenti continui risvegli, trascorrendo una notte tranquilla. Il modo migliore per dire addio ai cali di energia durante il giorno, a nervosismo e stress, abbracciando invece una sensazione di riposo profondo.

Favorisce la complicità di coppia

Certo, condividere lo stesso letto non è la garanzia di una relazione sana e duratura, ma dormire insieme – dati e ricerche alla mano – permette di rinsaldare il legame con il partner. Sotto le lenzuola ci si abbraccia e ci si coccola, aumentando il legame fisico con l’altra persona. Le posizioni che si posso assumere in questo caso sono diverse. Alcune coppie amano quella a cucchiaio, altri invece adorano dormire intrecciati, mentre c’è chi sceglie di accoccolarsi semplicemente sul corpo dell’altra persona. In qualsiasi caso abbracciarsi rivela un fortissimo grado di sicurezza, confidenza e protezione fra gli innamorati.

È un antidolorifico naturale

Dormire con il proprio partner consente di abbassare notevolmente i livelli di citochine, delle molecole che favoriscono la percezione del dolore. Di conseguenza una notte trascorsa fra le braccia della persona amata permetterebbe di avere a disposizione un antidolorifico naturale contro qualsiasi tipologia di dolore dovuto a infiammazione.

È un elisir di giovinezza

Proprio come il sesso, anche l’atto di dormire insieme rappresenta un elisir di giovinezza. Permette di abbassare stress e ansia, innalzando le difese immunitarie. Non a caso una ricerca effettuata dall’Università della Pennsylvania ha evidenziato che le coppie che condividono il letto durante la notte resistono maggiormente alle influenze stagionali, merito di un livello maggiore di energia dovuto al contatto ravvicinato con la persona che si ama.