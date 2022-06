D ipendenze, ansia, depressione, possono influire negativamente sulla salute mentale. Spesso affrontare il problema con chi ci sta accanto è difficile. Come parlare della propria salute mentale al partner?

Le connessioni interpersonali, i pensieri e i comportamenti sono influenzati quotidianamente dalla nostra salute mentale e al contempo la influenzano. E quando la salute mentale è compromessa, soprattutto a causa di stress, ansia, depressione, dipendenze e pensieri ostruttivi, può risultare difficile affrontare le situazioni di tutti i giorni e le persone che ci sono accanto, partner compreso.

Ma se l’attenzione alla nostra salute mentale si rivela imprescindibile per un prosieguo sereno della nostra vita, altrettanto importante è riuscire a parlarne senza timore con la nostra famiglia, i nostri amici e soprattutto con il nostro partner. Come parlare della propria salute mentale al partner? Affrontando l’argomento in maniera chiara e serena, senza nascondersi. Potete attingere ai piccoli, ma preziosi consigli che vi suggeriamo in questo articolo.

VEDI ANCHE

Lifestyle

5 motivi per cui la salute mentale è così importante

Condividi la tua situazione in maniera serena

L’intero pianeta sta uscendo da una pandemia globale che ha influito, e non poco, sulle nostre vite e ha avuto un grande impatto sulla salute mentale di tanti di noi. Basti pensare che oltre il 40% degli italiani ha riscontrato un peggioramento certificato dei sintomi depressivi e ansiosi durante il corso del lockdown e che le donne sono state quelle più duramente colpite a livello psicologico.

Condividere questo con il partner vuol dire aprire una finestra su una problematica che probabilmente ha vissuto in prima persona o da vicino, anche lui/lei. Potreste diventare l’uno il supporto dell’altra e affrontare insieme un disagio più comune di quanto si pensi.

Come aiutare l'altra persona a capire

Parlare della propria salute mentale col partner sembra essere un tabù e può sembrare difficile soprattutto per un motivo. Sappiamo che la persona che abbiamo accanto è all’oscuro del nostro problema e non avendolo mai affrontato, potrebbe non capirlo e addirittura spaventarsi. Ma presumere questo non vuol dire che succederà davvero.

L’ansia nell’affrontare argomenti delicati non può e non deve bloccarci, anzi, deve farci cogliere la palla al balzo per aiutare chi ci è vicino a comprendere in maniera profonda ciò che ci sta accadendo. Aiuta il tuo partner a capire come ti senti, di cosa hai bisogno, come stai affrontando tutto questo e rendilo partecipe. Avendo un quadro più chiaro della situazione si sentirà parte di essa e sarà felice di poter essere in grado di supportarti e di riconoscere i tuoi momenti di down.

Non avere paura di esporti

Zendaya, Emma Stone, Kendall Jenner, Bella Hadid sono alcune delle celeb più influenti del pianeta. Cos’hanno in comune? Hanno usato la loro esposizione mediatica per parlare dei loro problemi di salute mentale. Zendaya ha dichiarato che la pandemia da Covid-19 ha influito negativamente sul suo equilibrio mentale e Bella Hadid ha rotto i tabù sulla depressione. Emma Stone ha sofferto di una spiacevole forma di ansia paralizzante e Kendall Jenner ha parlato apertamente dei suoi attacchi di panico e del suo stato di ansietà.

L’ansietà è per lo spirito e per l’anima, quello che la tortura è per il corpo. Nicolas de Chamfort

La loro testimonianza ha aperto una finestra importante sul tema della salute mentale portando migliaia di donne a non sentirsi emarginate e sole e a seguire il loro esempio condividendo i propri disagi con le persone vicine. Non avere paura di esporti e parlane chiaramente e senza timori con il tuo partner.

VEDI ANCHE

Lifestyle

5 strategie selfcare per ridurre lo stress

Scegli un luogo in cui ti senti a tuo agio

Al pari del locus amoenus tanto caro a Omero e Virgilio, il luogo giusto per parlare della nostra salute mentale al partner può fare davvero la differenza. Scegli un posto in cui ti senti a tuo agio, che si tratti di una stanza della casa o di una zona appartata immersa nella natura, poco importa.

Ciò che conta è sentirsi libere di discutere di un tema che ci sta a cuore, di poterlo fare in serenità, lontano da persone indiscrete, per avviare con il partner una comunicazione efficace guardandosi negli occhi e interagendo in maniera tranquilla e senza distrazioni.

Rispondi alle domande del partner

Hai scelto il luogo giusto, hai condiviso il tuo disagio, hai avviato una comunicazione efficace, e ora? Ora il tuo partner avrà sicuramente tante domande da porti. Vorrà trovare il modo migliore per starti accanto e per farlo avrà bisogno di più informazioni possibili. Potrebbe però aver il timore di essere inopportuno, potrebbe pensare che tu non sia pronta a ricevere tante domande e rispondere a quesiti delicati.

Toglilo da questo imbarazzo invitandolo tu stessa a fare domande. Sarà un modo per conoscervi meglio reciprocamente, per entrare in connessione in maniera più intima e per condividere un disagio da affrontare, d’ora in poi, insieme. Come hai visto capire come parlare della propria salute mentale al partner è più che altro una questione di approccio alla situazione. È totalmente inutile cercare di prevedere la reazione della persona che amiamo, è invece importante renderla partecipe del nostro disagio e avvalerci di un supporto affidabile. Non siamo sole, ricordiamolo sempre!