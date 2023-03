I l segreto per essere felici in coppia? Tracciare dei confini! I limiti di una relazione che andrebbero sempre stabiliti

Stabilire dei limiti in una relazione è essenziale. Non solo perché è il modo migliore per creare un rapporto che sia sano ed equilibrato, ma anche perché ti consente di rivendicare chi sei, raggiungendo un buon equilibrio mentale.

Anche se può sembrare strano, segnare dei confini è il modo giusto per costruire, passo dopo passo, la storia d’amore che sogni. Spesso infatti tendiamo a cadere in alcun trappole che, se invece conosciamo, potremmo evitare. Il rischio maggiore, come sempre, è quello di spegnere la tua voce e di perdere l’identità in nome di una relazione.

Certo, tutte le coppie (e le persone) sono diverse. Ma esistono dei limiti che non andrebbero superati al di là del tipo di relazione che si vive. Sono confini che non solo stabiliscono quanto sia sano un rapporto, ma che ti aiutano a comprendere come le tue necessità ed esigenze siano importanti, sempre.

Rispettati, sempre

Spesso ci impegniamo così tanto per vivere al massimo la nostra relazione da dimenticare qualcosa di essenziale: noi stessi. Non perdere mai di vista ciò che sei, ricordando che sei t la persona che conta di più nella vita. Se stai bene con te stessa saprai affrontare anche i momenti difficili nella storia (e ci saranno, ovviamente), riuscirai a tracciare i confini a meglio e a capire soprattutto cosa puoi accettare in una storia e cosa invece no.

Una relazione sana è paritaria

Dal posto in cui andare in vacanza al nuovo mobile del soggiorno: se è solo il partner a prendere decisioni in casa vuol dire che qualcosa non va. Anche se non siete d’accordo su alcune cose ciò non significa che tu non ti debba esporre, mettendo da parte quello che pensi. In una relazione sana non c’è una persona che conta più dell’altra, ma il rapporto è paritario. Traccia da subito questo limite e ricordati che prenderti in considerazione e ascoltarti è una priorità. Il rischio? Potresti finire per diventare troppo dipendente da lui e perdere la fiducia in te.

Non accettare tutto

A volte per paura di perdere l’altro oppure per evitare delle discussioni tendiamo a dire di “sì”, quando invece vorremmo dire “no”. Nulla di più sbagliato! Accettare situazioni, gesti o parole che non ti stanno bene non ti porterà lontano. Al contrario, renderà il tuo rapporto di coppia sempre più insoddisfacente. Alla lunga infatti non riuscirai più a digerire cose che non sopporti e finirai per esplodere. Anziché restare sempre in silenzio e accettare ciò che il partner fa o dice, prova a dire la tua. Esprimiti senza paura, in modo assertivo. Probabilmente all’inizio questo ti spaventerà, ma con il tempo capirai che è la scelta giusta.

Ritagliati del tempo

Una relazione non è un lavoro a tempo pieno e tu hai il diritto di ritagliarti del tempo per te. Non transigere su questa cosa e stabilisci da subito il limite: hai bisogno di dedicarti a te stessa e questo non toglierà nulla alla storia d’amore, anzi, la arricchirà. Fai qualcosa che ti piace. Ad esempio passa una mattina alla Spa con le amiche, goditi un aperitivo in centro oppure una sessione di shopping. Questi momenti per te sono preziosi perché ti consentono di sentirti in pace con te e di restare in stretto contatto con i tuoi desideri.

Non sentirti in colpa

Il senso di colpa è un’arma potente che spesso, inconsciamente, rivolgiamo verso noi stessi. Se hai lezione di salsa e non puoi uscire con il tuo compagno o se quello che ti ha regalato per il compleanno non ti piace, non tacere. La sincerità è fondamentale per rendere migliore la relazione perché permette i partner di sentirsi compresi e al sicuro. Ricordati, ovviamente, di usare sempre il giusto tatto e tono, senza essere aggressiva.

Non devi sempre compiacere l’altro

Soprattutto all’inizio di una relazione si tende a cadere in una trappola: compiacere a tutti i costi il partner. Se cerchi di apparire perfetta e impeccabile davanti all’altro potresti finire per perdere chi sei veramente, cancellando la tua personalità. Chi ti ama invece dovrebbe non solo conoscerti nel profondo, ma anche accettarti.

Il passato è solo passato

Tutti abbiamo un passato sentimentale, ma lasciarsi influenzare da amori finiti e passioni consumate è un enorme errore. Porta infatti solo a confusione e liti che non servono a nulla. Certo, il percorso vissuto è importante, ma allo stesso modo è essenziale capire che le persone nel tempo maturano e crescono, cambiando ciò che sono. Per questo è uno sbaglio soffermarsi sul passato del partner, peggio ancora mettersi in competizione con le ex. Meglio invece pensare a cosa siete e cosa potrete diventare in futuro. A come ti senti e alle cose belle che ti potranno succedere.