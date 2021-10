Come puoi costruire delle relazioni davvero importanti (e cosa ti ferma adesso)

V uoi una relazione importante? Lavora per averla: l'amore deve essere curato, supportato. Deve basarsi sulla sincerità e non su maschere bellissime (ma false)

Come costruire delle relazioni importanti? La vita di coppia non è facile. L’amore è un sentimento che può nascere, sfiorire, appassire, fortificarsi. A volte, però, si ha anche paura di non essere abbastanza, o di non essere all’altezza. Ed ecco perché avere una relazione non è così immediato. Ci sono percorsi di vita che ci pongono di fronte ad alcuni ostacoli.

Chi ha sofferto per amore sa molto bene che iniziare un’altra relazione è un percorso intricato, in cui ci si trova spesso di fronte a un muro che si è scelto di ergere a difesa del proprio cuore. Il che però ti ferma, ti blocca, impedisce la tua crescita amorosa. E potrebbe farti perdere quel treno che hai tanto atteso.

Crea un legame profondo e sincero

Se vuoi una relazione davvero importante, devi lavorare per averla. L’amore non si costruisce dal nulla. Mattone dopo mattone, diventa la certezza della tua vita. Eppure, l’amore da solo non basta: la profondità dei sentimenti è importante, ma lo sono anche la sincerità, la lealtà e il supporto.

In una relazione di coppia non deve mai venire meno l’autenticità. Che cosa significa? Inizialmente, facciamo tutti un po’ marketing: ci mostriamo migliori di quel che siamo, nascondiamo i difetti solo il tappeto. Eppure, la vita di coppia deve sapersi basare anche e soprattutto sui lati che non ci piacciono.

Non tenerti tutto dentro

Quando manca la comunicazione, un rapporto non è mai importante. O quantomeno non potrà mai diventarlo, o mantenersi tale. Parlare vuol dire mettersi l’uno di fronte all’altro e condividere tutto ciò che pensiamo, talvolta, sì, anche senza filtri. Non devi mai indossare delle maschere in una relazione, altrimenti si rischia di cadere nella trappola dell’apparenza.

Come costruire delle relazioni davvero importanti? Semplice, inizia a parlare. Di te, di quello che sogni, che speri, che ti piace. Se hai un pensiero, non tenerlo dentro. Se addirittura credi che possa essere importante per farvi accrescere come coppia, devi assolutamente dirlo. I silenzi possono fare molto male all’amore, fino a farlo spegnere del tutto. Appassire, come un fiore d’autunno.

Metti via le paure: all’amore non servono

Che cosa ti sta impedendo davvero di iniziare una relazione importante e felice? La paura. È da sempre la nemica giurata dell’amore, di qualsiasi vita di coppia. Talvolta, può essere anche “sana”, perché ti mette di fronte alla realtà. Ti fa capire che quello che senti può derivare da una questione irrisolta. Se vuoi una relazione stabile, la verità è che devi lavorare su te stessa.

Stabilire un contatto empatico vuol dire basare anche la comunicazione sulle emozioni, sui sentimenti che possono travolgerci. I conflitti sono un vero e proprio ostacolo, che possono far spegnere persino le passioni più ardite. Se vuoi davvero far crescere la coppia, devi avere coraggio. Non è facile, non è semplice, ma è necessario. Ed è la cosa più giusta da fare.

Le relazioni di coppia hanno un segreto: la felicità condivisa

Si può avere paura della felicità? Sì, a volte capita. È una paura irrazionale, e spesso blocca tutti quei legami che possono diventare importanti sul nascere. Cos’è che davvero ci spinge a fermarci? L’idea della sofferenza. Il tarlo che possa andare tutto a rotoli. Che non sia la relazione giusta, la persona giusta, che possa farci del male in seguito. Abbiamo paura di eventi che magari non si verificheranno. Mai.

Ed è per questo motivo che il segreto di molte relazioni è proprio la felicità. Contrapposta alla paura, la felicità veste i cuori di leggerezza e porta con sé il vento di tutte le cose belle, dei ricordi insieme, che possono appartenere al passato o persino al futuro stesso.

Il supporto, “l’arte” dimenticata

Fermiamoci a riflettere. Ci sono state storie d’amore nella vita di tutti noi che, nonostante l’incredibile passione, l’affetto, i sogni condivisi, non si sono concretizzate. Non sono andate avanti. Non hanno saputo resistere ai venti gelidi dell’inverno, per così dire. Che cos’è venuto meno, se l’amore c’era? Perché abbiamo messo un punto fermo? Quando abbiamo deciso di dire semplicemente basta?

Ed ecco che esiste una parola magica, che è un’arte ormai dimenticata: supportare l’altro. Nelle formule matrimoniali si usa dire nella buona e nella cattiva sorte, ma non è solo in un matrimonio che l’amore va sostenuto. Anche nei rapporti di coppia, e persino nelle amicizie. Perché nel momento in cui ci si smette di supportare, di tenere la mano all’altro, di coltivare la chimica, in qualche modo viene meno tutto.

Quando ti chiedi come costruire delle relazioni importanti, non dimenticare mai che in un rapporto si è sempre in due. Sì, si ragiona come individui e si deve vivere nel pieno della propria autonomia, senza scadere in gelosie o inutili patimenti. Ma si è in due, nel bene e nel male. E significa solo una cosa: prendersi cura dell’altro, anche e soprattutto nelle tempeste.