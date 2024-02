C ome si fa a capire se il nostro/a partner non ha un legame affettivo con noi? Ovviamente prestando attenzione ai segnali che ci manda (perché si, ci sono).

Segnali di chi non sa stringere un legame affettivo

A quante di noi è capitato di iniziare una relazione per poi capire, magari anche troppo tardi, che il nostro/a partner non era in grado di stringere un legame affettivo reale con noi? Capita, e molto più di frequente di quanto si possa pensare.

Ma il sapere o non sapere stringere un legame affettivo con chi si ha davanti non è un qualcosa che si manifesta all'improvviso e che ci coglie di sorpresa, è piuttosto una mancanza che si preannuncia con tutta una serie di comportamenti tipici e di segnali che, se colti, ci mettono al riparo da delusioni e sofferenze inutili.

I segnali della mancanza di legame affettivo

Tra i segnali che maggiormente dovrebbero farci capire chi abbiamo di fronte e i suoi limiti nello stringere un legame affettivo, per esempio, l'indifferenza, l'evitamento e il distacco sono tra i più comuni e osservabili anche nelle azioni quotidiane. E dovrebbero far scattare dentro di noi un campanello d’allarme volto a proteggerci da relazioni tossiche o da rapporti a senso unico.

Certo, se questi comportamenti avvengono una tantum non c’è da preoccuparsi troppo, chiunque di noi a volte ha bisogno di staccarsi un po’ o di essere meno coinvolto per motivi personali da risolvere. Il problema nasce quando questo genere di atteggiamenti sono costanti e perdurano nel tempo, mandandoci chiari segnali che qualcosa non va.

E questo può accadere anche per motivi che nascono nel profondo della persona e che non hanno nulla a che vedere con voi. Motivo per cui è sempre bene imparare a comprendere le situazioni e parlarne con chi abbiamo davanti, capendo se e come proseguire con la relazione e, nel caso, come aiutare la persona amata.

Ma a cosa è bene prestare attenzione nella quotidianità del rapporto? Questi sono i comportamenti che dovrebbero farci riflettere.

Come capire che il partner non si è legato affettivamente a noi

Primissimo indizio sulla possibile mancanza di legame affettivo del partner nei nostri confronti, per esempio, è l’evitamento di situazioni di intimità, nel senso della condivisione di sentimenti e pensieri più intimi e profondi.

Cosa che potrebbe, ma non sempre, aggiungersi anche a una mancanza di contatto e di affetto fisico ma questa non è per nulla una regola.

Altro atteggiamento classico a cui prestare attenzione è la mancanza di volontà ad impegnarsi. Per esempio evitando di dare un nome alla vostra relazione o evitando di ufficializzarla, preferendo un rapporto più occasionale e precario a una relazione stabile.

Allo stesso modo, poi, chi è incapace di stabilire un legame affettivo tenderà anche a mettersi sulla difensiva, magari incolpando voi o terzi per i suoi problemi e vivendo in modo distaccato e diffidente la realtà. Comportamenti che derivano dalla sua mancanza di fiducia verso gli altri che si manifesta anche verso di voi.

Anche la mancanza di disponibilità è un marcatore importante dell’incapacità di stringere un legame affettivo. Chi non lo sa fare non è disponibile a dare aiuto ma preferisce rendersi introvabile, anche solo per scambiare due parole o per dare conforto.

Infine, ultimo segnale che la persona che avete davanti non è in grado di stringere un legame affettivo è l’incapacità a mettersi nei vostri panni, cercando di capire ciò che provate e le vostre emozioni, manifestando una scarsa comprensione ed empatia verso gli altri ma anche verso di voi. Cosa che per altro non riuscirà a fare nemmeno con se stesso, dimostrando una poca gestione e consapevolezza delle sue emozioni e delle cose che vive.