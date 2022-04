C hi nella propria vita non si è trovato almeno una volta in una coppia immatura? Le relazioni sono complicate e delicate, ma se il legame è forte ogni difficoltà può essere superata con in pizzico di maturità e introspezione

Abbiamo tutti avuto esperienze poco felici nelle relazioni, o magari abbiamo riconosciuto una coppia immatura da fuori, e cercato di avvisare un'amica che la sua relazione andava forse riconsiderata e analizzata in modo più oggettivo.

Molte coppie rimangono insieme sebbene la loro relazione sia disfunzionale in maniera evidente: litigando di continuo o in cicli di tira e molla infiniti, mentre altre sembrano girare in tondo senza una direzione chiara da seguire nonostante siano insieme da molti anni. Se c'è una cosa che questi due tipi di coppie hanno in comune, è l'essere immaturi nelle relazioni e incapaci, per vari motivi di affrontare lo stato delle cose.

Come riconoscere una coppia immatura?

Spesso avere la capacità di introspezione e di prendere le distanze dalla propria relazione al punto di riuscire a riconoscere di essere una coppia immatura non è facile. Ci risulta ovviamente più agevole osservarlo nelle altre coppie.

Il coinvolgimento emotivo, e a volte la paura di rimanere soli, non aiutano; di contro spesso riconosciamo i sintomi di immaturità nelle coppie che ci circondano. Esistono infatti dei chiari segnali che indicano un'immaturità di fondo in una coppia, che sono abbastanza universali.

Non condividere i punti di vista

Uno dei segni più fastidiosi di immaturità in una relazione è quando uno dei due, o entrambi, non vuole scendere a compromessi. Se un partner vuole che le cose vadano come dice lui, mentre l'altro vuole il contrario, le cose potrebbero precipitare molto velocemente.

A volte è giusto cedere e accontentare l'altra persona, ma solo in modo saltuario e reciproco: altrimenti il legame non durerà a lungo.

Cercare la lite sempre e comunque

Uno dei primi sintomi che le cose non vanno in una relazione, è quando uno dei due partner, o entrambi, colgono ogni occasione per far partire una discussione o peggio, un litigio e si comportano in modo molto aggressivo.

Peggio ancora, se nessuno dei due cerca di trovare un punto di incontro o fa uno sforzo per sedare gli animi. Voler averla sempre vinta in ogni discussione e cercare sempre una scusa per attaccare l'altro è segno non solo di una coppia immatura ma anche che le cose stanno raggiungendo un punto di non ritorno, per il troppo rancore accumulato. Meglio prendersi una pausa e capire se questo rapporto ci rende ancora felici.

Essere troppo gelosi, anche senza motivo

Un chiaro segno di immaturità nelle relazioni è la gelosia gratuita, anche senza che il partner abbia fatto nulla per scatenarla. Non deve succedere nulla di eclatante, a volte basta che uno dei due passi del tempo con gli amici, o dedichi a un hobby o al lavoro più tempo del solito.

Ma mentre la gelosia è in generale un sentimento umano e normale, questo non significa che vada sempre tollerata o peggio, percepita come un segno d'amore. La gelosia immotivata non va mai sottovalutata perché causa rabbia, odio e perdita di fiducia. Non ci sono scuse, bisogna imparare a gestirla, prima che rovini irrimediabilmente il rapporto.

Dare troppo valore alle cose superficiali

Molte persone in una relazione spesso danno valore solo alle cose più superficiali che possono ottenere dal partner; che siano regali, viaggi, cene fuori o lo stile di vita, tutte queste cose non hanno nulla a che vedere con i sentimenti e le emozioni. Certo, sono piacevoli e danno valore al rapporto di coppia, ma non ne sono la base o la cosa più importante.

Considerare queste cose come la priorità nella relazione è un chiaro segno non solo di immaturità emotiva, ma anche di poco rispetto per il partner. In questo caso meglio prendersi del tempo per stare soli e capire la ragione di questo comportamento.

Attaccamento eccessivo e dipendenza emotiva

Essere in una relazione non vuol dire perdere la propria individualità o sacrificarla all'altra persona, anzi. Anche essere troppo appiccicosi è un segno di immaturità, spesso legato anche alla gelosia, all'ansia da separazione e alla dipendenza affettiva.

Passare molto tempo insieme è normale soprattutto in una convivenza, ma questo non significa non potersi prendere del tempo per coltivare un hobby o frequentare un giro di amicizie al di fuori della coppia. Non bisogna mai dimenticare che si è per prima cosa due individui distinti, che non devono stare necessariamente sempre insieme.

Cosa fare per superare l'immaturità di coppia

Riconoscersi in uno o più dei sintomi di immaturità di coppia e ritrovarsi in una relazione complicata non è la fine del mondo. Questo non significa che la relazione vada interrotta o che il partner non sia la persona giusta per noi, anzi.

Una volta appurato che qualche comportamento potrebbe essere poco maturo, basta correre ai ripari con un piccolo esame di coscienza e soprattutto parlandone al partner in modo aperto e costruttivo, per superare insieme la difficoltà.

A tutti può capitare di avere degli atteggiamenti un po' narcisisti o spiacevoli, soprattutto nelle relazioni di lunga durata. Ma se il legame è forte non c'è motivo per cui questi problemi possano essere superati per uscirne ancora più forti insieme.