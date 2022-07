D esidereresti una relazione aperta, ma non sai come dirlo al tuo partner? I segreti per sperimentare in coppia senza mettere a rischio il legame

Scegliere di vivere una relazione aperta non è sempre semplice, soprattutto quando a chiedere di frequentare altre persone è solo uno dei partner. Se ti sei accorta che il tuo legame, nonostante l’amore e la complicità, non ti soddisfa abbastanza e vorresti sperimentare qualcosa di nuovo, dovresti prima parlarne con la persona che ami.

Il dialogo è infatti alla base di qualsiasi rapporto sano e duraturo, ma soprattutto devi ricordarti che non siamo tutti uguali. Una relazione aperta, in alcuni casi, può rivelarsi la mossa vincente per ravvivare un legame, in altri invece può metterlo a dura prova o distruggerlo del tutto. Dopo aver fatto i conti con te stessa e aver scelto di seguire questa strada, arriva il momento – spesso temuto – di parlare con il partner. Come dire all’altro che si desidera una relazione aperta?

Menziona il tema casualmente

Il primo passo è quello di introdurre casualmente l’argomento. Anche se sei impaziente di risolvere la situazione, prova a calmarti e ad avere pazienza. Moltissime persone non sanno cos’è in realtà una relazione aperta, per questo dovresti parlarne gradualmente. Guardate insieme un film che parla del tema, leggete un libro oppure un articolo che affronta i legami aperti.

Fai degli esempi

Quando ti capita di parlare di relazioni aperte, menziona delle storie di successo. Coppie che hanno trovato la felicità proprio in questo modo e che, vivendo altre avventure, hanno rafforzato il loro legame. Will Smith e la moglie Jada Pinkett, ad esempio, hanno spiegato di aver risolto tantissimi problemi grazie alla scelta di essere una coppia aperta.

“Siamo una coppia aperta, il nostro segreto è la libertà – ha svelato in passato l’attore -. Jada non ha mai creduto nel matrimonio convenzionale... Aveva membri della famiglia che avevano una relazione non convenzionale […] Le esperienze di libertà che ci siamo dati l'un l'altro e il sostegno incondizionato, per me, sono la più alta definizione di amore”. La stessa decisione è stata presa dalla star-chef Rachael Ray e da suo marito John Cusimano.

Chiarisci le regole

Parlando di una relazione aperta, rassicura il tuo partner. Non si tratta di un tradimento, né di mancanza d’amore, ma semplicemente della scelta di vivere qualcosa di differente rispetto allo standard.

Chiarisci che non ci sarà nessuna infedeltà emotiva e che ci saranno delle regole precise che entrambi rispetterete per non mettere a repentaglio il vostro amore.

Spiega i vantaggi

Prova a spiegare al partner quali potrebbero essere i vantaggi di vivere una relazione aperta. Concentrati sui motivi per cui questo tipo di legame tende a funzionare e perché dovreste sperimentarlo insieme.

Le regole per iniziare una relazione aperta

Entrare nel mondo delle relazioni aperte richiede un percorso che va gestito con cura per evitare errori e inciampi. Ci sono infatti alcune regole di base da seguire per vivere in modo sereno questa nuova dimensione della coppia.

Consenso

L’accordo reciproco è fondamentale. L’altro non si deve mai e poi mai sentire costretto oppure pensare di iniziare una relazione aperta solamente per andare incontro alle esigenze dell’altro: come in ogni aspetto delle relazioni il consenso è fondamentale.

Fiducia

Avere una relazione aperta non significa che i partner possano comportarsi da single e fare ciò che vogliono. Al contrario, esistono limiti e regole precise create proprio all’interno della coppia. Ovviamente, come accade per la monogamia, non ci sono delle regole valide per tutti, ma vanno decise insieme. Il segreto? La fiducia reciproca.

Tempo

Per le coppie che vivono per la prima volta una relazione aperta può essere utile stabilire un arco temporale. Il rapporto a due, ovviamente, dovrà avere sempre la priorità, mentre gli incontri con altri possibili partner dovranno essere decisi – sempre insieme – al di fuori del tempo dedicato a voi.

Sicurezza

Quando si parla di libertà in amore è importante non dimenticare mai la sicurezza. Hai la responsabilità infatti non solo della tua salute, ma anche di quella del partner a cui potresti attaccare malattie sessualmente trasmissibili. Impara a proteggerti e a proteggere chi ami per evitare qualsiasi problema.

Nuove idee

Per vivere al meglio una relazione aperta è essenziale l’idea tradizionale dell’amore e dei rapporti che ci è stata raccontata da sempre. Ogni coppia ha il suo equilibrio e il suo modo di trovare i giusti incastri. Come abbiamo già sottolineato più volte, non esistono delle regole già scritte per regalare la felicità. Ognuno può trovare la propria strada, costruendo, passo dopo passo, una relazione che sia sana, basata sulla fiducia e sul rispetto reciproco. Gli schemi precostruiti non fanno altro che imprigionarci e tenerci rinchiusi all’interno di una gabbia dorata in cui scegliamo di entrare noi stessi, condannandoci all’infelicità.