Come gestire la gelosia verso il proprio partner (cause più comuni e cosa fare)

S i dice che un po' di gelosia faccia bene alla coppia, ma quando è troppa può creare molti problemi. Scopriamo oggi come gestire la gelosia nei confronti del proprio partner

Nell'Otello di Shakespeare si dice: "Guardatevi dalla gelosia, è un mostro dagli occhi verdi che dileggia la carne di cui si nutre”. Effettivamente, nonostante un pizzico di gelosia non faccia mai male all'interno della coppia, se si viene mangiati da questo sentimento si possono causare molti danni. Quindi, per poter vivere una relazione serena, gestire la gelosia è fondamentale.

Quando uno dei componenti della coppia è troppo geloso, si rischia di far sentire il proprio partner sotto pressione e di limitare la sua libertà personale, portando così il rapporto all'inevitabile declino.

Scopriamo insieme quali sono le cause che si nascondono dietro il nostro mostro dagli occhi verdi e quali sono i passi che possiamo compiere per gestirlo al meglio.

Perché proviamo gelosia?

Le relazioni monogame possiedono determinate caratteristiche, ma ce n'è una che spicca particolarmente: l'esclusività. Infatti, in questo tipo di relazione non sono contemplati rapporti sessuali o relazioni amorose con altre persone al di fuori della coppia. Nonostante queste "regole" siano molto chiare, molte persone tendono ad avere paura che il proprio partner possa tradire la loro fiducia.

Il tradimento di cui si ha più paura è sicuramente quello sessuale, seguito subito dopo da quello emotivo. Le persone hanno il terrore di essere rifiutate o non amate e hanno la paura costante di essere abbandonate dalla persona che amano. Il timore di perdere chi amiamo è naturale, ma quando si raggiungono livelli preoccupanti allora probabilmente dietro questo sentimento si nasconde una forte insicurezza.

La dottoressa Lisa Firestone, autrice di Conquer Your Critical Inner Voice, sostiene che la vergogna che arriva dal nostro passato "può influenzare pesantemente il grado in cui ci sentiamo gelosi e insicuri nel presente". Le nostre esperienze pregresse e i nostri fallimenti ci fanno sentire costantemente inadeguate. Abbiamo un'immagine negativa di noi stesse e ci domandiamo perché il nostro partner voglia stare con noi. Questi pensieri non fanno altro che alimentare la gelosia.

Lasciarsi travolgere da questo sentimento non è mai un bene. Ci porta a mettere in discussione la fedeltà del nostro partner, anche se non ci ha mai dato modo di dubitare di lui. Anche la nostra serenità viene meno, dato che pensiamo costantemente ai mille modi in cui possiamo essere tradite non appena abbassiamo la guardia. Tutto questo non solo ci fa male, ma è anche una perdita di tempo prezioso che potremmo impiegare in mille altri modi.

Per poter gestire la gelosia ci sono alcuni passi fondamentali che dobbiamo compiere. Ovviamente, se questo sentimento diventa troppo distruttivo e se soffriamo in maniera preoccupante, parlare con uno psicologo può essere una buona soluzione.

Parlare con il partner

Nonostante questo sia il consiglio più ovvio, molte persone non capiscono ancora che il dialogo è un passo fondamentale per poter risolvere un problema. Parlare è la base di ogni rapporto umano ed è anche una buona occasione per esporre i propri sentimenti.

Non abbiate paura di aprirvi con chi amate, spiegando nel dettaglio tutto quello che provate. Non accusatelo di cose che non ha mai fatto e che non farà mai, ma parlategli delle vostre paure. Insieme a lui, capirete qual è il modo migliore per superare questo scoglio e inizierete a riporre molta più fiducia nel vostro rapporto.

Aprite l'argomento gelosia in un momento in cui avete la possibilità di parlare a lungo. Evitate di farlo prima di andare a dormire o prima di iniziare a lavorare, perché rischiate di lasciare il discorso a metà.

Non controllare quello che fa

Alzate la mano se almeno una volta avete controllato di nascosto il cellulare del vostro compagno. Questo è uno dei gesti più comuni ma anche uno dei modi peggiori per poter gestire la gelosia.

Il controllo costante non fa bene a nessuno e soprattutto ci porta a formulare delle fantasie talmente elaborate da fare invidia al miglior romanzo fantasy. Chi controlla non è mai soddisfatto perché, anche se non ha trovato nulla di compromettente, comunque penserà di essersi perso qualcosa. Tutto ciò alimenta una forte ossessione che non da nessun beneficio.

Controllare i suoi spostamenti e le sue amicizie non farà bene nè a voi nè a lui. Il vostro partner è libero di avere i propri spazi, quindi non potete impedirgli di uscire con amici o amiche solo perché la vostra insicurezza vi spinge a pensare che vi tradirà

Disinnescare i pensieri distruttivi

Interrompere dei loop mentali a cui siamo ormai abituate non è la cosa più facile del mondo. Quando la gelosia ci mangia dentro la cosa fondamentale è la presa di coscienza. Cercate di capire che quel pensiero che state facendo in quel momento è solo dettato dal vostro passato e dalla vostra insicurezza.

Esercitatevi a fare un passo indietro nel momento in cui riconoscete quel pensiero distruttivo che vi porta ad esplodere. Se pensate che lui possa tradirvi ripensate a tutte le volte in cui vi ha dimostrato il contrario. Se credete di non essere abbastanza, riflettete sui vostri successi e sulle vostre qualità.

Abbiamo già detto che tutto ciò non è così semplice e che probabilmente ricadrete in queste dinamiche più di una volta. Presto però vi renderete conto che sarà come andare in bicicletta, una volta che avrete imparato il meccanismo non ve lo dimenticherete più.

Lavorare su sé stesse

Chi non sa gestire la gelosia arriva a trascurare la propria vita e la propria crescita. Le storie d'amore finiscono ma noi resteremo sempre con noi stesse, quindi è fondamentale prenderci cura di noi e delle nostre passioni.

Dedicate molto più tempo ai vostri spazi, ai vostri interessi e alle vostre amicizie, perché c'è tutto un mondo al di fuori della vostra coppia. Il vostro partner ha i propri spazi, ma non dimenticate che anche voi avete una vita. Concedetevi qualche serata in più con gli amici o le amiche, recuperate i vostri hobby e prendetevi cura della vostra salute.

Parafrasando quello che dice Ru Paul, se non riuscite ad amare voi stesse, come diavolo farete ad amare gli altri?

Volendovi bene riuscirete anche a distaccarvi molto più facilmente dalla gelosia e dai pensieri che danneggiano il vostro rapporto. In questo modo, sarete pronte a vivere una relazione serena con voi stesse e con il vostro partner.