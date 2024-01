Come proporre al partner qualcosa di nuovo a letto

I l solito sesso ormai ti annoia? Per ritrovare la scintilla con il partner impara a comunicare i tuoi desideri. Ti spieghiamo come!

Stanca del solito sesso? Bene, allora è giunto il momento di proporre al partner qualcosa di nuovo a letto. Ecco, ti vediamo sbuffare e inarcare un sopracciglio oppure arrossire di fronte alla possibilità di comunicare all’altra persona che vorresti provare delle novità sotto le lenzuola. Innanzitutto sappi che non c’è niente di male. Come si dice: in amore (e nel sesso) tutto è consentito. Non ci sono limiti alla fantasia. Inoltre uscire dalla routine permette – soprattutto nei rapporti di lunga data – di portare un po’ di pepe nel legame. Certo, a volte parlarne con il partner può risultare difficile e imbarazzante. Ma niente paura: siamo qui per darti i giusti consigli.

C’è qualcosa di nuovo (sotto le lenzuola)

Per carità, la tradizione è bella, ma ci sono delle occasioni in cui sarebbe meglio uscire decisamente dagli schemi. Una massima che si può applicare in vari ambiti della vita – dal lavoro alle amicizie sino al...sesso! Una boccata d’ossigeno spesso è l’ideale per ripartire con il giusto slancio e uscire dalla routine sessuale. Una considerazione valida soprattutto per i legami che durano da tempo dove l’intimità e la confidenza possono facilmente sfociare in scontentezza e noia. Da qui il desiderio – più che lecito – di sperimentare qualcosa di nuovo con il partner. Sì, ma come comunicare questa necessità. Spesso la voglia di parlare con l’altro viene bloccata dalla paura di ferire il partner, di non essere compresi e di non riuscire a riaccendere la passione. Quando parlarne e come farlo? Scopriamolo insieme!

Quando e come parlare con il partner

Dopo aver compreso che il solito sesso non ti appaga più passa all’azione. Non rimuginare troppo, ma cerca di parlarne con il partner. Vietato tentare di sopprimere i tuoi pensieri e desideri: si tratta di un atteggiamento che non ti porterà da nessuna parte e che rischierebbe solamente di creare nervosismi, allontanandoti dalla persona che ami e cancellando il desiderio. Dunque non aspettare in nessun modo che passi e non rimandare la conversazione.

Non è il modo di parlare che farà la differenza, ma le tue parole. Ciò che devi sottolineare è che l’altra persona non ti ha stancato, semplicemente desideri provare qualche novità. Cerca di essere rassicurante e specifica che il vostro rapporto non è in discussione, al contrario questo mutamento vi permetterà di arricchire l’intimità, rafforzando il legame.

L’ultimo consiglio (e forse il più importante) è quello di passare subito all’azione. Spesso infatti commettiamo l’errore di fare una richiesta, senza però trasformarla in realtà. Prova sul campo suggerimenti e richieste, rendendo importanti le tue parole e dimostrando con i fatti ciò che desideri.

E se il partner non avverte lo stesso desiderio di novità? Niente paura. Si tratta di una condizione che potrebbe verificarsi e che va affrontata senza drammatizzare, ma agendo con intelligenza. Prova a tranquillizzare il partner, non imporre dei mutamenti repentini, ma lasciagli il tempo di metabolizzare quello che hai richiesto.

E ora...sperimenta!

Dopo aver parlato con il partner è arrivato il momento di passare all’azione. Pronta per dare una scossa alla tua vita sessuale? Se sei in cerca di qualche idea abbiamo alcuni suggerimenti per te!

Fate sesso in un luogo insolito

L’idea di fare sesso in un luogo insolito diverso dalla camera da letto può rivelarsi particolarmente eccitante. Se hai voglia di dare una scossa al tuo rapporto prova a fare l’amore in un angolo della cucina, come il tavolo, oppure in bagno, appoggiata sul lavandino. Inizia da qualcosa di semplice e se scopri che ti piace spingiti più in là, sperimentando fantasie un po’ più spinte come il sesso in un luogo pubblico dove la componente del rischio aumenterà ulteriormente l’eccitazione.

Provate uno spettacolo hot privato

Hai mai pensato di improvvisare uno spettacolino hot privato? Si tratta di uno stratagemma che permette di alzare l’asticella del desiderio e accendere la passione. Prova con uno spogliarello o una lap dance oppure chiedi all’altro di spogliarsi per te. In ogni caso punta sull’improvvisazione e metti da parte l’imbarazzo. Non è necessario essere dei ballerini professionisti: abbandona le paure, prepara una playlist sensuale e muoviti a ritmo, lasciando andare ogni inibizione.

Via libera ai giochi di ruolo

I giochi di ruolo sono tantissimi e rappresentano il modo perfetto per evadere dalla routine nel sesso. Prova travestimenti e gag, stabilendo dei ruoli, cercando travestimenti che ti facciano sentire seducente. Stabilisci ciò che desideri con il partner, poi scatenati con le tue (anzi, le vostre) fantasie.