P rendersi cura del rapporto sentimentale è fondamentale perché sia duraturo. La comunicazione sessuale, in quest’ottica, è un aspetto essenziale

La sfera intima di una coppia è fondamentale perché il legame sia solido e duri nel tempo. La comunicazione sessuale, cioè parlare di ciò che piace, delle fantasie sessuali e – al contrario - di quello che non rientra nelle proprie corde è un ottimo modo per migliorare l’intesa sessuale.

Una buona comunicazione sessuale, efficace quindi dà la possibilità di discutere con la persona che si ama sia degli aspetti positivi che quelli negativi del rapporto di coppia sotto le lenzuola.

Cosa è al comunicazione sessuale

Conoscere meglio certi gusti del partner migliora l’intesa durante il sesso, si raggiunge il piacere più facilmente e dura più a lungo. Così come accade con gli aspetti caratteriali, conoscere la personalità intima aumenta le probabilità di avere un legame soddisfacente. In questo modo si ha a 360 gradi, non solo dal punto di vista emotivo ma anche sessuale. La connessione con il partner sarà totale e profonda.

Purtroppo non è raro che si trascuri, magari per vergogna o pudore; ma invece è importantissimo riuscire a trovare il modo di parlare di tutto – e quindi anche dei gusti sessuali – con la persona con la quale si intende costruire una relazione stabile e soddisfacente.

Si tratta di uno scambio comunicativo che presuppone un’auto-apertura rispetto alla sfera sessuale. Questo vuol dire riuscire a parlare delle proprie preferenze sessuali e del desiderio di sperimentare determinate attività sessuali.

Non si tratta solo di questioni puramente fisiche, entrano in gioco anche i valori radicati in ognuno e le esperienze pregresse. Inoltre, riguarda anche gli atteggiamenti che si mettono in atto rispetto alla sessualità.

Comunicazione e soddisfazione sessuale

Gli studi che sono stati condotti sull’argomento nel corso degli anni hanno portato alla luce come ci sia una strettissima connessione fra comunicazione e soddisfazione sessuale. Questo vale sia gli uomini che per le donne, nonostante gli stereotipi ci portino spesso a epnsare che le donne abbiano un approccio più cerebrale ed emotivo nei confronti del sesso.

Parlando si indaga su diversi aspetti che riguardano il funzionamento sessuale. Entrano in gioco il desiderio, l’eccitamento della coppia. Si scopre quali sono i modi migliori per raggiungere un orgasmo intenso e duraturo e cosa non fare, così da evitare di generare fastidio o addirittura dolore.

I campioni presi in esame hanno evidenziato anche come entrino in azione aspetti come lo status sociale e relazionale, l’età di riferimento e il genere. Una meta-analisi su 48 studi condotti in nazioni differenti, in tal senso, è stata molto esaustiva. In totale hanno partecipato 12.145 soggetti.

I risultati che sono emersi hanno evidenziato come la comunicazione sessuale sia un valore aggiunto e migliori tutte le componenti che gravitano attorno al sesso. In generale, quindi, a parlare senza tabù c’è solo da guadagnarci.

Desiderio e orgasmo femminile

Gli studi sull’argomento hanno dimostrato come ci sia una relazione specifica fra la capacità di comunicare, il desiderio e il raggiungimento dell’orgasmo. Si tratta di una correlazione che riguarda soprattutto le donne. Sui partecipanti di sesso maschile, infatti, è risultata minore (ma non inesistente).

Anche lo status relazionale della coppia è risultato fondamentale per fare in modo che la comunicazione sessuale e la soddisfazione sotto le lenzuola camminino di pari passo.

La relazione tra queste due variabili è apparsa più forte tra i partecipanti legati da un vincolo di matrimonio. Insomma, se due persone sposate vogliono che il loro rapporto duri nel tempo è fondamentale che riescano a comunicare fra loro.

Ciò non vuol dire che non sia importante saper parlare di sé e di ciò che piace se si è fidanzati o se si sta attraversando una fase del rapporto più iniziale, ma è facilmente intuibile come – per evitare l’aspetto noioso della quotidianità – soprattutto dopo tanti anni, sia fondamentale riuscire ad aprirsi con il proprio partner.

La terapia di coppia

La meta-analisi portata a termine su un campione considerevole, ma anche altri studi del settore, porta a una conclusione che per alcuni potrebbe essere ovvia e per altri fare la differenza e permettere un salto di qualità nel rapporto di coppia. La comunicazione sessuale ha anche delle implicazioni cliniche che permettono di sviluppare e migliorare gli interventi terapeutici che hanno il fine di rendere più soddisfacente l’intesa sessuale nella coppia.

Infatti,uno scambio comunicativo di buona qualità quando si tratta dei rapporti sessuali è un valore aggiunto. Discutere con il partner sia degli aspetti positivi che di quelli negativi della relazione sessuale permette di superare gli ostacoli e le incomprensioni e di vivere il piacere a 360 gradi, in maniera totalizzante.

Questa tipologia di auto-apertura porta a una maggiore soddisfazione sessuale, perché fa in modo che si conoscano meglio, più nel dettaglio le preferenze e le fantasie sessuali della persona che si ama o verso la quale si prova semplicemente attrazione fisica.

Così facendo, aumenta la probabilità che si mettano in pratica e si sperimentino le cose che piacciono a entrambi. L’intimità di coppia, di conseguenza, ne trae giovamento e la soddisfazione sessuale sarà completa.

Ma visto che i gusti sessuali possono cambiare ed evolversi, saper parlare senza pudore può aiutare a crescere e a migliorare insieme. In modo tale da garantire sempre il benessere sessuale.

In conclusione, dunque, il funzionamento e l’appagamento sessuale sono direttamente influenzati dall’auto-apertura rispetto alle tematiche che riguardano il sesso e il modo in cui lo si vive. Inoltre, questo approccio può prevenire eventuali disfunzioni future.