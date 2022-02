L a vera bellezza sta nelle piccole cose, anche quando sei alla ricerca di idee un po' originali e diverse dal solito per festeggiare San Valentino con la persona che ami

Festeggiare San Valentino potrebbe sembrare anacronistico, ma è anche un'occasione romantica per celebrare il nostro amore e la persona con cui stiamo. Decidere cosa fare a San Valentino non è sempre facile, specie se si cerca un'idea originale per festeggiare e abbastanza lontana dai menu di coppia che infestano i ristoranti (senza nulla togliere a chi decide di festeggiare mettendosi in tiro e regalandosi una bella cena fuori).

Forse, più semplicemente, spesso dimentichiamo che la vera bellezza sta nelle piccole cose e che, in fondo, basta poco per rendere il tempo speso insieme romantico e speciale.

Non ci credi? Queste idee originali per festeggiare San Valentino ti faranno cambiare idea e, perché no, magari ti daranno anche qualche spunto per organizzare la tua (anzi, la vostra) giornata speciale!

Ricrea il vostro primo appuntamento

Le idee davvero originali - che sia per festeggiare San Valentino o qualsiasi altra occasione importante - sono quelle che colpiscono dritto al cuore della persona amata. Non occorrono tripli salti mortali e acrobazie circensi per riuscire nell'impresa di rendere una giornata memorabile, basta semplicemente aguzzare l'ingegno, scavando a fondo nei ricordi che condividi con il partner.

Pensa alla sua espressione quando scoprirà che hai ricreato da zero il vostro primo appuntamento, quello da cui è iniziato tutto anche se magari non avevate ancora capito di essere le rispettive dolci metà. Puoi prenotare la cena nello stesso ristorante in cui avete mangiato insieme per la prima volta e, perché no, scegliere dal menu proprio gli stessi piatti! Oppure tornare nel bar in cui avete preso il vostro primo caffè insieme. Il resto scivolerà da sé e sarà un'occasione super romantica per un viaggio nei vostri ricordi più belli.

Organizza una "speciale" caccia al tesoro

Se cerchi qualcosa di più sorprendente, la caccia al tesoro è sempre un'ottima idea. Dimentica, però, quelle che organizzavamo da bambini con i compagnetti di scuola o quando eravamo in gita al campeggio. Stavolta è proprio il caso di renderla un tantino più "piccante" perché se è vero che San Valentino celebra l'amore romantico, d'altra parte non esclude che possa essere anche sexy!

Tra l'altro non è soltanto una delle idee più originali, ma anche una scelta "low cost" per festeggiare San Valentino se non hai a disposizione grossi budget. Prepara dei bigliettini con gli indizi, poi nascondili in giro per casa a cominciare naturalmente dal primo posto che il partner guarda non appena rientra da lavoro. Un indizio tira l'altro e, sorpresina dopo sorpresina, ecco che "casualmente" l'ultimo porta dritti in camera da letto. Dove sempre "casualmente" ci sarai tu, la sorpresa finale!

La degustazione in cantina è un'esperienza da provare

Avrai sicuramente sentito parlare mille volte delle degustazioni organizzate direttamente in cantina e magari avrai anche storto un po' il naso, considerandole attività un tantino "altezzose". Ti stupirà sapere che, invece, sono tra le esperienze più romantiche e particolari che puoi fare insieme alla persona che ami, sicuramente da provare almeno una volta nella vita.

Se vi piace gustare del buon vino e scoprire insieme luoghi immersi nella storia e nella natura, facci un pensierino!

PS: Alcune cantine organizzano delle degustazioni speciali proprio per San Valentino. Dai un'occhiata in giro.

Concedetevi un'indimenticabile notte sotto le stelle

Forse ti sembrerà una cosa scontata e a tratti melensa, ma non c'è niente di più romantico di una notte sotto il cielo stellato (meteo permettendo, s'intende). Certo il 14 febbraio non è esattamente la giornata più calda dell'anno, ma di certo non può bastare questo a impedirti di organizzare una delle serate più memorabili di sempre!

Organizza tutto, in primis avvisando il tuo partner di indossare un abbigliamento comodo e pesante, così da proteggersi dal freddo. Se vi piace il mare, potrebbe essere una buona idea scegliere come location la vostra spiaggia del cuore, idem se amate la montagna. Una bevanda calda, qualche stuzzichino fatto in casa e il cielo più romantico della vostra vita farà il resto.

Divano, stuzzichini e maratona di film per veri cinema addicted

Hai presente quando abbiamo detto che le idee più originali per festeggiare San Valentino, in fin dei conti, sono quelle più semplici e ispirate alla tua relazione col partner? Lo riconfermiamo a gran voce, aggiungendo che non è affatto da escludere una bella maratona di film sul divano per rendere la serata unica e speciale!

Siete appassionati di cinema e serie tv? Tra lavoro e impegni non avete mai il tempo per mettervi sul divano a guardare un film? Vedi, hai praticamente la soluzione in tasca: scegliete la saga cinematografica o la serie che preferite per fare un bel rewatch, oppure approfittatene per guardare qualcosa di nuovo che avete in lista da tempo!

Se hai bisogno di idee su cosa guardare a San Valentino ecco alcuni dei film in uscita sulle principali piattaforme di streaming:

Cucinare insieme è un'idea super romantica

Hai notato che talvolta le idee più originali non sono quelle che ti fanno festeggiare San Valentino in capo al mondo (spendendo anche tanti soldini), ma sono anche semplici momenti speciali da vivere in casa? Che poi, ammettiamolo, festeggiare in questo modo non è soltanto low cost ma anche "conveniente" perché sfrutti tutta la comodità del vostro nido d'amore.

Nelle relazioni sono fondamentali tutti i sensi, ma il gusto ha un posto d'onore. Stuzzicare le papille gustative può essere molto seducente, il classico "prendere per la gola" che non passa mai di moda. E allora perché non festeggiare San Valentino mettendovi insieme ai fornelli? Cucinare insieme è un'idea super romantica, simpatica e coinvolgente per entrambi!

Mete romantiche per San Valentino

Lo sappiamo, San Valentino 2022 non è forse il miglior momento per partire, ma con le giuste precauzioni è possibile progettare un microviaggio, una giornata fuori porta o un finesettimana fuori. Fondamentale, soprattutto se si ha intenzione di andare all'estero, informarsi in maniera puntuale su eventuali regole di spostamento e restrizioni varie.

Se sei in cerca di un'idea di viaggio anche last minute dai un'occhiata a alla guida di The Wom Travel su cosa fare e migliori offerte per San Valentino 2022.