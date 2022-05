A ndate a vivere insieme? Ecco come farlo serenamente e quali consigli seguire per iniziare una convivenza appagante e piena di felicità

Quando si vive una relazione appagante e serena, è molto probabile che prima o dopo inizi a manifestarsi la voglia di condividere di più insieme. Spazi, tempo, pranzi, cene e tutte quelle piccole cose che riempiono la quotidianità di una casa e la vita di coppia. In poche parole, tutto ciò che caratterizza la tanto attesa e a volte temuta convivenza.

Un momento importante e speciale e che deve essere affrontato con la massima serenità e tranquillità. Dopo tutto state solo cambiando totalmente vita! Ecco allora come affrontare questo delicato ma bellissimo (e ricco di soddisfazioni) momento della vostra relazione, seguendo qualche semplice consiglio per iniziare una convivenza con il piede giusto. Tracciando la strada per un rapporto e una nuova vita familiare pieni di affetto e momenti da ricordare.

Come iniziare una convivenza al momento giusto

Possiamo pure dirlo. Il momento giusto per iniziare una convivenza non esiste. Cosi come non esiste la certezza che tutta vada per il verso giusto anche se si parte da basi solidissime. Quello che è certo però, è che ci sono dei segnali che si possono osservare e interpretare e che possono indurvi a pensare che si (forse), i tempi sono sufficientemente maturi.

Primo fra tutti entrambi avete voglia di iniziare una convivenza e vi capita sempre più di frequente di parlarne. Dopo tutto in questa relazione siete in due ed è decisione di entrambi il voler vivere insieme e iniziare un futuro condiviso. Ma non solo.

Per far sì che la convivenza parta con lo spirito giusto è molto importante che non ci sia stata nessuna pressione sterna a portarvi alla scelta di farlo. Così come non dovete essere voi (o il/la partner) a convincervi a farlo.

Infine, è bene che lo si faccia quando si conoscono già (almeno in parte) pregi e difetti dell’altro, vivendosi in modo pieno, sereno e appagante e, soprattutto, onesto. Tutto ciò che si scopre dopo, a convivenza iniziata, potrebbe portare problemi che a volte vanno a minare irrimediabilmente il rapporto. Poiché amplificati dalla convivenza stessa.

Iniziare una convivenza eliminando le paure

Il cambiamento genera paure, o almeno è quello che accade a tanti di noi. Una cosa assolutamente normale ma che è importante saper gestire se si vuole iniziare una convivenza serenamente. Questo non significa che non si deve manifestare ciò che si prova. Anzi. Esattamente il contrario. Siete una coppia e il dialogo deve essere un requisito di base nella vostra relazione.

Ecco perché è importante che vi confrontiate con il/la partner, parlando di tutto ciò che vi fa “paura” e che molto probabilmente scoprirete essere un altro elemento che vi accomuna come:

il timore di perdere i propri spazi e/o libertà;

la paura di essere gestiti e di dover scendere a troppi compromessi;

il timore che la scelta fatta sia quella sbagliata;

ecc.

Tutto facilmente risolvibile ricordandosi sempre il dovuto rispetto reciproco e il fatto, spesso trascurato, che non esistono (o quasi) scelte irreversibili. Se la convivenza non funziona, per il proprio bene ma anche per il bene della coppia, si può sempre tornare indietro.

Soldi e lavori di casa: organizzatevi

Iniziare una convivenza porta con sé tanta felicità, eccitazione ma anche tanta assunzione di responsabilità. Cose da fare che prima si davano per scontate, gestione di conti di cui non si conosceva l’esistenza, ecc. Tutti elementi che è bene organizzare e imparare a gestire: anche aspetti prosaici come la gestione dei soldi e dei lavori di casa assumono improvvisamente una enorme importanza, e vanno gestiti in maniera equilibrata.

La cura della casa è un aspetto fondamentale, e se non curato può diventare fonte di litigi e malumori senza fine. Va fatta una sorta di divisione dei compiti preventiva o di piano di collaborazione di massima a cui fare riferimento entrambi. Per non creare sovraccarichi di lavoro in nessuno dei due (e di conseguenza malumori o disagi che vanno a compromettere l’equilibrio di coppia) ma mantenendo quella serenità che vi ha sempre contraddistinto e che scoprirete fare davvero parte di voi. Non sottovalutate l'idea di avvalervi di un collaboratore domestico, potrebbe essere una scelta salvifica. Come dire, meglio prevenire che curare.

E i soldi? In teoria non dovrebbe essere difficile dividere le spese comuni, ma in pratica diventa un lavoro in più nella vita quotidiana. Come fare per gestire in modo semplice questo aspetto? Alcune coppie scelgono di aprire un conto corrente in comune dove versano la stessa somma periodicamente, e che utilizzano per tutte le spese comuni. Un altro metodo molto gettonato è utilizzare una app per la divisione di spese (ne esistono molte), in maniera tale da tenere sempre in pari le spese. In più è anche metodo molto utile per chi vuole tenere d'occhio le spese quotidiane.

Dedicarsi momenti per sé e per voi

Quando si inizia una convivenza, il tempo che fino a quel momento è sempre stato di 24 ore al giorno sembra improvvisamente dimezzarsi. Tranquilli, non è cambiato nulla, sono solo aumentate le cose da fare. Ora, infatti, oltre al vostro lavoro avete tutto ciò che comporta il vivere in due e il gestire una casa. Ecco perché se non fosse chiaro è necessario tornare al punto precedente.

Nonostante tutto, però, è bene che in tutto questo turbinio di cose nuove e di impegni nuovi non vi dimentichiate mai di voi stesse/i e del/la partner. Non annullatevi e non tralasciate di fare le cose che amate, passioni, passatempi, attività fisica, le uscite con le amiche, il tempo per se stessi, per la cura di sé, sia fuori che dentro. Insomma, non dimenticatevi di voi.

E allo stesso modo non tralasciate i momenti di coppia e di tenerezza e/o intimità e passione che devono far parte di un rapporto sano e sereno. Una gita, lo stare insieme sul divano a guardare un film, una passeggiata, ecc. E tutto ciò che avete sempre fatto e che non dovete mai dimenticarvi.

Dopo tutto, l’unico modo per iniziare una convivenza serenamente e continuarla allo stesso modo è quello di essere felici insieme ma a anche singolarmente. Donandovi reciprocamente questo benessere giorno dopo giorno.