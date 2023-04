L a compatibilità di coppia si evince necessariamente anche nei messaggi di testo? Scopriamo cos'è la compatibilità testuale e come capire se c'è

Viviamo immersi nella tecnologia, siamo costantemente connessi e la nostra epoca è chiamata era digitale. Bastano queste poche indicazioni per farci capire quanto la comunicazione indiretta, tramite dispositivi mobili, abbia acquisito lo stesso, se non un maggiore peso nella nostra società e nelle nostre relazioni interpersonali. Ed è proprio in questo contesto che nasce e si sviluppa un nuovo tipo di compatibilità che prende il nome di compatibilià testuale.

Di cosa si tratta? È presto detto! Quante volte ci è capitato di scrivere righe e righe di testo in una chat di messaggistica e di ottenere come risposta, magari dopo ore, una semplice, essenziale e banalissima emoticon? Ammettiamolo, anche a ruoli invertiti, sarà capitato almeno una volta. Ecco, questo è uno di quei casi in cui la compatibilità testuale può essere messa in discussione, ma non è il solo. Vediamo cos’è la compatibilità testuale e come può influenzare le nostre relazioni attuali o potenziali.

Compatibilità testuale e compatibilità di coppia

Siamo nel bel mezzo dei preparativi per la prima uscita di coppia con quella persona che ci ha colpito così tanto, magari trovata su una app di incontri o nella vita reale. Sul posto di lavoro o tra i banchi dell’università non era stato facile interagire a tu per tu, ma finalmente abbiamo l’occasione di conoscerci in maniera più approfondita, lontani dalle distrazioni. L’appuntamento va più che bene. Risate, chiacchiere, incroci di sguardi sono stati protagonisti dell’intera serata e sì, dobbiamo ammetterlo, con questa persona sembra esserci davvero chimica.

Non sappiamo spiegarlo in maniera razionale, ma la conversazione è stata attiva, sembrava di conoscersi da tempo e non ci sono stati imbarazzanti momenti di silenzio. Per questo torniamo a casa soddisfatte e desiderose di rivedersi il prima possibile. È una scena che vi suona familiare? Non sempre il primo appuntamento è dei migliori e non sempre scatta la chimica ed è per questo che a volte non siamo disposte a dare una seconda chance.

Ma quando invece l’appuntamento va a gonfie vele e le parole scambiate diventano qualcosa su cui continuiamo a riflettere anche ad appuntamento concluso, allora ci sentiamo davvero soddisfatte. C’è compatibilità, lo sentiamo, ed è effettivamente così, ma se la comunicazione diretta va a gonfie vele, non è detto che anche quella indiretta viaggi sullo stesso binario.

La compatibilità testuale

Per comunicazione indiretta, si intende quel tipo di comunicazione che non prevede la presenza dei due interlocutori nello stesso spazio fisico, uno degli esempi più indicativi è proprio la comunicazione testuale tramite chat di messaggistica. Quando torniamo a casa dopo un appuntamento romantico siamo portate a scambiare ancora parole con la persona con cui abbiamo appena passato una bella serata.

È proprio questo scambio di parole che potrebbe non trovare lo stesso grado di compatibilità e feeling dell’incontro tête-à-tête. Non vi sembra possibile? È invece lo è. È difficile credere che la persona così interessante con cui abbiamo conversato così amabilmente non si riveli altrettanto interessante tramite la scrittura, ma è una situazione più comune di quanto si pensi.

Tono, stile, lunghezza e profondità dei messaggi testuali sono solo alcuni dei parametri che possono variare moltissimo da persona a persona e che possono essere percepiti da chi li scrive e da chi li riceve, in modi diametralmente opposti. E non si tratta di un interesse che svanisce subito dopo il termine di un appuntamento romantico, di mancanza di empatia o di poca dimestichezza con la scrittura, si tratta di un diverso approccio al testo e di un diverso grado di aspettativa che si investe nei messaggi scritti in chat.

Problemi di compatibilità testuale

Partiamo da un presupposto di base, l’incompatibilità testuale non riguarda tutte quelle volte che prese da mille impegni non riusciamo ad investire un po’ di tempo nella risposta al messaggio del partner o del potenziale partner. Non riguarda nemmeno tutte quelle situazioni in cui durante una discussione non abbiamo più voglia di rispondere e di continuare a portare avanti discorsi ormai sterili. Riguarda soprattutto quella consapevolezza di avere due modi di comunicare in chat molto diversi e di conseguenza due aspettative molto diverse.

Se uno dei due partner è portato a voler condividere una gran parte delle sue emozioni, dei problemi e della quotidianità via chat e dall’altra parte non c’è una risposta puntuale e l’attesa per quella risposta non ancora avvenuta genera ansia e frustrazione, allora la compatibilità testuale potrebbe non essere ottimale. Ma non solo. Sono tante altre le situazioni in cui la compatibilità testuale può essere messa in dubbio, ad esempio quando un partner si diverte a stuzzicare l’altro attraverso il sexting, ma dall’altro capo vi è imbarazzo o chiusura totale verso l’argomento.

O ancora, quando i tempi di reazione non coincidono. Ad esempio quando troviamo una notizia divertente da condividere e su cui dialogare, ma dopo averla condivisa non riceviamo risposta e dobbiamo attendere diverse ore prima di ottenere il feedback desiderato facendo scemare l’interesse verso la notizia e la voglia di condividerla. Insomma, la compatibilità testuale non riguarda strettamente la compatibilità di coppia, ma potrebbe essere un fattore da considerare se la comunicazione tra partner langue e non solo in maniera indiretta.