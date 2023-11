C ome cambia (se cambia) la nostra vita sessuale durante le varie stagioni che si susseguono ciclicamente durante l'anno? Scopriamolo

Così come fanno con la natura e con il nostro umore, anche la nostra vita sessuale può essere influenzata dalle varie stagioni che si susseguono nel corso dell’anno. Producendo dentro di noi dei picchi in cui la libido sembra essere alle stelle, e altri momenti in cui pare andare in letargo.

Le stagioni, quindi, influenzano la nostra vita sessuale e questo è dovuto a diversi fattori, manifestandosi in altrettanti modi differenti tra loro. Ma perché accade a da cosa dipende questa variazione della voglia di fare sesso?

Come cambiano gli ormoni a seconda delle stagioni

Per prima cosa è bene sapere che la nostra vita sessuale è condizionata dai nostri ormoni e che questi variano durante l’anno anche proprio a seconda della stagioni. Durante l’inverno, per esempio, si ha una produzione maggiore di cortisolo. Un ormone (anche noto per essere associato allo stress) che, tra le altre, favorisce l’accumulo di grasso corporeo agendo sia come riserva di calore, proteggendoci dal freddo, sia come riserva di energia.

Durante la stagione più calda, invece, i livelli di cortisolo si abbassano e allo stesso tempo la luce del sole stimola la produzione di in vitamina D, dell’ormone della crescita e del testosterone. Due ormoni che aiutano nelle smaltimento del grasso in eccesso, aumentando la vitalità, le performance, la creatività e i livelli di energia. Tra cui anche quelli legati al desiderio sessuale.

Stagioni e vita sessuale

In estate, quindi, complici gli ormoni, la maggior luce solare, la voglia di uscire e la predisposizione all’incontro, anche la voglia di fare sesso aumenta, registrando un netto miglioramento della vita sessuale. Un dato che è stato dimostrato anche da alcuni studi, che hanno evidenziato come, durante i mesi estivi, si assista a un aumento dell’interesse, del desiderio e dell’attività nella vita sessuale in generale.

Allo stesso modo, però, altri studi hanno messo in luce come il nostro desiderio sessuale riceva una sorta di spinta e di stimolo che arriva da dentro durante l’autunno (e sempre in relazione alla produzione di testosterone). Tanto che anche questa stagione viene associata ad una vita sessuale più intensa o comunque a un maggior interesse verso il sesso. Sia negli uomini che nelle donne.

Ma non è finita qui. Perché tutti sappiamo quanto l’immaginazione possa influire sul desiderio fisico e su quanto, quest’ultimo, sia strettamente collegato con l’andamento della propria vita sessuale. Ecco perché, durante i mesi più freddi, complici le basse temperature e la necessità di coprirsi di più, anche la nostra fantasia viene maggiormente stimolata. Come dire, meno si vede e più si da gioco all’ipotesi, all’immaginazione e alla voglia di scoprire. Cosa che porta a un aumento del desiderio fisico e ad una maggior attrazione verso il corpo dell’altro (soprattutto quella degli uomini).

E quindi?

Il risultato? Sembra che anche in inverno la vita sessuale abbia delle buonissime influenze, basta solo accoglierle e seguirle.

Insomma, da questa serie di studi e considerazioni e al di là delle variazioni ormonali, sembra proprio che ogni stagione sia quella buona per alimentare e viversi a pieno la propria sfera sessuale. Basta solo seguire ciò che si sente e lo stimolo che ci viene da dentro. Senza preoccuparsi troppo del quando ma lasciando che la propria vita sessuale viva della giusta libertà che meria e che desideriamo.