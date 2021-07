Si chiama "friendship with benefits" e altro non è che un'amicizia di letto. Preziosa ed eccitante ma soggetta ad alcune regole ben precise

Le chiamano "friendship with benefits" e sono quelle amicizie con un qualcosa in più, ovvero il sesso, fatto rigorosamente senza impegno. Il connubio tra amicizia e sesso è una vera e propria bomba perché riesce ad unire in un solo rapporto la complicità e il divertimento legati a un'amicizia, all'eccitazione e soddisfazione della dimensione sessuale.

Ma si tratta di una vera e propria arma a doppio taglio perché di tratta di relazioni in cui, se non è presente un perfetto equilibrio e tanta autoconsapevolezza da entrambe le parti, uno dei due "amici speciali" rischia di soffrire, e non poco. Per essere felicemente amici di letto, infatti, occorre aderire a una sorta di tacito regolamento. E sperare che la relazioni non muti, per uno dei due amici, nel corso del tempo (eventualità a dire il vero piuttosto frequente).

Cerchiamo, ora, di mettere nero su bianco qualche consiglio utile per viversi con serenità e senza paturnia questo particolare tipo di relazione.

Sincerità e comunicazione

Nelle amicizie di letto è necessario essere diretti e trasparenti, soprattutto sulla natura del rapporto e sui sentimenti che eventualmente uno dei due potrebbe iniziare a provare per l'altro (amore, gelosia, risentimento).

È importante anche essere sinceri riguardo alle relazioni sentimentali o innamoramenti che possono inserirsi in questo tipo di rapporto. La storia è piena di persone innamorate che, però, mantengono un'amicizia di letto nel tempo, anche per decenni. Però è bene essere consapevoli che il rischio di perdere per sempre uno dei due rapporti, in questi casi, è molto elevato.

A tutto questo va aggiunta la necessità di tenere sempre una comunicazione schietta e completa: meglio dirsi tutto, essere sempre chiari e non omettere pensieri e considerazioni, in maniera tale da essere sempre allineati con lo stato d'animo dell'altro/a e potersi comportare di conseguenza. Questo presuppone anche tanta fiducia reciproca, e perché no, il fatto che ci si voglia bene (ma questo lo vedremo più avanti).

Leggerezza e gioco

Essere amici di letto prevede momenti di felicità e spensieratezza. È forse proprio questo il "plus" di un tale rapporto. Complici l'amore e la gelosia, nelle relazioni sentimentali non sempre tutto riesce a rimanere leggero e rilassato. Nemmeno a letto.

Invece, in un'amicizia "speciale" il sesso può essere grandioso proprio perché completamente libero da gelosie, ansie, risentimenti ed elucubrazioni mentali. Si può, dunque, "sfruttare" un'amicizia di letto per giocare e mettere alla prova la propria sensualità, scoprendo sicuramente nuovi lati di se stessi e nuovi modi di vivere il sesso. Con l'amico di letto si prova meno ansia da prestazione e di solito si raggiunge anche più facilmente l'orgasmo.

Volersi bene

Essere amici di letto non significa avere un amante o una fugace storia di sesso. Ma significa, per prima cosa, volersi bene e sostenersi reciprocamente. In fondo, la base è proprio una solida amicizia.

Una relazione, cioè, in cui si sia liberi di essere onesti, autentici e anche vulnerabili. Un'amicizia di letto prevede anche le coccole e le telefonate, con la consapevolezza, però, di non stare insieme e di non avere alcun legame di tipo amoroso. I sentimenti, però, ci sono: d'altronde l'amicizia non è una relazione sentimentale nella sua essenza?

Lasciarsi liberi

La libertà è un requisito fondamentale delle amicizie di letto e deve essere una libertà reciproca. È bene staccarsi dal concetto di libertà legato a una sorta di disinteresse. Essere liberi non significa rinunciare a un legame o a sentirsi legati.

Anzi, la libertà è un ottimo presupposto per far durare a lungo un legame, se non per sempre. La libertà è paradossalmente un potente collante. In questo caso, ci si lascia liberi nel mondo e liberi anche di innamorarsi. In un'amicizia di letto si rischia molto: si rischia di innamorarsi dell'amico o di perderlo per un'altra persona, ma tutto ciò fa parte del "gioco".

Forse il modo migliore per essere amici di letto è proprio imparare a vivere "qui e ora". Una lezione utile non solo per sesso e amicizia, ma anche per vivere la vita.