massaggio erotico come si fa

Dieci consigli per fare un perfetto massaggio erotico, unendo relax e sensualità

Come si fa un massaggio erotico?

Il massaggio erotico non è un preliminare come tutti gli altri: rilassa ed eccita, ci aiuta a sgomberare la mente, a scaricare lo stress, a creare un legame di fiducia con il partner, a rendere il corpo più ricettivo agli stimoli.

In altre parole, un massaggio sensuale è un ottimo rituale che propizia il piacere e fare sesso al meglio. Ma non necessariamente deve portare al rapporto sessuale: pur trattandosi di un massaggio intimo e a suo modo sexy, può restare un momento di sensualità, benessere e condivisione all'interno della coppia che resta fine a se stesso.

Se l'idea ti stuzzica ma non sai bene da dove cominciare per fare un massaggio erotico, ecco 10 consigli utili.

1. Non pensare al sesso

Per prima cosa, dimenticati del fatto che dopo potreste (o dovreste) fare sesso. Piuttosto, concentrati sul dare sensazioni piacevoli al partner, a dedicarti anima e corpo al suo benessere generale. Quello sessuale arriverà in modo naturale e spontaneo, ma non deve mai essere un obbligo.

2. Donati in modo disinteressato

Di conseguenza... non aspettarti nulla in cambio: no, neanche un massaggio. La parola d'ordine infatti è inesigente.

Per fare un buon massaggio bisogna avere il desiderio (dichiaralo chiaramente anche al partner, prima di iniziare il massaggio) di dare in modo disinteressato. Di solito questo tipo di attenzioni non manca di essere ricambiato.

3. Crea la giusta atmosfera

Anche l'atmosfera gioca la sua parte, quindi prepara l'ambiente adatto al massaggio, sensuale e rilassante al tempo stesso.

Bando al disordine, e via libera a tutto ciò che può coccolare (e accendere) i sensi: abbassa le luci e accendi delle candele, degli incensi profumati, dalla musica lounge. Prima di iniziare, assicurati che ogni dettaglio sia al suo posto… e spegni il cellulare!

4. Opta per il pavimento

Perché il massaggio sia efficace e rilassante per entrambi, bisogna effettuarlo su una superficie piuttosto rigida, quindi meglio evitare il letto, che cede troppo - nonostante sembri l'opzione più ovvia e comoda. Non c'è bisogno di comprare un lettino per massaggi: puoi tranquillamente usare il pavimento. L'ideale è stendere sul pavimento un tappetino per yoga o simili, magari da ricoprire con una morbida coperta. Ovviamente il pavimento deve essere perfettamente pulito.

Sistemati in ginocchio, sistemando magari con un cuscino tra le tue natiche e i talloni, e fai accomodare il partner davanti a te, seduto con le gambe incrociate: è la posizione ideale per eseguire un massaggio senza affaticarsi troppo, per avere libero accesso al corpo del partner con baci e carezze e per farlo sentire avvolto da un caldo e rilassante abbraccio.

5. Usa i prodotti giusti

Non usare semplici creme per il corpo per il tuo massaggio, perché si asciugano troppo in fretta e saresti costretta e interrompere il massaggio di frequente. Usa invece degli oli (ottimo quello di mandorle o le nuove candele da massaggio) che offrono un tocco morbido, scorrevole e vengono assorbiti poco a poco.

Una piccola avvertenza: versa l'olio sul tuo palmo e riscaldalo sfregando le mani, prima di applicarlo sul corpo del partner. Il freddo improvviso dell'olio potrebbe essere fastidioso.

6. Aggiungi qualche coccola

Usa un po' di creatività e ai classici movimenti del massaggio unisci qualche bacio, qualche sussurro, sperimentando diversi tocchi e intensità, diverse modalità per stimolare il corpo senza trascurare la mente.

7. Seducilo lentamente

Non avere fretta. Inizia con calma, prima con un tocco gentile e morbido per dare modo al corpo di svegliarsi.

Quando sentirai che il suo corpo si sta rilassando e si sta affidando alle tue mani, usa un tocco progressivamente più profondo e avvolgente, spostandoti a poco a poco verso il basso, insinuando (senza mai arrivarci) un contatto più intimo.

8. Usa un tocco pieno

Quando massaggi, cerca di toccare il corpo del partner il più possibile per dargli una sensazione più avvolgente. Mantenendo le mani rilassate e aperte, con le dita ben distanziate e i palmi morbidamente flessuosi. Tocca come se con una sola mano potessi abbracciare tutto il suo corpo.

9. Inizia utilizzando i palmi

Inizia il massaggio usando le mani ben aperte e non impiegando troppo i pollici: rischieresti di affaticare in fretta le tue mani. Invece, conserva il loro tocco come arma segreta per il gran finale, andando a sciogliere le tensioni più difficili da allentare.

10. Chiedigli se gli è piaciuto

In questo caso non solo è lecito, ma è anche utile chiederlo, persino in corso d'opera.

Cerca sempre un riscontro sul tuo massaggio da parte del partner, sia facendogli delle domande dirette - forse preferisce un tocco più leggero o più deciso, forse vorrebbe che ti concentrassi un po' più verso il basso o verso sinistra - oppure interpretando le sue reazioni di piacere o dis-piacere, come gemiti e smorfie. Potrai imparare molto sul suo corpo.