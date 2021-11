Come ci si rapporta a un partner emozionalmente instabile?

L a gestione di un partner emotivamente instabile non è per nulla semplice, soprattutto se ci si lascia coinvolgere: come affrontarlo e superare le situazioni critiche insieme, senza doversi per forza dire addio

Avere un partner instabile dal punto di vista delle emozioni e dei sentimenti non è semplice. L'amore in questo caso può trasformarsi in melodramma: avere una relazione diventa complesso e addirittura stancante. Il problema è che chi è emotivamente instabile può esserlo per tanti motivi, e non è giusto dargli contro a prescindere.

La psicologia dei rapporti è una delle materie più affascinanti: a volte si è instabili per un momento difficile, per gli ostacoli che la vita pone davanti. In altri casi, parliamo di strascichi del passato, veri e propri traumi che possono impedire la crescita emotiva e che si pongono come limite. Senza contare le esperienze negative ed eventuali disturbi di natura psicologica: ne è un esempio la depressione.

Impara a riconoscere i sintomi

Ti sarà capitato di subire i suoi cambi repentini di umore, di non riuscire a capirlo, di comprenderlo a stento. Il partner diventa una sorta di cubo di Rubik: vorresti sostenerlo, ma al contempo sai che la gestione dei suoi bisogni e delle emozioni ti fa sentire come in un'altalena. La consapevolezza, tuttavia, può aiutarti, perché ci sono dei modi per riconoscere i partner instabili.

Uno dei primi segnali che dovrebbe farti riflettere è l'eventuale controllo della rabbia (spesso assente). Chi è instabile emotivamente, di fronte ai problemi tenderà ad agitarsi. Potrebbe però spegnersi in automatico, oppure iniziare ad arrabbiarsi, senza sapere come uscire dalla situazione. In questo caso devi saperlo anticipare: non è facile, ed è talvolta un lavoro. Ma l'amore è anche questo.

Cerca di aprirti alle sue emozioni più nascoste

Chi soffre di emozioni instabili, ha spesso paura di aprirsi perché teme di essere giudicato. Questo comportamento può arrivare a creare una voragine importante nel vostro rapporto, senza contare che potrebbe sfociare in una relazione disfunzionale. Tu magari avresti bisogno di sentirti amata; lui, invece, di non porre troppo l'accento sui sentimenti.

Provare a parlare delle emozioni non è mai un errore, ma devi metterlo a suo agio, altrimenti potrebbe reagire in maniera opposta: chiudersi totalmente, senza darti la possibilità di poter arrivare al suo cuore. L'obiettivo rimane quello di creare un legame sincero e trasparente, senza alcun pericolo. Perché chi è instabile, ha paura di farsi male e di soffrire: di rivivere alcune esperienze traumatiche.

Non cedere ai suoi capricci

Non tutti riescono a vivere in maniera piena l'amore: c'è chi lo fa diventare un vero e proprio capriccio. Ti potrà addirittura capitare che dica una frase e che in seguito non corrisponderà alla sua azione. Non c'è niente di più comune: sarà l'instabilità a dominarlo, così come l'impulsività.

Le sue azioni possono arrivare a ferirti, soprattutto di fronte alle fantomatiche promesse che non manterrà. In questo caso, però, l'importante è non cedere ai capricci, riuscire a mettere in chiaro che nel rapporto di coppia si è in due, e ci sono bisogni ed esigenze che vanno rispettati per non creare uno squilibrio.

Non alimentare la paura dell'abbandono

Un altro grande scoglio per coloro che soffrono di instabilità emotiva è indubbiamente la paura dell'abbandono. Molti partner possono infatti presentare una sorta di dipendenza affettiva. Come dovresti comportarti in questo caso? Non dovresti alimentare la sfiducia, così come la sua bassa autostima. Tra l'altro, uno dei grandi difetti del partner instabile è proprio l'idealizzazione del rapporto.

Significa che in te vede il futuro, ma al contempo ha paura di perderti, che tu possa andare via, tradirlo, se non addirittura mentirgli. In questo caso, bisogna comprendere fino a quale punto potrebbe spingersi: l'importante è non lasciarsi coinvolgere emotivamente e non saper più esprimere i propri sentimenti.

Non obbligarlo a fare qualcosa che non vuole

Ci sono dei momenti in cui potreste scontrarvi, soprattutto per le cose da fare, le attività, i viaggi. Il problema è che le persone instabili sanno di avere questo problema, ma non riescono ad andare oltre: essere subordinati non fa per loro. Di fronte alle costrizioni, possono dunque mostrare tutta la loro insofferenza.

In base anche al loro passato, non è semplice riuscire a giostrare le emozioni e la possibilità di sentirsi costretti a fare qualcosa per forza, anche per non disattendere le aspettative. Cosa fare in questo caso? Obbligarlo vi porterebbe a litigare (e in modo pesante).

Vieni a patti con te stessa: non vuole ferirti

Se hai un partner instabile, ti sarà capitato di chiederti se vuole ferirti di proposito. La verità è che no, non vorrebbe farlo, ma si lascia trasportare dalle sue emozioni. Il suo amore non sarà sempre così in bilico, ma ti porterà a farti tante domande, non sempre positive. Potresti voler scappare da lui o lei, e non sarebbe un male. Potresti dover scendere a compromessi, e potresti anche stancarti di salire sulla giostra. Ed è qui che devi chiederti se vuoi davvero continuare. Perché l'amore non basta, a volte: è tanto, ma non è tutto.