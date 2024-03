T i sei mai domandata se stai davvero comunicando con il tuo partner, o forse ci stai semplicemente parlando? Questa semplice differenza porta alle incomprensioni, e quando si smette di capirsi a vicenda è giunto il momento di fare i conti con un problema

Comunicare i propri bisogni nella coppia è il sale della relazione stessa. Quando manca l’espressione delle proprie necessità, o quando viene a mancare un rapporto di reciproco arricchimento, potrebbe essere giunto il momento di fare i conti con un problema non sempre facile da risolvere.

Una sana comunicazione nella coppia, naturalmente, non nasce dal nulla. Trova fondamenta solide solo se germoglia su un terreno soffice fatto di fiducia e considerazione reciproca. Se queste parole ti fanno pensare ai momenti che trascorri da sola con il tuo partner, allora sei pronta per comunicare con lui o lei.

I soliti litigi, la solita minestra

Quante volte ti è capitato di litigare con il tuo partner per gli stessi, soliti motivi? Quante volte le questioni sono sempre quelle, le frasi che vengono dette sono sempre le stesse, e quante volte potresti anticipare a memoria quello che la persona che hai davanti, il tuo compagno, sta per dirti? Lo vedi dalla faccia: sta per dire proprio quella cosa. Ma non vuoi gettare benzina sul fuoco e fargli il verso.

Litigare sempre sulle stesse cose è un problema frequente di molte coppie, ma non per questo è una difficoltà insormontabile. Tenendo presente che ogni persona vive la sua vita in maniera individuale, scollegata (meglio: unita solo in parte) dal suo partner, e che le esigenze di uno non sono per forza perfettamente compatibili con quelle dell’altro il 100% delle volte, è importante chiedersi se le discussioni sono radicate nella buona volontà o nella frustrazione.

Ci sono periodi in cui i consigli non richiesti ci provocano non solo fastidio, ma autentico dolore. Se questi periodi diventano mesi, e poi anni, è fondamentale comprendere qual è il problema di comunicazione sottostante. Potrebbe essere semplicemente un’assenza della stessa, o magari una mancanza di incisività.

Come ascoltare il partner e farsi ascoltare

Ascoltare il partner è fondamentale: solo in questo modo è davvero possibile capire ciò di cui ha bisogno l’altra persona. Mettiamo da parte per un secondo quell’amore disegnato a matite colorate che ci viene presentato nei romanzi e nei film, dove i protagonisti innamorati si indovinano di continuo, finiscono l’uno le frasi dell’altra e sembrano vivere in un’armonia idilliaca e perfetta 24/7.

Innanzitutto dimentichiamo questa utopia: anche la migliore delle relazioni ha dei momenti difficili e delle complessità che si superano solo attraverso il dialogo e la corretta interpretazione dei segnali e delle parole. Non esistono le relazioni dove ci si afferra al volo nel 100% delle volte.

Capire opinioni e pensieri di chi abbiamo vicino significa in qualche modo ascoltare, ma anche accettare affermazioni che possono non piacerci lì per lì. O meglio: si tratta di ascoltare le sensazioni altrui sospendendo il giudizio per un secondo, senza il filtro del timore o della vergogna.

La discussione, e la comunicazione, gettano le sue fondamenta sulla fiducia e la considerazione, ma prosperano solo in presenza di parità all’intero del rapporto. Quando due innamorati si considerano alla pari, la comunicazione ha senso di esistere.

Parlare tutti i giorni, non per forza del significato della vita

Comunicare i propri bisogni nella coppia non significa trascorrere ogni giorno della propria vita facendo un elenco dettagliato di tutto ciò che abbiamo e non abbiamo avuto.

Non significa ossessionare se stessi e il partner con il futuro, con i progetti, con le aspettative pesanti e gravose: significa trovare lo spazio e il tempo per parlarsi nel modo più gentile e comprensivo possibile.

Vivere la comunicazione come un dovere non significa farne un punto fisso della propria vita. La coppia è impegno, progetti, ma è anche leggerezza e sorrisi. Impariamo a dosare i momenti.

Senti di non essere capita? Di essere considerata un disco rotto? Forse è giunto il momento di capire qual è il problema, e ricordati bene: è molto probabile che non sia tu. Probabilmente la comunicazione è giunta a un punto morto, o forse semplicemente è giunto il momento di provare qualcosa di nuovo. Magari un nuovo partner.

La comunicazione non dovrebbe mai risultare come uno sforzo o una fatica: piuttosto, dovrebbe essere un incentivo ad avvicinarsi.

Comunicare i propri bisogni anche nel sesso

Non avere paura di dire quello di cui hai bisogno al tuo partner. Neanche sotto le lenzuola. Per qualche motivo, molte persone sono ancora convinte che il piacere sessuale sia qualcosa che succede e basta: per quanto la chimica voglia la sua parte, è importante parlarsi.

Parla con il tuo partner di quello che ti piace, e sentiti libera di fargli sapere come vuoi che certe cose vengano fatte. Ricambia la sua proattività con la stessa moneta. In questo modo il sesso diventerà un’esperienza ancora più intima e piacevole, e sarà ancora più bello ogni volta che ci si confronta.