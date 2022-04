S i può provare gioia, anziché gelosia, quando il partner trae piacere da altre relazioni? La risposta è affermativa, parola di "compersion"! Scopriamo di cosa si tratta

Gelosia anche no! Parola di “compersion”, in italiano tradotta con "compersione", termine poco noto nonostante le sue origini non siano così recenti. Venne introdotto per la prima volta nella comune Kerista di San Francisco all'inizio degli anni '90, ma il concetto è molto più antico. Di strada ne ha fatta insomma, ma non gode comunque della popolarità del suo opposto, la gelosia. Che tutte conosciamo e molto probabilmente abbiamo sperimentato più volte nel corso delle nostre relazioni.

La compersione è diffusa qua e là, ma è decisamente più rara. In cosa consiste? Nel provare gioia, anziché fastidio, quando il partner ha a che fare, affettivamente o sessualmente, con altre persone. Vi è mai successo?

Compersion: il significato

La cosidetta "compersion" consiste nel provare gioia quando il partner esprime interesse romantico e/o sessuale per qualcun altro.

Come spiega il sito "What is compersion", la compersione, perlomeno nell'ambito delle relazioni, è la sensazione di gioia che una persona prova quando il partner trae piacere da altre relazioni, siano esse affettive o sessuali.

Se in un rapporto monogamo "standard" avere altri partner, momentanei o non, suscita solitamente gelosia, nella relazione basata sulla compersione il problema non si pone. Proprio come accade nel poliamore, tipologia di relazione in cui l’amore viene condiviso tra più persone, secondo un modello stabile non monogamo.

È un modo di amare meno possessivo

In preda alla gelosia, è difficile provare allegria per la felicità che il partner sperimenta interagendo, a livello affettivo e/o sessuale, con altre persone. Ma se di gelosia si parla tanto e di compersione molto meno, è inevitabile crescere con l'idea che la prima sia normale e la seconda astrusa e praticamente impossibile. Sebbene non sia affatto così!

Fra l'altro, coltivando la compersione, potremmo imparare ad amare in modo decisamente meno possessivo, senza sentirci costretti ad auto-reprimerci e facendo lo stesso con le persone che amiamo. Non che sia automatico e semplice, ma abituandoci a considerare l'amore in un'ottica diversa, potremmo scoprire che non è esattamente come ce l'hanno sempre raccontato. Emozioni nuove, di condivisione, apertura, autentica gioia per la felicità dell'altro, potrebbero fare capolino aiutandoci ad abbandonare progressivamente il desiderio di controllo, che troppo spesso guida le nostre relazioni amorose, rendendole soffocanti e malsane.

Mette in discussione la monogamia

Se nella relazione monogama interagire affettivamente o sessualmente con altri partner è considerato nient'altro che tradimento, nelle relazioni che privilegiano la compersione conta meno la gelosia e più la gioia. Perché rattristarsi se il partner è felice di intrecciare relazioni con altri/e?

Nella nostra società diamo per scontato che si tratti di una mancanza di rispetto, di un comportamento da condannare, ma riflettendoci su, potremmo accorgerci che non è poi così scontato. I tempi cambiano, le mentalità anche. Oggi, per esempio, cambiare più partner nel corso della vita è una cosa normalissima, ma fino a qualche anno addietro era più "normale" trascorrere tutta la vita insieme a un'unica persona. Ciò che riteniamo giusto e sbagliato è suscettibile di cambiamento... per fortuna!

Rafforza il senso di unione

In apparenza mina la stabilità della coppia, in realtà rafforza il senso di unione. Supportare in modo sincero l'altra persona nel percorso prescelto verso il benessere non può che farla sentire felice, incoraggiando di conseguenza un'autentica espressione emotiva, perché non si teme la reazione negativa dell'altro ma ci si sente liberi di condividere le proprie esperienze. A tutto beneficio del senso di unione, purché ovviamente sia una scelta condivisa e non subita.

Una relazione basata sulla compersione, come altre tipologie di rapporto affettivo, non è priva di sfide, perché bisogna lavorare su se stesse e su preconcetti che potremmo aver acquisito inconsapevolmente dal contesto in cui siamo cresciute. Secondo il quale "tradire", che poi tradimento in tale ottica non è, è sempre sbagliato. Questa strada alternativa potrebbe davvero fare la differenza nella nostra vita.

Non esclude totalmente la gelosia ma la ridimensiona

La gelosia è un'emozione complessa che spesso proviamo per timore di vederci privati dell'oggetto del nostro amore, frequentemente accompagnata da tristezza, rabbia, vergogna, paura. Capita di provarla già da bambini ed è molto diffusa nelle relazioni di coppia, dove in piccole dosi può essere anche positiva, ma oltre certi limiti assolutamente letale. Succede, per esempio, quando le attenzioni diventano soffocanti, qualsiasi cosa viene male interpretata, le proprie scelte e azioni vengono messe in discussione dai dubbi e dalle insicurezze del partner. Niente di più pericoloso e tossico.

Ebbene, chi intraprende la strada della compersion non è necessariamente immune dalla gelosia, ma sceglie consapevolmente un'altra via, coltivando l'empatia, il rispetto dell'altro e delle sue scelte, imparando a gioire per la gioia del partner, il tutto nella più totale trasparenza. Purché ovviamente sia una scelta condivisa dai partner e mai imposta, perché altrimenti non avrebbe senso parlare di compersione. Sicuramente complessa per chi è abituato a relazionarsi secondo gli standard della monogamia tradizionale, ma non per questo impossibile.