G estire i soldi all'interno della coppia è essenziale: come farlo nel modo giusto (e gli errori da non commettere)

Soldi e coppia: è una questione spinosa da sempre. Perché se con il partner riusciamo spesso a parlare di tutto, il denaro è qualcosa intorno a cui c’è un tabù che, purtroppo, è difficile da scardinare. Eppure basterebbe poco per trovare il giusto equilibrio e per evitare delle discussioni, mettendo a rischio il legame per colpa di una gestione sbagliata delle finanze. La prima cosa che dobbiamo metterci in testa è che i soldi sono una questione importante, e come tale va affrontata, soprattutto se la relazione si fa seria e se si comincia a ipotizzare una convivenza. Abbiamo cercato di focalizzare su quest'argomento importantissimo mettendo insieme alcuni piccoli step da seguire, uno dopo l’altro, per assicurarsi un futuro sereno e senza problemi.

Parlare di soldi è importante

L’abbiamo già detto tante volte: comunicare in coppia è importante. La comunicazione però non riguarda solo il passato, lo stile di vita, i bisogni oppure il sesso, è infatti importantissimo parlare anche di soldi. Lo dimostrano numerosi report e studi che hanno messo in luce quanto l’infedeltà finanziaria – ossia mentire al partner riguardo alle spese e alla gestione dei soldi, possa essere deleterio in un rapporto.

Eppure quando parliamo di comunicazione e relazioni è raro che ci venga in mente proprio il conto in banca. Questo perché facciamo fatica a parlare apertamente di soldi, discutendo riguardo le spese, lo stipendio e il modo in cui andrebbero gestiti i risparmi. Un errore imperdonabile visto che essere allineati riguardo le spese è essenziale all’interno di una coppia per evitare fraintendimenti e problemi che potrebbero logorare il legame.

Tutto nasce da una tendenza sociale: quella di non parlare apertamente di soldi. Nonostante ciò sarebbe utile scambiare informazioni nella coppia, soprattutto in presenza di grandi differenze dal punto di vista dello stipendio per evitare di incappare in disagi come l’infedeltà finanziaria o – peggio ancora – una situazione di dipendenza economica di un partner rispetto all’altro.

Mettete le cose in chiaro (da subito)

Mettere le cose in chiaro è essenziale ed è importante soprattutto farlo da subito. Anche se ti sembra strano oppure se non ne hai affatto voglia sforzati di coinvolgere il tuo partner in questo discorso. Mettetevi a sedere e provate a trovare la formula giusta per voi. Chiarite immediatamente se preferite dividere a metà le spese oppure mettere una percentuale in base alle vostre entrate (uno dei due potrebbe avere uno stipendio più alto). In questo modo eviterete fraintendimenti o momenti d’imbarazzo quando arriverà il conto a cena fuori oppure la bolletta del gas. Se può servirvi d’aiuto esistono numerose app sia per Android che per iOS da scaricare per suddividere le spese a seconda delle esigenze. Oppure potete optare per aprire un conto in banca condiviso da usare per le spese comuni, in cui versare ogni mese una cifra concordata.

Comunicate (sempre)

Spesso dietro i problemi di una coppia si nasconde una mancata comunicazione. Impara a parlare apertamente di soldi con il tuo partner senza nascondere ciò che vuoi e quello che pensi. Se non siete “allineati” su questo tema infatti rischiate di viaggiare su due binari differenti. Magari il tuo partner ha bisogno di risparmiare, mentre tu hai un atteggiamento più rilassato con il denaro. In questo modo si potrebbero creare dei fraintendimenti o – peggio ancora – dei litigi. Essere onesti dunque è il segreto per trovare un equilibrio. Non c’è niente di male a pianificare le finanze, definendo anche un budget per le vacanze, gli hobby o le attività di coppia.

Cerca di essere disponibile

Empatia e disponibilità nei confronti del partner sono importanti tanto quanto la comunicazione. Il tuo partner infatti potrebbe essere in difficoltà oppure potrebbe chiederti di rallentare un po’ con le spese, oppure potresti essere tu ad avere l'esigenza di farlo. Mostrati sempre aperta di fronte a richieste di supporto o di consigli, ma anche di fronte alla possibilità di parlare di problemi. Se ricevi una richiesta di prestito e se nella condizione di farlo potresti accettare, in caso contrario parla con sincerità e offri un altro tipo di supporto.

Non giudicare

Ognuno di noi ha un rapporto diverso con il denaro ed è importante rispettarlo. Se sei più propensa a spendere (e ami lo shopping), mentre il tuo partner è portato per il risparmio, o viceversa, non giudicarlo e non attaccarlo. Ogni atteggiamento è influenzato dalle esperienze, dalla cultura e dall’educazione. Meglio dunque non dare niente per scontato. Sarebbe preferibile fare una domanda in più e intavolare un dialogo, anziché attaccare o arrabbiarsi.

Attenta all’infedeltà finanziaria

L’infedeltà finanziaria, secondo alcuni studi, è fra i maggiori motivi di discussione nella coppia. Questo termine viene utilizzato per indicare dei comportamenti che vanno a minare la fiducia nei confronti del partner. Ciò accade quando si omette o si mente riguardo le proprie finanze. Pensiamo, ad esempio, a spese folli che vengono fatte senza comunicarle all’altro, alle bugie sullo stipendio oppure a gesti ancora più gravi come sottrarre del denaro dal conto condiviso, non svelare l’esistenza di debiti, avere conti segreti o prestare del denaro comune senza aver chiesto prima il consenso. Tutti atteggiamenti che possono mettere a rischio il legame di fiducia con il partner, finendo per creare nel partner la sensazione di essere stato tradito in qualche modo.