S e hai mai pensato di controllare il cellulare del partner (o lo stai già facendo) dovresti smettere subito e ti spieghiamo perché

A tutti è capitato, almeno una volta, di avere la tentazione di controllare il telefono del partner, magari approfittando di un momento di distrazione, o spinti da qualche sospetto più o meno fondato. Sicura però che sia la cosa giusta da fare?

Da un primo sguardo sembra si tratti di un gesto senza troppa importanza, fatto tanto per stare più "tranquilli", in realtà controllare il cellulare della persona che si ama può avere tantissime conseguenze, causando persino ferite emotive difficili da rimarginare.

La condivisione è infatti alla base di un rapporto, ma è anche vero che ciascun partner ha la necessità di avere un proprio spazio personale che deve rimanere privato. Cosa fare quando, mentre lui è sotto la doccia, noti lo smartphone a portata di mano? L’impulso sarebbe quello di afferrarlo e leggere i messaggi, ma potrebbe essere un errore fatale.

Perché spiamo lo smartphone dell’altro

Per alcune persone spiare il cellulare del partner significa mettere a rischio la relazione, ma allora perché lo fanno lo stesso? Quello che ci spinge a controllare il cellulare dell’altr* è la ricerca di informazioni che possano dare un senso a quello che non capiamo oppure non sappiamo dell’altro. Si tratta di un modo per riuscire a placare paure e insicurezze, andando a nutrire un’innata sete di controllo e un bisogno estremo di fiducia nei confronti dell’altro.

La necessità di controllare il telefono dell’altro dunque parte da una mancanza di fiducia che spinge a mettere in atto comportamenti controllanti. La fiducia è un elemento alla base di ogni rapporto di coppia sano, in grado di produrre tranquillità e sicurezza. Quando non siamo in grado di dare fiducia al partner ci troviamo a mettere in atto dei comportamenti controllanti nei suoi confronti, valutando le sue azioni, le parole e i comportamenti come qualcosa di tutt’altro che positivo, ma in grado di minare la nostra serenità.

Da cosa nasce questo cortocircuito emotivo? Le motivazioni sono tante e sono legate soprattutto a ciò che abbiamo vissuto e sperimentato in passato nelle relazioni. In generale però la gelosia, l’ansia, l’insicurezza e il senso di possesso derivano da una visione non fiduciosa dell’altro e dei suoi comportamenti, così tanto da considerarli pericolosi per il nostro benessere.

Qualsiasi cosa può trasformarsi in drama

Se decidi di spiare il cellulare del tuo partner ogni piccolo dettaglio si potrebbe trasformare in un dramma, spingendoti a ingigantire qualsiasi cosa. Ad esempio se scopri che lui, anziché tornare a casa dopo il lavoro, due settimane fa ha raggiunto gli amici per prendere un aperitivo, inizierai a chiederti perché ti ha mentito, cosa c’è dietro il fatto che non te l’abbia detto, arrivando persino a ipotizzare un tradimento. Ricordati che non sei la proprietaria del tempo del tuo partner e che semplicemente potrebbe aver omesso alcune informazioni sulla sua vita quotidiana, ma questo non significa che non ti ama.

Non comprenderai ciò che leggi (cadendo nel malinteso)

Quando leggiamo dei messaggi sul cellulare, soprattutto se non li abbiamo scritti noi, possiamo cadere facilmente nel malinteso perché non conosciamo il contesto.

Potresti, ad esempio, perdere la testa leggendo nella chat con un’amica un cuore rosso, salvo poi accorgerti che l’emoticon – che spesso associamo all’amore, ma non è detto – si riferiva al ringraziamento per un consiglio dato o un favore. In sostanza: le parole mutano significato in base al contesto. Non puoi giudicare un singolo messaggio se non conosci l’intera conversazione.

Non smetterai più

Spiare il cellulare non è solo sbagliato, ma è anche qualcosa che crea dipendenza. Se l’hai fatto una volta non smetterai più. Anche se te lo sei ripromessa e sei certa che resisterai, dopo la prima volta questa forma di controllo diventerà un’abitudine. Così, ogni volta che lui lascerà il suo telefono incustodito ti ritroverai a spiare i messaggi, cadendo in un vero e proprio loop ossessivo. A poco a poco resterai invischiata in una sorta di trappola mentale in cui, non appena ti sentirai insicura, avvertirai il bisogno di sbirciare il cellulare per avere conferme della sua fedeltà. Insomma: spiare il suo telefono diventerà un vizio a cui cederai continuamente, trasformando in una vera e propria ossessione il bisogno di controllare l’altro.

Metterai a rischio la relazione

Se inizierai a controllare sistematicamente il telefono del partner sappi che metterai a rischio la vostra relazione. Perché tutti, prima o poi, vengono scoperti. Cosa accadrà a quel punto? Ci sono persone che reagiscono molto male all’idea di essere spiati e controllati, così tanto da mettere in dubbio la propria relazione e il sentimento che provano - e non hanno tutti i torti nel farlo.

Altre persone si arrabbiano, perdendo la fiducia e provano un profondo senso di delusione. In ogni caso avrai creato una ferita nella tua relazione che era evitabile. Spiare il cellulare non è un semplice gesto di controllo, ma qualcosa che può cambiare per sempre il destino della coppia.