T ra i segreti di una relazione equilibrata e felice, c’è anche (se non soprattutto) la comunicazione. E la coppia assertiva ne è un esempio

Tra gli esempi di amori sani e felici c’è la cosiddetta coppia assertiva. Significa che tra i partner c’è una comunicazione che si basa sull’assertività, appunto, caratteristica che contribuisce a rendere solida la relazione. Nonostante termini come questo possano sembrare difficili o destinati a esperti di psicologia, non è così. In realtà, una coppia assertiva è, volendo semplificare, una coppia che comunica in modo efficace basandosi appunto su una spiccata capacità comunicativa. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Cos’è l’assertività

Per comprendere più facilmente cosa si intende con coppia assertiva, potrebbe essere utile fare un piccolo riassunto di cosa è l’assertività. Questa viene definita come una competenza comunicativa che è anche determinante nel modo di costruire relazioni (in famiglia, con gli amici, al lavoro, etc). Ovviamente, favorisce anche un buon equilibrio all’interno di una relazione con un partner (da qui, infatti, si dice coppia assertiva).

Il termine deriva latino «ad serere» cioè asserire, dichiarare, affermare se stessi. A causa dell’etimologia della parola, a volte l’assertività viene scambiata come una capacità di piegare gli altri al proprio volere attraverso una forma di comunicazione persuasiva, ai limiti della manipolazione. Non è affatto così, anzi. L’assertività è piuttosto la capacità di esprimere, in modo sincero e autentico, il proprio modo di vedere le cose, senza prevaricare chi mi sta accanto.

I benefici di essere assertivi

L’assertività è dunque una competenza personale, che può essere appresa o migliorata. Può essere definita anche uno stile di comunicazione. La comunicazione, a sua volta, è alla base di qualsiasi relazione (non solo amorosa). La coppia assertiva, dunque, si caratterizza per una comunicazione molto efficace e rispettosa di entrambi i partner, ciò che rende la relazione equilibrata e soddisfacente.

Chi adotta uno stile di comunicazione assertivo infatti è in grado di riuscire ad esprimere e comunicare i propri vissuti interiori quali pensieri, bisogni, sentimenti, emozioni e opinioni, senza però arrecare danno all’altro, senza aggredire, offendere o costringere l’interlocutore ad esprimere consenso con il nostro punto di vista. L’assertività non solo migliora notevolmente la capacità di comunicare in modo soddisfacente, creando di conseguenza rapporti migliori tra le persone, ma ha importanti riflessi sul benessere personale.

L’assertività nella coppia

Una coppia assertiva è una relazione decisamente solida e positiva. In un rapporto, infatti, chi è assertivo sa amare se stesso e il proprio partner. Una buona autostima, infatti, permette a ciascun partner di sentirsi legittimato a portare nella relazione il proprio punto di vista, in quanto importante e di valore.

Allo stesso tempo, un comportamento assertivo incide positivamente sull’autostima, permettendo di sentirsi riconosciuti, stimati e accolti. Sviluppare una buona assertività all’interno della coppia permette una comunicazione autentica e una continua riscoperta di sé e dell’altro all’interno della relazione.

Altri modelli di comunicazione

Oltre alla coppia assertiva, nella relazione ci sono altri modelli di comunicazione che, quando sono estremizzati, possono avere degli effetti disfunzionali sull’individuo e sulla relazione di coppia:

Stile relazionale passivo : lo ritroviamo nei partner che preferiscono tacere per evitare che si inneschi il conflitto o la discussione. Questa posizione porta a mettere in secondo piano i propri bisogni e desideri, con importanti ricadute sull’autostima;

: lo ritroviamo nei partner che preferiscono tacere per evitare che si inneschi il conflitto o la discussione. Questa posizione porta a mettere in secondo piano i propri bisogni e desideri, con importanti ricadute sull’autostima; Stile relazionale aggressivo: lo si osserva nei partner che portano avanti il loro punto di vista in modo irremovibile e rigido, ponendosi in una posizione di superiorità, svalutando e dominando l’altro.

Il comportamento assertivo è quindi al centro tra questi due modelli, perché si esprime attraverso la capacità di scegliere lo stile relazionale e la modalità di comunicazione più funzionale in base al contesto e agli obiettivi che si desiderano perseguire.

I benefici dell’assertività in coppia

L’assertività diventa quindi una preziosa modalità comunicativa che permette alla coppia di trovare un equilibrio solido, nel pieno rispetto delle individualità di ciascuno. Ogni partner è egualmente importante, così come lo è il contributo di ciascuno all’interno della relazione.

In una coppia assertiva, infatti, si osserva:

La valorizzazione delle diversità;

Un clima di non giudizio e di ascolto empatico;

Una migliore risoluzione dei conflitti e una ricerca di compromessi più efficaci.

Modi per allenare la comunicazione assertiva di coppia

Una coppia assertiva è senza dubbio particolarmente fortunata se imposta spontaneamente questo tipo di relazione. Ma poiché l’assertività è una competenza che si può anche coltivare, una coppia può allenarsi per diventare assertiva o per mantenere la relazione in equilibrio. Ecco come allenare l’assertività nella pratica di tutti i giorni.

Esprimi quello che pensi e che provi

Può sembrare ovvio, ma spesso nelle relazioni di coppia si esprimono i pensieri o i sentimenti, il più delle volte per evitare scontri. Questo, in realtà, è controproducente, perché prima o poi si finisce per esplodere. In una coppia assertiva nessuno tace sulle cose che pensa, ma le comunica con rispetto al partner.

Parla per te stessa

In una coppia assertiva, durante un confronto, ognuno parla in prima persona, senza usare frasi come «perché la mia amica vede le cose come le vedo io». È importante imparare a parlare in prima persona, aiuta ad assumerci le responsabilità delle nostre emozioni e a verbalizzarle. Piuttosto, meglio usare frasi come «io mi sento…» oppure «ho percepito che…».

Domanda, prima di attaccare

Quando il partner critica in qualche modo, per esempio facendo notare il disordine, si tende a reagire in modo aggressivo. Per essere assertiva, meglio chiedere perché pensa così o se ha consigli: in questo modo, si comincia un dialogo per trovare una soluzione che possa andar bene per entrambe le parti.

Pensa, prima di parlare

È un consiglio che vale sempre, ancora di più se vuoi esercitarti nella comunicazione per trasformare te e il tuo partner in una coppia assertiva.

Pensare al messaggio, ma anche alla forma: sentirsi male o persino attaccati può portarci a ferire il nostro partner. Per questo motivo, è meglio respirare, mantenere la calma e pensare prima di parlare. Meglio che ti preoccupi anche della forma, cioè del modo con cui vuoi trasmettere il messaggio, oltre alla sua sostanza. E non dimenticare l’empatia: imparare a metterci nei panni dell’altra persona può rivoluzionare davvero il modo di comunicare e di stare in una relazione.