C ome si fa a creare le basi per alimentare e vivere il desiderio sessuale in modo più appagante nonostante la routine quotidiana e gli impegni? Avendo una buona connessione erotica con il partner. Ecco come

Quando si pensa alla sfera sessuale, si tende a parlare spesso di intimità, intesa sessuale, desiderio o attrazione, fantasie, ecc. Tutti termini per descrivere ciò che accade tra due persone che si piacciono fisicamente (e non solo) e che, a più livelli, sentono un coinvolgimento erotico e sessuale verso chi hanno di fronte. Una sorta di legame o connessione erotica, quindi, che spinge una persona verso l’altra come una calamita e che aumenta il piacere provato da entrambe.

Ma cos’è davvero questa “tensione” appagante e piacevole che nasce tra due individui e che si traduce in un forte desiderio fisico tra le parti? Spesso siamo abituati a parlarne come di un qualcosa che è per forza innato, e soprattutto che tende a scemare man mano che la relazione diventa solida e lunga. In realtà la connessione erotica è qualcosa che possiamo alimentare per rendere la nostra vita sessuale sempre appagante.

Proviamo a comprenderlo meglio e a capire da cosa deriva e come si coltiva la connessione erotica.

Cosa significa connessione erotica

Anche se il termine "connessione" potrebbe far pensare a qualcosa di virtuale (e quindi non propriamente reale), la connessione erotica è in realtà una sensazione tangibile, vera e concreta. Che spinge due persone ad avere una sorta di tensione erotica palpabile e reciproca, che permette loro di alimentare e dare vita a un forte desiderio sessuale e, se si vuole, di soddisfarlo.

Alimentare, appunto. Perché agisce come una sorta di ponte o collegamento, che mette in relazione il vivere quotidiano con la possibilità di vivere una situazione erotica. Spieghiamo meglio.

La routine che viviamo, tra lavoro, impegni, famiglia, ecc. è molto spesso totalizzante e ritagliarsi dei momenti per accendere l’intimità di coppia risulta quanto mai difficile. Questo porta a minare in modo considerevole la quantità dei rapporti che si hanno nell’arco, per esempio di una settimana. Posto che chiedersi quanto spesso bisogna fare sesso ha senso fino a un certo punto, e che il livello di soddisfazione è davvero molto soggettivo, quando la vita sessuale comincia a rallentare in modo notevole è bene non ignorare la cosa.

Se però è vero che non è tanto la quantità ma è la qualità a fare la differenza, è vero anche che questa deve essere aiutata. Creando uno stato mentale e una connessione tra partner (e dentro di sé) in grado di fare passare da una situazione di vita quotidiana a un momento erotico e da qui a un‘esperienza di piacere reciproco, con maggior facilità e intensità. Una connessione erotica, appunto. E questo è possibile farlo attraverso due strategie di comportamento ben precise: l'anticipazione positiva e i contatti inesigenti. Due metodi che mirano ad aumentare le occasioni in cui poter esprimere il proprio desiderio sessuale.

Come si attiva l’energia sessuale

Anche se possono sembrare termini difficili, in realtà si tratta di due modi per creare una connessione erotica molto semplici.

I contatti inesigenti, infatti, non sono altro che dei contatti fisici. Questi non devono necessariamente sfociare in un rapporto sessuale ma sono utilissimi per mantenere vivo l’interesse e per far recuperare alla coppia una dimensione ludica dell'eros. In grado di alimentare il desiderio e il gioco a prescindere dall’epilogo. Qualche esempio? Le carezze, sia sulle parti intime che non, sia con i vestiti che senza. Lasciando che il desiderio nasca e cresca ma senza l’obbligo di concludere facendo sesso.

Quando si parla di anticipazione positiva, invece, si intendono tutti i pensieri e attività che precedono l'atto sessuale, come i classici preliminari. E tutto ciò che avviene in modo spontaneo e aiuta a creare desiderio reciproco. Il tutto senza uno scopo finale ma solo per il piacere di alimentare e tenere vivo l’interesse sessuale reciproco, liberandosi da eventuali imposizioni e/o aspettative sulla propria sfera intima e creando una connessione erotica sempre viva (nonostante tutto) e che, speriamo, non si spenga mai.

E donando alla coppia e a ogni singola parte della stessa, la libertà di provare piacere con più frequenza, in modo più appagante e coinvolgente, a tutti i livelli.