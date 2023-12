C ome si fa a fare più sesso? I consigli e i segreti per riaccendere la passione e sperimentare un nuovo tipo di piacere. Spoiler: decisamente più intenso!

Come fare più sesso?

Se nei film le coppie si fanno travolgere dalla passione e fanno sesso praticamente ovunque e sempre, la vita reale è molto diversa. Ci sono periodi in cui, fra impegni, stress e pensieri, spesso si mette un po’ da parte l’attività sessuale. Probabilmente è capitato davvero a tutti chiedersi: come riuscire a fare più sesso?

Un vero peccato visto che gli incontri hot (e gli orgasmi che ne conseguono) aiutano a liberare la mente, migliorano il legame di coppia e fanno bene anche al nostro corpo. La soluzione dunque è solo una: fare più sesso. Sì, ma come? In realtà spesso ci facciamo travolgere dall'abitudine e dall'inerzia, e non realizziamo che basterebbe davvero poco per ravvivare la situazione. Di seguito trovi cinque consigli davvero facili da mettere in pratica, e che richiedono davvero piccoli sforzi.

VEDI ANCHE

Lifestyle

Si può davvero riaccendere la passione in una relazione lunga?

Varia il più possibile

Che siano nuove posizioni sessuali o un luogo inaspettato, variare è sempre una buona idea se desideri fare più sesso. Mangeresti lo stesso piatto di pasta tutti i giorni? La risposta è – ovviamente – no. Dunque la soluzione per riaccendere il desiderio e alimentarlo è variare, sia per quanto riguarda i posti in cui fate l’amore, sia per le posizioni. Divertitevi a consultare il Kamasutra, sfogliando le pagine e scegliendo le posizioni. Spezzate la routine, incontrandovi in un’altra stanza della casa che non sia la camera da letto.

Sei a caccia di posizioni nuove? Allora prova quella da dietro e in piedi. Appoggiati a un tavolo oppure al muro, poi lascia che ti penetri da dietro. Si tratta di una posizione particolarmente eccitante in grado di stimolare al massimo entrambi. Di certo impegnativa, ma davvero soddisfacente! Da provare pure la posizione a cucchiaio, dove lei è sdraiata su un fianco, mentre lui si trova dietro, ma in ginocchio. E la posizione della rana la conosci? Lei si mette sdraiata di pancia, posizionando sotto un cuscino, con le gambe incrociate, mentre lui si sdraia sulla sua schiena.

Prova i sex toys

Demonizzati per tantissimo tempo, i sex toys sono in realtà alleati del rapporto di coppia. Consentono infatti di alimentare e amplificare il piacere, regalando una nota piccante a qualsiasi incontro. Puoi usarli in tantissimi modi diversi, sfruttando la loro versatilità e la capacità di non rende nessun amplesso uguale all’altro. Ad esempio indossa delle mutandine vibranti ed esci a cena con lui dandogli il telecomando oppure utilizza un vibratore da applicare sulla base del pene per amplificare le sensazioni e regalarne di nuove.

I sex toys rappresentano un modo nuovo e perfetto per stimolare il tuo clitoride e per favorire l’orgasmo. Non gli hai mai usati? Sappi che, contrariamente a quanto pensano molti, non sono affatto spaventosi o intimidatori. Al contrario, possono apparire come dei giocattoli divertenti per giocare con il partner. Per iniziare prova un vibratore clitorideo, usandolo prima da sola poi, quando ti sentirai a tuo agio, con il partner.

VEDI ANCHE

Lifestyle

Quanto spesso bisogna fare sesso in una relazione sana secondo la scienza

Sorprendi (e lasciati sorprendere)

Per fare più sesso il segreto principale è: sorprendersi! Lascia da parte i rapporti programmati, quelli fatti sempre alla stessa ora e nello stesso posto. Piuttosto prova a sperimentare e cambiare, sorprendendo l’altra persona. Ad esempio mentre state vedendo la vostra serie tv preferita siediti su di lui e inizia a baciargli il collo, accendendo il desiderio in modo improvviso. Oppure a sorpresa trascinalo al bagno, aziona la lavatrice e siediti sul bordo, regalandogli del sesso diverso dal solito. Insomma: sorprendersi è l’imperativo per alimentare la fiamma della passione e la voglia di fare l’amore.

Bacialo (bene)

Il bacio viene spesso sottovalutato. In realtà si tratta di un ottimo modo per creare eccitazione e – di conseguenza – fare più sesso. Un vero peccato vista la sua importanza per stabilire l’intimità e aprire la strada a un contatto ancora più intimo e passionale. Parti con dei baci leggeri, passando poi a quelli più profondi, intervallati da mordicchiamenti. Lasciati andare, seguendo l’istinto e l’onda del piacere che si andrà a creare. Saper baciare bene e farlo spesso è il segreto per tenere alta l’asticella della passione.

Non dimenticare i preliminari

Il sesso – non ci stancheremo mai di dirlo – non è fatto solo di penetrazione. Esiste infatti un vasto repertorio di preliminari da sperimentare e da utilizzare come base di partenza per rafforzare il desiderio sessuale. Parti dalle mani, uno strumento essenziale per dare piacere e un ottimo strumento di seduzione. Accarezza con i polpastrelli il corpo del partner mentre lo baci, concentrandoti soprattutto sulle zone erogene, da tronco ai capezzoli, passando per la zona dietro le orecchie, la nuca e l’area posizionata proprio sotto i testicoli.