Q ualcuno flirta con il tuo partner? Keep calm e impara a reagire nel modo giusto per non rovinare il vostro rapporto

La vostra relazione procede a gonfie vele e sei innamoratissima, ma c’è un piccolo problema: qualcuno continua a flirtare con il tuo partner. Una situazione piuttosto complicata, resa ancora più difficile dal fatto che una mossa falsa o un’eccessiva gelosia, potrebbero andare a minare il tuo rapporto. Che fare? Agire con intelligenza in questi casi è fondamentale quindi, prima di fare scelte azzardate, armati di pazienza, fai un lungo respiro e gioca d’astuzia.

Nessun melodramma

Anche se il tuo primo impulso è quello di disperarti e arrabbiarti sarebbe meglio non lasciarsi andare a scene melodrammatiche. Non è accaduto nulla di grave e irreparabile, perciò respira e cerca di comportarti in modo razionale. Evita di aggredire il tuo partner o, peggio ancora, l’altra persona. Non mostrarti gelosa o arrabbiata, ma prova prima ad analizzare la situazione con razionalità.

Parla sinceramente

Il secondo step è quello di parlare con il tuo partner. L’altra persona? Ignorala, ma rivolgi la tua attenzione alla persona che ami. Prova a introdurre l’argomento, anche casualmente, studiando la sua reazione. Ricordati che dovrai comunque apparire sempre calma e rilassata, senza lasciar trasparire la tua ansia.

Tieni a freno la gelosia

La gelosia è una cattiva consigliera e può spingerti a fare cose che non vorresti, minando il tuo rapporto. Imparare a controllarla e “domarla” è quindi essenziale. Il primo modo per contrastare questa sensazione è quello di accettare l’idea che la persona che hai accanto non ti appartiene. Sin da piccoli ci insegnano a possedere cose e crescendo questo istinto di controllare qualcuno, sentendolo nostro, viene trasferito alle persone.

Per questo è essenziale imparare a dominare questa necessità, partendo da un fondamentale presupposto: il partner ha un estremo bisogno di sentirsi libero. Avere fiducia nei suoi confronti e mostrala significa dunque non sminuire te stessa e il vostro rapporto, dimostrando che hai tutte le carte in regola per farti amare e per “essere scelta”. Non puoi pensare assolutamente che appena mollerai la presa lui ti lascerà, tradendoti e flirtando con altre. Devi invece credere in te stessa e in ciò che puoi dare a un’altra persona per renderla felice e appagata.

Se è lui a flirtare con le altre

Ma cosa accade se è lui a flirtare con le altre? Magari la vostra storia procede a gonfie vele, ma il suo carattere da seduttore lo porta a flirtare sempre con chi si trova intorno. Gestire una situazione del genere è tutt’altro che semplice, ma non impossibile.

Nella maggior parte dei casi i partner che si comportano così sono totalmente all’oscuro dell’effetto del loro comportamento. Non si rendono conto di quanto quell’atteggiamento ferisca l’altro per questo continuano a portarlo avanti. Anche in questo caso prima di giungere a conclusioni affrettate e scenate di gelosia prova a prenderti il tempo per riuscire a capire cosa ti dà fastidio, quali sono i comportamenti negoziabili e quali no.

Analizza – magari con una lista – i suoi modi di fare, sottolineando tutte quelle azioni che per te sono inaccettabili e specificando il motivo per cui ti danno tanto fastidio. Ad esempio potrebbe crearti disagio vederlo dare un bacio sulla guancia ad una tua amica oppure osservare come parla in modo ravvicinato con una collega.

Trova sempre un accordo

La soluzione, in ogni caso, sta nella capacità di dialogo nella coppia. Impara a parlare sinceramente con il tuo partner, ad affrontare le questioni in modo schietto, senza drammi o litigi, ma semplicemente parlando.

Restare centrate sul problema, soprattutto se sei arrabbiata, potrebbe sembrare difficile, ma è essenziale. Solo così eviterai di perdere la testa e di litigare, senza arrivare in alcun modo ad una soluzione. Cerca invece di rimanere nell’argomento a cui tieni, spiegando il tuo punto di vista e sottolineando perché ti senti insicura e non rispettata.

Parlare con il tuo partner ti permetterà di assumere un nuovo punto di vista e a formulare una soluzione che possa andare incontro alle esigenze di entrambi. Ricordati che dovrai negoziare: prova a parlargli di un comportamento che non ti piace e ti dà fastidio, chiedendogli di evitarlo. Ricordati di spiegare come ti senti e perché per te è importante che lo eviti. In questo modo esprimerai ciò che provi chiaramente e rafforzerai il vostro rapporto di coppia.

La sua risposta non ti soddisfa? In questo caso il consiglio è quello di attendere un po’. Cerca di non affrettare le cose e quando la situazione si presenterà di nuovo torna a esporre le tue ragioni, sempre in modo pacato e senza lasciarti trascinare dalle emozioni negative. La gelosia può essere una cattiva consigliera, meglio invece agire in modo maturo, esprimendo le proprie necessità con fermezza e decisione, ma senza aggressività, sfruttando il potere dell’assertività.