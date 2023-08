O gni relazione ha alti e bassi, momenti felici e meno, e anche le più solide evolvono con il passare degli anni: siamo proprio noi a cambiare, e se anche il sentimento rimane intatto, le dinamiche di una coppia possono essere sempre nuove.

Il passare del tempo influisce sul rapporto di coppia: succede ad ogni relazione, in modi diversi, ma comunque il tempo che passa cambia le persone e i rapporti. Sarà pur vero che le coppie più consolidate riescono a non farsi scalfire dagli anni, ma si cresce, si invecchia, e le abitudini e la quotidianità cambiano senza darci la possibilità di accorgercene.

Il cambiamento non sempre è un male, anzi, è un giusto evolversi di ogni storia, e alle volte concede alle coppie anche più tempo e occasioni da condividere. L’amore non per forza deve diminuire, si trasforma, e quando finisce, purtroppo, fa comunque parte della vita. Come cambia e perché, dunque, il rapporto di coppia con il passare del tempo?

Le fasi di un rapporto di coppia

Ogni fase di un rapporto di coppia ha le sue caratteristiche, difficilmente replicabili, e che scandiscono non solo il passare del tempo, ma proprio l’evoluzione del sentimento e della fiducia alla base della coppia stessa. Quello che ci insegna l’esperienza è che l’amore è bello ad ogni età, e non è vero che solo le fasi iniziali, quelle dell’infatuazione prima, e dell’innamoramento dopo, sono splendide. Certo, l’emozione che si prova in quei momenti è indescrivibile, è un misto di eccitazione, paura, confusione, e ci sembra che sia la fase più bella della nostra vita.

L’innamoramento si trasforma in amore vero e proprio (e a volte in disillusione, quando le cose non vanno come sperato), ma ciò che i giovanissimi non sanno, è che l’amore può essere più bello dell’innamoramento. Vivere la quotidianità, sapere di avere qualcuno su cui contare, affrontare i problemi e le sfide della vita insieme, costruire un progetto familiare, tutte queste cose vengono sì dopo, e quindi ci dovrebbero far apprezzare il trascorre del tempo. È ovvio che ci sono dei cambiamenti negli anni, ma quali?

Come il tempo influisce sulla coppia: i lati negativi

Il trascorrere del tempo fa evolvere ogni relazione. Quando le cose non vanno, gli anni che passano possono accentuare i problemi. Questo perché molte coppie lasciano sopite incomprensioni e visioni diverse, fino a che, ad un certo punto, sono esse stesse a travolgerci. Lasciare che il tempo passi e aggiusti da solo le cose, infatti, non è mai una buona idea, perché questo porta solo ad aggravare certe situazioni.

Siamo più stanchi, meno tolleranti, meno flessibili verso il partner, tendiamo a perdere la pazienza per ogni cosa, diventiamo irritabili, perché coviamo un rancore per cose passate, e perché, si sa, il tempo che passa spesso porta a sottolineare i difetti delle persone, anche per l’età che avanza.

Il tempo influisce, ovviamente, anche sui sentimenti: un amore può finire, può trasformarsi in semplice affetto, ci accorgiamo di essere legati a una persona da un sentimento che non è più mosso da passione, e abbiamo voglia di innamorarci ancora. O, ancora peggio, si può tramutare in odio, e questo, purtroppo, è una costante di tante relazioni logorate dal passare del tempo. Questo perché, è vero, un sentimento può finire, ma alle volte è anche colpa nostra, che non abbiamo lavorato per portare la nostra storia nella direzione giusta, e ci siamo adagiati e accontentati.

Con gli anni possiamo anche notare che la persona accanto a noi è cambiata, che non abbiamo gli stessi progetti, le stesse idee sul futuro e sui traguardi da raggiungere insieme. Il tempo cambia le persone, che crescono e formano un io che magari non è più quello di quando ci siamo innamorati di loro.

E si, poi c’è il sesso, che di certo a 50 anni non è lo stesso che si fa a 20, ma qui sta ai partner saper tenere la fiamma sempre accesa, cercare nuovi stimoli, coltivare sempre l’intimità, e accettare il proprio corpo e quello dell’altro che cambia.

Come il tempo influisce sulla coppia: i lati positivi

Gli anni che passano possono anche rendere forte un amore, farlo sbocciare in qualcosa di sempre più bello. Le sfide della vita, il lavoro, i figli, possono sembrare ostacoli all’intimità, ma devono essere stimoli a coltivarla. La fiducia e la stima crescono di pari passo, e questo è un ottimo modo per tenere sempre verde l’amore.

Ogni età riserva a una coppia nuove avventure, e alle volte crescendo ci si rende conto di quanto quella persona che abbiamo accanto è perfetta per noi, perché insieme abbiamo costruito qualcosa. Non c’è più un semplice innamoramento giovanile, ma qualcosa di profondo che va oltre. L’amore non è solo fisico, non è solo d’animo, ma anche mentale, si condivide una visione di vita, ci si spalleggia quotidianamente, si diventa una squadra (quasi sempre) infallibile.

Gli anni che passano portano via i vezzi giovanili, e permettono a una coppia di discutere in maniera costruttiva, di contagiarsi con passioni e interessi. Gli over possono fare quei viaggi che hanno sempre sognato, concedersi una quotidianità tanto rimandata per gli impegni, e possono scoprire che l’amore va oltre l’effimera bellezza quotidiana.

Portare avanti una relazione nonostante il fluire del tempo è una sfida, bisogna lavorarci ogni giorno, nessuno ve lo dice ma non è facile, ma è così bello che un giorno sarete grati di non esservi mai arresi.