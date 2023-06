F arsi nuovi amici non è sempre facile. Ecco una semplice guida per ampliare la nostra rete sociale

Iper connessi, maestri nel networking e nell’interazione con i follower, i millennials e ancor più la generazione Z, hanno grande facilità nel rapportarsi nel mondo digitale con nuovi amici virtuali, comunicando e condividendo informazioni. Ma le agorà virtuali hanno avuto nel tempo, come risvolto della medaglia, quello di rendere più difficile la ricerca di veri amici. Farsi nuovi amici sembra essere diventato più ostico che mai e i motivi sono sotto gli occhi di tutti.

Lo schermo dello smartphone, il filtro dei social, la distanza che c’è tra noi e la nostra rete online, da un lato semplifica le relazioni virtuali e dall’altro rende più difficile farsi nuovi amici nella vita reale. Le relazioni diventano fugaci, troppo celeri, il tempo di un like, o di un commento e tutto scorre in un vortice effimero all’interno del quale instaurare rapporti umani di valore diventa arduo. Ma non tutti i mali vengono per nuocere perché è anche grazie alla tecnologia se possiamo darci una chance in più per conoscere nuove persone. Ecco come farsi nuovi amici e instaurare nuove relazioni sociali.

Non chiuderti in te stessa

Chiudersi in se stessi è uno degli atteggiamenti che mina più di altri l’instaurazione di relazioni interpersonali. Il lavoro, lo studio, gli impegni quotidiani, ci portano a dedicare molto tempo al dovere, relegando al piacere una piccola parte che spesso non riusciamo a sfruttare al meglio. Ammettiamolo, dopo aver passato 8 ore davanti al pc o aver studiato ininterrottamente per quell’esame universitario così ostico, desideriamo solo staccare la spina e rilassarci. E questo è sacrosanto. Se però questi comportamenti diventano abitudinari, potremmo tendere, nel tempo, a chiuderci in noi stessi, evitando ogni tipo di contatto sociale e ogni tipo di situazione che possa in qualche modo portare a un’interazione con altre persone. Questo non ci fa bene.

L’uomo è un animale sociale e come tale ha bisogno di interagire con gli altri. La soluzione? Aprirsi agli altri, ma non in maniera forzata. Non dobbiamo costringerci a fare ciò che non vogliamo fare. Non si tratta di staccare dal lavoro e mettersi "in ghingheri" ogni sera per fare follie in discoteca. Si tratta di approfittare delle situazioni quotidiane per avviare interazioni che potrebbero aggiungere valore alla nostra vita. Alcuni esempi? Preferire lo studio in biblioteca a quello in casa, ci aiuterà ad allargare le nostre conoscenze e al contempo a portare avanti i nostri impegni.

E che dire del cinema? I servizi di streaming in abbonamento ci hanno inevitabilmente allontanato dalle sale cinematografiche. Ma se amate i film saprete benissimo che il piacere della visione sul grande schermo è impagabile. Sostituite la classica combo tv e divano con regolari serate al cinema e potrete fare incontri interessanti. Anche lo sport ci dà una grande mano in questo senso. Iscriversi a un corso in palestra o praticare uno sport di squadra vuol dire ampliare la propria cerchia di conoscenze, oltre che apportare benefici a corpo e mente e ci aiuta ad evitare di chiuderci in noi stesse.

Fare bene agli altri può far bene anche a te

Le organizzazioni di volontariato, gli enti no profit, le onlus, e le associazioni di promozione culturale, sono solo alcune delle realtà che contribuiscono a fare del bene a chi è in difficoltà e/o a sviluppare programmi educativi promuovendo l’arte e la cultura. Affiancare chi fa parte di queste organizzazioni, vuol dire immergersi in realtà dinamiche e stimolanti. Realtà all’interno delle quali poter dare il proprio contributo attivo portando un valore aggiunto alla comunità e anche a se stessi.

Sì, perché questi enti sono fatti prima di tutto di persone, persone che seguono obiettivi nobili e che sono accomunate dall’amore per il prossimo e dal desiderio di veicolare messaggi, idee e proposte che possono fare la differenza per la comunità. È un ottimo modo per aiutare gli altri, ma è senz’altro un ottimo modo anche per ampliare la propria cerchia di amicizie.

Scarica una Friendship App

Nuovi amici non si trovano con lo schioccare delle dita, ma ci sono modi sicuramente più celeri e immediati di quelli tradizionali, per avviare nuove conoscenze. Come abbiamo affermato in precedenza, la tecnologia, se da un lato ha contribuito a limitare le relazione reali in favore di quelle virtuali, dall’altro si rivela un efficace strumento per instaurare nuove relazioni, passando dallo schermo alla vita vera. Sono sempre più numerose le friendship apps sviluppate proprio per favorire incontri d’amicizia.

A differenza delle dating apps, dov’è l’elemento romantico a farla da padrone, nelle friendship app è la ricerca di nuove amicizie il focus centrale. Un focus che si esplica attraverso un networking finalizzato proprio all’interazione con persone con medesimi interessi e passioni, persone con cui il feeling virtuale può diventare reale e trasformarsi in amicizia vera. Friendness, Heyhoosh, MeetMe, sono solo alcune delle friendship apps più celebri del pianeta e possono rappresentare la chiave di volta per aiutarti ad uscire dalla confort zone e incontrare nuove potenziali amici.