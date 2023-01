G oblin mode sembra essere una parola ricorrente sui social e per chi si interessa di psicologia e benessere: ma di cosa si tratta esattamente?

Il 2023 è appena iniziato e sui social già si parla di un trend molto specifico legato al benessere e alla psicologia: si tratta del Goblin Mode. Ma di cosa si tratta e perché è importante conoscere questo trend di cui tutti sembrano parlare e che spopola sui social network?

A differenza d i altre tendenze come il cottagecore o il glow up, che partono dal presupposto che chi li adotta vuole migliorare la propria personalità, il cosiddetto goblin mode non mira al miglioramento di sé, è di natura temporanea ed è molto interessante a livello sociologico in quanto ci spinge a tirare fuori il lato peggiore e più nascosto di noi.

Cosa è il goblin mode

Secondo l’Oxford English Dictionary il Goblin Mode, è un termine gergale che indica "un tipo di comportamento che è smaccatamente auto-indulgente, pigro, sciatto o avido, tipicamente in un modo che rifiuta le norme o le aspettative sociali". Ma perché dovremmo ambire a comportarci così e quali le conseguenze sul lungo periodo in termini di benessere mentale?

Il mood è diventato molto popolare da un anno a questa parte, circa dal nel febbraio 2022, quando le persone hanno iniziato a tornare a più aspetti della loro vita pre-pandemia, e si sono rese conto che non sempre avevano voglia di comportarsi come ci si aspettava da loro.

Lo stato d’animo prevalente infatti, secondo gli esperti, era una sorta di pigro rifiuto di tornare alla "vita normale" e una ribellione agli standard estetici sempre più irraggiungibili imposti dai social - in particolare in un momento come quello del lockdown in cui tutti canoni classici a cui eravamo abituati sembravano congelati e ormai sorpassati e inutili.

Il Goblin Mode consiste nel tirare fuori i nostri desideri più reconditi e nascosti, che spesso sono molto poco “instagrammabili” e accettarli - così come sono. Ad esempio, potrebbe trattarsi di svegliarsi alle 2 di notte e andare in cucina e svuotare un intero sacchetto di patatine, o uscire di casa struccate, spettinate e con la tuta macchiata per portare fuori il cane.

In pratica è una totale e assoluta accettazione di sé stessi nel momento più basso della giornata e del sacrificio dell’estetica sull’altare della comodità e anche un po’ della pigrizia. È però davvero importante fare sì che questo comportamento non metta in modo dei pensieri auto-svalutanti, che non solo non ci fanno stare bene ma potrebbero portare a conseguenze gravi sulla nostra vita emotiva.

Se da un lato il Goblin Mode è molto bello come forma di ribellione alle norme imposte dai social media e dalla società, dall’altro è normale domandarsi se questa forma di sciatteria sia rispettosa nei confronti degli altri e sul lungo termine faccia bene alla nostra salute mentale.

Ha senso abbandonarsi al Goblin Mode?

Come per molti trend e anche molti aspetti della vita e della quotidianità, l’eccesso è sempre problematico. Se da un lato abbandonarsi al Goblin Mode ogni tanto, magari quando ci sentiamo pigre e non vogliamo sottometterci a inarrivabili canoni di "coolness", è una cosa positiva, dall’altro non prendersi più cura di sé stessi non può fare bene alla nostra autostima e salute mentale.

Partendo dal presupposto che gli anni di pandemia e il momento storico in cui viviamo ci hanno sottoposto a un terribile stress, la modalità goblin è molto attraente in un momento in cui ci sentiamo un po' sopraffatti.

Certo, è un sollievo riconoscere che non possiamo essere sempre la versione di noi stessi che mostriamo su Instagram o TikTok, ma molti esperti concordano che in goblin mode, un individuo fa di tutto per non sentire lo stress, e questo non è sempre bene.

Guardare Netflix a letto tutto il giorno, mangiando snack e cibo spazzatura piuttosto che cibo vero e proprio potrebbe portarci a perdere completamente la cognizione della realtà; si tratta di una soluzione rapida, che come tutte le dipendenze e le forme di evasione, potrebbe solo peggiorare lo stato di ansia che stiamo vivendo.

Se ti senti di voler indulgere un po' troppo in un mood goblin per qualche giorno o per un weekend perché hai bisogno di staccare e riposarti, molto bene. Ma se diventa un'abitudine e prenderti cura di te stessa diventa una sfida sempre più difficile, attenzione potrebbe essere una spirale depressiva (magari anche senza una vera ragione) da cui potrebbe diventare difficile uscire.

La cosa migliore è sempre quella di affidarsi a dei percorsi di autoanalisi per capire quale è la ragione di questo goblin mode: è solo un periodo, o magari c'è qualche malessere più profondo che è meglio analizzare? E se in questo percorso senti di aver bisogno di un supporto, non aver paura a chiedere aiuto a qualcuno che ti sta vicino, che sia un amico, un familiare o anche un terapeuta. Passare troppo tempo in Goblin Mode potrebbe farti dimenticare chi sei davvero!