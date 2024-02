S i è innamorato di te oppure è solo una frequentazione fine a se stessa? Per scoprirlo osserva questi comportamenti con attenzione

Vi state frequentando da qualche tempo e tutto procede a gonfie vele. Ogni volta che lo vedi senti le farfalle nello stomaco, ma hai un dubbio: è innamorato di me? Sesso confessare i propri sentimenti non è così semplice come sembra e alcune persone fanno difficoltà a parlare apertamente di quello che provano.

Per fortuna però esistono alcuni segnali inequivocabili, utili per capire se chi ti sta a cuore è innamorato di te. Comportamenti da tenere d’occhio che possono rivelarti tanto e regalarti – finalmente – le certezze che desideri.

Ti scrive messaggi

Molte persone spesso faticano a comunicare i propri sentimenti faccia a faccia, ma quando sentono emozioni forti quello che fanno è...comunicare e tenersi in contatto. E lo fanno anche quando sono occupati e hanno molto da fare. Tieni d’occhio dunque la frequenza dei suoi messaggi (e delle chiamate). Se l'altra persona ti scrive quando è al lavoro oppure durante una serata con gli amici significa che ti sta pensando. Un ottimo segno che indica chiaramente che vuole sentirti e che sei nella sua mente.

Ti fa conoscere i suoi amici

Conoscere gli amici della persona che frequenti è un passo importante e un indizio fondamentale dei suoi sentimenti. Il suo scopo è quello di sapere cosa pensano di te e di ottenere dunque la loro approvazione. Una situazione che ha solamente lati positivi e che ti permetterà di rendere il vostro legame ancora più forte.

Cucina per te

Quando siamo innamorati tutto ciò che vogliamo è rendere felice l’altra persona. Lo facciamo con delle azioni che dicono molto di più di tante parole. La cucina è il luogo in cui tanti scelgono di dire “ti amo” e lo fanno cucinando anche un semplice piatto di spaghetti. Un atto d’amore che rappresenta un segnale inequivocabile che la persona a cui tieni prova un sentimento importante.

I suoi occhi non mentono

Se una persona ti ama non servono tante parole, ma basta guardarsi negli occhi per cogliere la forza del sentimento che si prova. Fai attenzione a come il suo sguardo muta quando ti osserva e sorride. Se diviene più tenero e profondo, probabilmente è innamorato di te. Controlla anche le sue pupille: quando si dilatano indicano la presenza di eccitazione e di emozioni forti. Fai caso poi al resto del corpo. Intreccia le dita con le tue, piega la testa di lato quando parli e arrossisce appena? Probabilmente è cotto dite!

Si prende cura di te

Che sia un momento difficile, una serata in cui ti senti stanca o hai l'influenza, resta sempre al tuo fianco e non ti lascia mai sola. Si mostra disponibile ed è pronto a sostenerti quando ne hai più bisogno senza che sia tu a chiederlo per forza. Una persona innamorata resta con te non solo quando c’è il sole, ma anche quando sei costretta a combattere piccole o grandi battaglie. Il risultato? Puoi contare su di lui in qualsiasi occasione con la certezza che non ti abbandonerà.

Ricorda tutto di te

Se è veramente innamorato di te non farà fatica a ricordare i dettagli che ti riguardano, da quelli più piccoli a quelli più importanti. A volte si tratta di una canzone che ti piace, altre di un aneddoto sulla tua infanzia di cui gli hai parlato, altre volte del tuo colore o il tuo piatto preferito. Se ricorda tutto significa che ha memorizzato queste informazioni perché tiene a te e vuole sorprenderti, ma soprattutto conoscerti a fondo. Ricordarsi grandi o piccole cose, in sostanza, significa dire: “Ti amo”.

Sei la prima a chi racconta le sue novità

Quando gli succede qualcosa oppure c’è una novità nella sua vita sei la prima persona che chiama o a cui scrive. Un gesto che dimostra la sua voglia di condividere e di creare un legame profondo. Significa che sei importante per lui e che vuole averti nella sua vita, rendendoti partecipe di ogni cambiamento, sia piccolo che grande. Una persona innamorata cerca sostegno nell’altro e si fida a tal punto da farsi vedere anche vulnerabile e fragile, chiedendo consiglio nei momenti difficili.

Parla del futuro

Se ti ama parla in modo tranquillo del vostro futuro insieme. Dalle vacanze da programmare per l’estate alla casa in cui abiterete fra qualche anno, sino al nome del vostro cane: se parla del futuro senza problemi, includendoti in esso, è probabile che si sia innamorato di te. Si tratta di segnali ottimi che indicano in modo inequivocabile che vuole costruire qualcosa con te che possa durare nel tempo. Insomma, un impegno a lungo termine e un progetto in cui sei inclusa.