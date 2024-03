A vete mai sentito parlare di colpa costante? Analizziamo perché un partner vi incolpa di tutto, e come affrontarlo senza danneggiare la vostra relazione.

Il tuo partner ti ha incolpato di tutto ultimamente? Nella chimica delle relazioni, la colpa costante è un agente corrosivo. Indebolisce la fiducia, divora l’amore e, alla fine, logora i legami romantici. Essere il destinatario di una colpa costante con frasi come “Sei sempre tu”, “È sempre colpa tua”, “Non fai mai…” è comprensibilmente frustrante.

Quindi cosa dovresti fare se la colpa di tutto è sempre tua in una relazione?

Cos’è la colpa costante?

L’interruzione della comunicazione, la gestione sbagliata delle aspettative, infedeltà, insoddisfazione sentimentale e sessuale, sono alcuni dei fattori della colpa costante. Parliamo di quell’atteggiamento aggressivo del partner nei vostri confronti, che lo porta ad additarvi di tutto ciò che non va bene nella vostra relazione o in casa.

Prima di provare ad affrontare la colpa, è importante capire da dove deriva. Secondo gli psicologi la colpa deriva dalla rabbia inespressa che ribolle dentro. Spesso è risentimento potrebbe essere dovuto a qualcosa che la persona incolpata ha effettivamente fatto o non ha fatto, magari nel passato, e che il partner teme accada ancora. Potrebbe provare rabbia per una serie di cose, ma non ne ha parlato ad alta voce. Potrebbe esserci una insoddisfazione generalizzata, magari provocata da fattori esterni, come il lavoro, ed essendo voi le persone più vicine, ecco che diventate una valvola di sfogo.

Ma invece di affrontare le cose, le persone di questo tipo tendono a diventare lunatiche e arrabbiate, riversando la frustrazione su chi hanno al loro fianco, che finisce per essere incolpato per tutto. Questo atteggiamento tende a diventare un'abitudine, che logora la relazione.

Come affrontare qualcuno che ti incolpa di tutto?

Quindi, quando proviamo dolore, rabbia o lottiamo più del solito, è molto più facile ricorrere a queste abitudini o, in questo caso, trovare qualcuno a cui attribuire la colpa.

Ma essere incolpati di tutto in una relazione può essere davvero angosciante. Ti è stata assegnata un'intenzione negativa e il tuo partner ti sta essenzialmente dicendo che sei tu il problema nella relazione. Allora qual è la soluzione? Il dialogo dovrebbe essere l’arma vincente, ma spesso non funziona, specie se la relazione è già logorata. Cercate di placare la rabbia, e al tempo stesso di lasciare spazio al partner di buttarla fuori.

Resisti alla tentazione di reagire

Come rispondere a qualcuno che ti incolpa continuamente? Secondo gli psicologi ci sono tre tipiche trappole in cui le persone cadono quando si trovano di fronte a una colpa costante:

Esplodono di rabbia;

Diventano passivo-aggressive;

Nascondono le cose sotto il tappeto.

Nessuno di questi comportamenti fa bene a voi e alla relazione. È meglio non reagire nel momento stesso in cui si ricevono le ennesime accuse pretestuose, perché discutere subito non farà altro che alimentare la battaglia. Va bene discolparsi se non si è colpevoli, non va bene reagire allo stesso modo. Cerca di non sottolineare l'abitudine di incolpare del tuo partner di fronte ad amici, vicini o parenti. Combattendo la colpa con la colpa o reagendo con rabbia, potresti finire per peggiorare la situazione.

Quindi, per quanto si possa aver voglia di reagire a tono, meglio fare un respiro profondo e fare un passo indietro. Per il momento lascia andare il tentativo di stabilire chi ha ragione e chi ha torto.

Praticare una comunicazione aperta

Se la colpa costante sta diventando un tema nella tua relazione, forse è necessario rivedere le modalità di comunicazione che si sono instaurate nella coppia. La ricerca continua di una colpa indica essenzialmente un’interruzione della comunicazione. Quando la comunicazione è aperta, trasparente e chiara, le cose rimangono piccole e si risolvono presto.

Quindi, cerca di avere pazienza e mantieni aperta la comunicazione, almeno da parte tua. Ciò significa anche che dovrai far sapere al tuo partner che ti senti in colpa (se sei davvero colpevole, ovviamente), soprattutto se ogni conversazione si sta trasformando in una discussione e in una gara a chi più punta il dito.

Condividi la tua visione su ciò che sta accadendo

Chiedi al tuo partner perché pensa che tu sia l'unica responsabile di quello che succede. Questo ti aiuterà a distillare la realtà della situazione o a capire meglio da dove viene questa sensazione del tuo partner. Infatti, se lui o lei è una persona che incolpa tutti per tutto, quella è una situazione diversa. Ma se il tuo partner incolpa costantemente solo te, ciò indica malcontento all’interno della relazione. Forse c'è una discrepanza tra le sue aspettative sulla relazione e la realtà.

Lascialo sfogare

Come rispondi a qualcuno che ti incolpa? Ascoltare consapevolmente ciò che ha da dire è un modo, sempre nel rispetto reciproco, senza farsi aggredire o scavalcare dall’altro. A volte, la distanza più breve tra due persone è davvero una conversazione onesta.

Se hai deciso di parlarne, dai al tuo partner il tempo e lo spazio per sfogarsi, non interromperlo continuamente mentre ti spiega il suo punto di vista, e non pensare a una rimonta o a un commento sarcastico. Difendersi dalle accuse non significa diventare a tua volta aggressiva con il partner.

Questa è una parte del patto di una relazione adulta. Al tuo partner mancheranno alcuni pezzi. Fino a quando quei pezzi non saranno riparati o guariti, mostrerà comportamenti che non ti piacciono. Devi trovare un modo per gestirlo. E lo stesso vale per te.

Guarda dentro te stessa

Quando qualcuno ti incolpa guarda dentro te stessa e cerca di capire se ha ragione. Pensa a ciò che hai fatto, ora o nel passato, che possa aver causato questa reazione. Questo ti aiuterà anche a capire se la colpa è rivolta a te o meno, se hai bisogno di sentirti in colpa e se hai bisogno di fare ammenda. Sii imparziale. A volte la colpa può essere un tentativo da parte di un partner di scrollarsi di dosso la responsabilità delle proprie azioni, tradire la tua fiducia o addirittura un segno di un partner controllante. Mentre, altre volte, sei stata davvero tu a commettere un errore imperdonabile.