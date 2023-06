Cosa è il “nipple orgasm” e come raggiungerlo

M ai sentito parlare di nipple orgasm? Se la risposta è no, è arrivato il momento di provare questa nuova forma di piacere!

Si scrive nipple orgasm, si legge piacere intenso grazie al tuo seno. Sì, proprio così! Forse non lo sai, ma è possibile raggiungere l’orgasmo anche semplicemente stimolando una delle zone erogene più famose del corpo femminile.

Non solo i genitali, ognuno di noi ha una mappa tutta sua del piacere con numerose zone erogene che, se stimolate, possono portare il desiderio ad un altro livello. I capezzoli, in particolare, sono particolarmente sensibili, così tanto che, secondo alcune ricerche sarebbero numerose le donne che, almeno una volta, avrebbero sperimentato il nipple orgasm, spesso senza neanche saperlo. Ciò è dovuto al fatto che, se stimolati nel modo giusto, i capezzoli possono causare un’eccitazione intensa e fortissima.

Come funziona

L’orgasmo, così come il sesso, è ricco di sfaccettature, di varianti e sfumature. Così tanto che è possibile arrivare al piacere solamente stimolando i capezzoli. Il nipple orgasm è legato a vari aspetti sia psicologici che fisici. Per prima cosa la stimolazione del seno risulta per molte donne particolarmente eccitante e piacevole. L’idea di essere toccate con la lingua o con le mani proprio lì accende la fantasia. Di conseguenza in tante sono spinte a contrarre involontariamente il pavimento pelvico, un movimento che stimola il picco del piacere.

Non solo: se pensiamo al funzionamento del cervello, sappiamo che gli impulsi che vengono inviati durante la stimolazione dei capezzoli sono gli stessi che arrivano ai genitali durante un rapporto sessuale. Il risultato? Il piacere è garantito!

Come avere un nipple orgasm

Hai voglia di sperimentare il nipple orgasm? Puoi farlo da sola oppure in coppia, provando per la prima volta un piacere diverso e imparando a rispondere agli stimoli del tuo corpo.

Se sei da sola

Comincia lentamente e prenditi tutto il tempo che ti serve. Per prima cosa concentrati sui respiri, rilassando tutto il corpo e abbandonando le tensioni. Poi, quando ti senti pronta, inizia a stimolare le tue zone erogene. Parti dalla pancia, accarezzandola lentamente, poi spostati a poco a poco verso l’alto, sino ad arrivare al seno.

Non avere fretta, ma lascia che le sensazioni si accumulino, portando l’eccitazione a crescere. A questo punto inizia a massaggiare il seno in modo delicato, con un tocco leggero. Alterna alle carezze una stretta più forte. Spremi e massaggia in modo alternato, tracciando l’areola con le dita.

Quando sarai abbastanza eccitata spostati sui capezzoli, iniziando a strofinarli. Aumenta la pressione e la velocità, tenendole costanti mentre ti ecciti. L’importante in questa fase è giocare e sperimentare per capire quello che ti piace di più e come il tuo corpo reagisce allo stimolo. Divertiti a stuzzicare i capezzoli come preferisci. Ad esempio potresti tirarli leggermente, realizzare una torsione oppure massaggiarli con il palmo, sfregandoli con energia. Non avere fretta e insegui ciò che ti rivela il tuo corpo. Quando sentirai il picco del piacere arrivare spingiti al limite, infine lasciati andare.

Se sei con il partner

La stimolazione dei capezzoli può essere un ottimo preliminare. Non a caso è una tecnica di petting molto amata sia dagli uomini che dalle donne. Se sotto le lenzuola vorresti sperimentare il nipple orgasm prova a divertirti con il tuo partner. Ci sono tanti modi di raggiungere il piacere in questo modo, dunque giocate insieme e non ponetevi alcun limite.

La lingua è senza dubbio uno strumento perfetto per stimolare i capezzoli. Chiedi al tuo partner di leccarti il seno, tracciando dei piccoli cerchi intorno all’areola e sfiorando il capezzolo con la punta della sua lingua. Quando ti sentirai abbastanza eccitata potrete passare alla fase due: succhiare. In questo modo infatti verrà stimolato al massimo il flusso di sangue ai tuoi nipple aumentando la sensibilità. L’ultimo step consiste nel mordicchiare, per amplificare le sensazioni sino a quando non sentirai l’ondata di piacere travolgerti.

Qualche tricks in più

Come accade per le posizioni del Kamasutra o per il sesso orale, ci sono alcuni piccoli tricks che potrebbero aiutarti ad amplificare il piacere e rendere indimenticabile il tuo nipple orgasm. Oli e lozioni riscaldanti, ad esempio, sono i tuoi alleati per aumentare al massimo l’eccitazione e accendere la fantasia. Potresti iniziare con un body massage per poi passare alla stimolazione del seno da sola o con il partner.

Voglia di brividi? Allora prova il ghiaccio. Un trick che renderà subito turgidissimi i tuoi capezzoli. L’aumento dell’afflusso di sangue in questa zona erogena, come già detto, è il lasciapassare per arrivare subito all’orgasmo! Se hai voglia di fare uno step in più prova il gelato. Potresti cospargerti il seno con della crema e chiedere al partner di mangiarla oppure usare un ghiacciolo alla menta per guidarlo alla scoperta del tuo piacere.

Infine non sottovalutare i vibratori. In commercio oggi esistono diversi vibratori dedicati proprio al nipple orgasm che permettono di massaggiare e di stimolare i capezzoli al meglio, per un orgasmo intenso e indimenticabile.