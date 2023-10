R omanticizzare una relazione passata è uno di quelle condizioni che ci impediscono di andare avanti con la nostra vita sentimentale, legandoci in maniera errata al passato.

Una relazione passata è certamente parte della nostra storia sentimentale, lunga o breve che sia stata, ma spesso è anche un’ancora che non ci permette di andare avanti. Le emozioni ripensando ad un amore finito sono sintomo di aver vissuto una storia importante, ma quanto spesso ci capita di romanticizzare una relazione passata, a tal punto da provare sentimenti forti come se fosse ancora in corso?

Più spesso di quanto si pensi, ed è questo il motivo per cui ci capita di non riuscire ad innamorarci di nuovo, o a portare avanti una nuova relazione che, sulla carta, sembra essere perfetta, o per lo meno giusta. Ma come si fa a distaccarsi definitivamente da una relazione passata? Non è sempre semplice, bisogna essere forti e fare finalmente i conti con il passato, che forse nella nostra mente ha ancora pendenze nella nostra quotidianità.

Perché romanticizziamo una relazione passata

Partiamo dal chiarire che non sempre si tratta di un comportamento sbagliato, sono le sue ripercussioni a poter essere tossiche. Se si guarda a una storia passata con affetto, in maniera romantica, persino con amore, vuol dire che non la demonizziamo, e che quasi sicuramente non proviamo del risentimento per il nostro ex partner.

Ma potremmo romanticizzare una relazione passata anche perché non riusciamo andare avanti, perché speriamo ancora in un ritorno dell’ex, perché crediamo che nessun amore è come quello, acciecando la nostra visione di ogni futura relazione sentimentale.

Perché è sbagliato romanticizzare un ex

Quando questa visione romanticizzata non ci fa andare avanti con la nostra vita, vuol dire che siamo incappati in un comportamento tossico per noi stessi e ogni eventuale futuro partner. È sbagliato perché inizieremo a paragonare ogni storia a quella passata, con un termine di paragone impossibile da pareggiare nella nostra testa.

Stiamo facendo del male a noi stesse anche perché non troviamo pace: il pensiero diventa alle volte ossessione, piena di ma e di se, di dubbi su come sarebbe potuta andare e su eventuali futuri scenari con l’ex. Non abbiamo superato la fine di una relazione, nella quale abbiamo forse investito davvero molto, e per questo facciamo fatica a lasciarla andare.

Questo, però, non va bene nel momento in cui rimaniamo incastrati nel passato, senza vedere sbocchi amorosi nel futuro. Inutile sottolineare che stiamo, ovviamente, parlando di storie terminate e che non hanno un futuro, appartenenti a un passato che non tornerà, e non certo di una rottura recente che potremmo provare a ricucire.

Dunque, cosa fare per superare questo limbo?

Smettere di romanticizzare una relazione passata: come fare?

Prima di tutto dedichiamo più tempo a noi stesse: accettiamo che essere single non è una condanna e non abbiamo bisogno di un partner per andare avanti. Rispolverate hobbies e passioni, fate attività fisica, leggete, uscite e soprattutto non focalizzate l’attenzione sull’ex.

Importante è la socializzazione: partite dagli amici, dalla famiglia, dalle nuove conoscenze fatte sul lavoro, in palestra, nel condominio. Non chiudete le porte alle nuove possibilità che la vita vi offre. Non tutti sono pronti a gettarsi immediatamente nella mischia delle conoscenze, dei primi appuntamenti, dei corteggiamenti e, perché no, dei rifiuti. Però provateci, con i vostri tempi, con l’aiuto di amici, delle app di incontri, non negatevi la possibilità di innamorarvi ancora. Non fa nulla se alcuni appuntamenti non portano a una vera e propria frequentazione, esplorate le vostre possibilità, e divertitevi, potreste conoscere persone che, anche in amicizia, potrebbero diventare una parte importante della vostra vita.

Questo, ovviamente, sarà il tassello più difficile da incastrare nella vostra vita post rottura: romanticizzare un ex significa vedere al passato come l’unico amore possibile, fare i conti con paragoni imposti dalla vostra mente. Bisogna imparare a liberarsi da questi schemi mentali, poiché ogni persona, così come ogni relazione, è differente dalle altre.

Superare questa visione rosea e ancora impregnata d’amore di coloro che non sono più al vostro fianco, vi permetterà in primis di fare pace con voi stessi e con il vostro passato, che deve, a questo punto restare tale, e potrete affrontare più serenamente una nuova relazione, o anche semplicemente una frequentazione.

Quello che dobbiamo fare, in conclusione, è abbattere quegli schemi mentali che appartenevano alla precedente storia d’amore, perché sono questi che ci lasciano indietro, e non ci portano in avanti. Se attraversare questo processo ci sembra doloroso, e difficile da compiere da soli, vuol dire che è il momento di rivolgersi a un esperto, che potrà aiutarci in un percorso di superamento dell’idealizzazione romantica che a lungo, forse anche troppo, ci ha attanagliato, precludendoci altri rapporti, e fatto star male.