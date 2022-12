S e nella vita si deve sempre aspirare al meglio, è giusto però capire che cosa significa “meglio” in un contesto soggettivo come quello della relazione. Ecco perché l’arte del compromesso non significa necessariamente abbassare l’aspettativa: significa centrare il discorso su un piano più reale

Quali sono i compromessi giusti che bisogna instaurare in una relazione? Se anche la lingua italiana vuole che si “scenda” a compromessi, non significa per forza che la propria vita ne venga in qualche modo “diminuita” di levatura. Questa sublime e antica arte è un esercizio di equilibri e conversazioni che non sempre funziona come dovrebbe.

Esercitare il compromesso significa imparare a gestire il conflitto considerando le proprie opzioni, le quali possono essere diametralmente diverse da quelle dell’altra persona. Qual è il confine, e dov’è la linea di demarcazione che fa di un compromesso un valore giusto? Quando, invece, cediamo una parte di noi per il quieto vivere?

I compromessi di una relazione sana

Una coppia, per quanto affiatata e dotata di gusti complementari, dovrà sempre cercare di trovare un compromesso su molti aspetti della propria vita insieme. Lasciateci dire che è perfettamente normale. Non c’è niente di male a trovare una via di mezzo che vada bene ad entrambi, a patto che la coppia trovi un equilibrio in tutte le cose.

Il compromesso è la migliore soluzione per la gestione del conflitto, e permette di tenere in considerazione la diversità di chi abbiamo accanto, trattandola come una ricchezza da preservare, più che un ostacolo da appianare. Anche il rapporto di coppia più solido ha dei momenti di tensione che richiedono empatia, discussione proattiva e tanta voglia di venirsi incontro (disarmati).

Tuttavia, molto spesso, per il quieto vivere scegliamo di adottare l’arte del compromesso onde evitare il conflitto, e non per appianarlo. Ciò significa che anche alle migliori di noi viene voglia di trovare una specie di accordo raffazzonato, nato da motivazioni approssimative e frettolose, e voluto soprattutto da uno dei due membri della coppia. Se è vero che non dobbiamo per forza avere opinioni forti su tutto, è al tempo stesso realistico pensare che il modo corretto per trovare dei compromessi traccia un punto, molto soggettivo e molto personale, oltre il quale la coppia non dovrebbe mai spingersi.

Purtroppo non possiamo dirvi con esattezza dov’è quel punto, ma possiamo aiutarvi a costruire il vostro. Si tratta di una “zona grigia” troppo personale, e diversa per ognuno.

Il compromesso è frutto di un lavoro in sinergia

Sinergia. La relazione non è un’entità a sé stante, dove le cose avvengono per magia o per il desiderio di uno scrittore invisibile che decide per noi. Le relazioni sono frutto del duro lavoro e del desiderio di stare insieme. Ciò significa che una persona non dovrebbe mai accollarsi tutto lo sporco lavoro a vantaggio dell’altra. Senza ricevere nulla in cambio. Il compromesso richiede che entrambi i partner facciano un passo avanti, lavorando attivamente per individuare l’opposizione e appianarla.

Esempio: lui vuole uscire con i suoi amici due volte la settimana. Lei vorrebbe che lui trascorresse insieme a lei queste serate. Un buon compromesso è individuare un gruppo di amici con cui uscire insieme, oppure stabilire un giorno dedicato agli amici. La verità è che si tratta di problemi da poco, specialmente quando si convive e si trascorre tutto il tempo libero insieme: ognuno è libero di uscire quanto desidera e avere i propri spazi, a patto però che faccia il suo dovere in casa.

I compromessi giusti: basta sacrifici

Potrà essere un’ovvietà per qualcuno, ma la realtà è che spesso c’è una parte della relazione che deve accettare il compromesso, mentre l’altra decide. E a quel punto che compromesso è? I compromessi giusti sono quelli per cui si trova un terreno comune per essere più felici insieme. Se qualcuno finisce sempre col sacrificarsi più dell’altro, qualcosa non va. In questi casi non si può parlare di compromesso giusto, ma di qualcuno che è disposto ad accettare di sminuire i suoi desideri pur di stare insieme. Questa tendenza non fa bene, specialmente sul lungo periodo, e tenderà sicuramente a provocare effetti negativi sulla persona che subisce.

Senza contare inoltre a tutte le libertà che sentirà di potersi prendere l’altra persona. Fino al punto di rottura.

La sincerità paga nella ricerca dei compromessi giusti

Se senti di essere sincera con il tuo partner, vuol dire che stai andando nella giusta direzione. Smettiamo una volta per tutte di fingerci entusiaste di un compromesso anche quando vorremo urlare il nostro disappunto. Senza scomporsi o lanciare i piatti, si può trovare un nuovo accordo. Più giusto e più vicino ai gusti di entrambi. Soprattutto: mai darsi per scontati, specialmente quando la persona che abbiamo accanto tende a concedere più di quanto non vorrebbe. A volte è importante riallinearsi, discutere insieme e trovare nuovi compromessi, più vicini ai desideri in quel momento particolare della storia insieme.