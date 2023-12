E ssere una coppia emotivamente indipendente vuol dire avere una connessione profonda che tiene conto delle individualità e dell’autonomia di entrambi i partner. Ecco quali sono i vantaggi e come capire se stai vivendo una relazione di questo tipo

Fiducia, maturità, connessione emotiva, autonomia: sembrano essere questi i fattori chiave che identificano una coppia emotivamente indipendente. Perché se la connessione profonda tra partner è fondamentale, lo è altrettanto evitare di codipendere da chi amiamo. Basare una relazione esclusivamente sul legame di coppia trascurando la propria individualità e la propria autonomia emozionale può causare gravi danni anche a breve termine e trasformare la relazione in un rapporto tossico.

Una coppia emotivamente indipendente è formata da due individui che si completano vicendevolmente, che trovano nella relazione con l’altro un supporto reciproco, ma che sono in grado in prima persona di soddisfare le proprie esigenze emotive senza dipendere dal proprio partner. Ecco tutto ciò che c’è da sapere sul tema!

VEDI ANCHE

Lifestyle

Ecco qual è il nesso tra manipolazione e dipendenza affettiva

Connessione profonda VS perdita dell’identità

Quando ci si innamora e in generale quando si avvia una relazione, anche di tipo amicale, la connessione mentale ed emotiva diventa basilare, oltre che naturale. Conoscere profondamente una persona ed entrare in intimità con lei è fondamentale per portare la relazione a un livello di intensità ancora più alto. Ma quando questa connessione varca determinati limiti può sfociare nella dipendenza dall’altro e nella perdita dell’indipendenza emotiva. Perdere l’indipendenza emotiva è un po’ come perdere la propria identità.

Non ci riconosciamo più come singoli, ma semplicemente come parte di una coppia. In questo modo le emozioni che proviamo come singole persone vengono messe da parte in favore di un legame di codipendenza affettiva, che mette in luce solo ciò che prova l’altro e che di conseguenza pensiamo di dover provare anche noi. Ma la connessione tra partner non ha nulla a che fare con questo. Una coppia che basa il proprio rapporto sulla fiducia, sul supporto e sull’autonomia emozionale è capace di mantenere un sano equilibrio tra le emozioni di coppia e quelle del singolo, preservando l’individualità di ciascun partner e basando l’intero rapporto sul rispetto delle sfera emotiva di entrambi.

Crescita personale e crescita della coppia

Preservare questa unicità si rivela importantissimo sia per la crescita personale che per la crescita della coppia. Avviare una relazione su presupposti che non minano lo sviluppo e la crescita personale vuol dire costruire fondamenta solide basate sulla reciproca valorizzazione delle individualità, delle scelte di ognuno e delle emozioni distinte che si provano. Tutto questo ha un impatto positivo su entrambi i partner sia come singole persone che come coppia.

Conoscersi meglio, essere capaci di affrontare la vita in autonomia e non dipendere emotivamente da nessuno significa essere un valore aggiunto per la coppia. Una coppia che non sceglie di stare insieme per bisogno, né per necessità, ma semplicemente per amore, per la gioia di condividere esperienze, avventure, sfide insieme.

VEDI ANCHE

Lifestyle

Ecco cos’è l’interdipendenza e perché è importante per una relazione sana

Rispetto e fiducia

Una coppia emotivamente indipendente basa la propria relazione su solide fondamenta fatte di rispetto e fiducia. Rispetto per i valori condivisi e per quelli individuali, rispetto per gli spazi del partner, per le emozioni, i pensieri e i desideri altrui. La fiducia va di pari passo, diventando il sigillo di un rapporto in cui entrambe le parti coinvolte sanno di poter essere pienamente se stesse, di poter condividere in piena onestà e sincerità ciò che provano, senza essere giudicate, ma sentendosi invece accolte e comprese.

Senza rispetto e senza fiducia, la creazione di un legame profondo diventa pressoché impossibile. Perché i partner non pensano (a ragione) di poter essere realmente se stessi, sentendosi giudicati, additati e non compresi, da chi invece dovrebbe amarli. In questo clima la codipendenza affettiva si insinua in maniera subdola e diventa lo specchio di una relazione che ha qualcosa che non va.

L’importanza di essere una coppia emotivamente indipendente

Avere una totale indipendenza emotiva dal partner, ma non solo, è importantissimo per il proprio benessere psicofisico. Essere capaci di provare le proprie emozioni e affrontare accadimenti della vita senza la necessità di doverle vivere attraverso il filtro di qualcun altro, significa riconoscere il proprio valore. È proprio riconoscendo la nostra preziosa unicità che possiamo sganciarci da dinamiche potenzialmente tossiche. Dinamiche che minano la fiducia in noi stesse, abbassano la nostra autostima e ci spingono a cercare rapporti sbilanciati e disequilibrati in cui dipendere emotivamente dal partner diventa la prassi.

Per evitare di ripetere queste dinamiche è importante fare un lavoro di analisi interiore e capire quali sono i fattori che ci portano a dipendere emotivamente da chi abbiamo accanto. Un grande aiuto può darcelo la psicoterapia. Iniziare un percorso con uno psicoterapeuta può infatti fornirci gli strumenti giusti per comprendere gli elementi che influiscono su quest’attitudine dannosa e può aiutarci a riconoscere finalmente quanto valiamo e a riprendere in mano la nostra vita.