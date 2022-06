L’ansia è un malessere interiore che può creare numerose criticità. Potrà sembrare un problema solo nostro, ma quando ci si trova in una relazione stabile, questo nemico silenzioso influisce anche sul partner

Se hai un partner che soffre d’ansia, avrai probabilmente cominciato a sperimentare tu stessa l’ansia. Forse è una sensazione del tutto nuova, o forse hai lavorato sodo per liberartene al meglio delle tue possibilità. E adesso che stai con una persona a cui vuoi molto bene, ma che ne è tormentata, sta tornando anche a te.

In questa piccola guida alla sopravvivenza, ti spieghiamo come imparare a vivere quotidianamente con una persona ansiosa, una sfida grande per qualsiasi relazione, a qualsiasi età.

L’ansia si mangia le relazioni

Se pensi che l’ansia sia un malessere interiore che ci fa vivere nel peggiore dei modi ogni novità, esperienza e ogni situazione, ti sbagli. L’ansia è un fattore interno ed esterno, e si manifesta non solo nel nostro modo di fare, ma anche nel linguaggio del corpo. È impossibile evitare che l’ansia colpisca anche i nostri compagni di vita quotidiani: amici, genitori e partner.

Hai mai considerato l’idea che l’ansia possa avere un’influenza profonda sulla salute della relazione? Non importa che sia tua o del partner, quello che conta è che questo nemico silenzioso non ne ha abbastanza di te: si prende tutto quello che ami. L’ansia è fonte di panico, inibisce la ragione e ostacola il pensiero lucido. Fa sì che la paura prenda il controllo assoluto di ogni nostra decisione, che ne risulterà irrimediabilmente condizionata.

L’ansia sopraffà chi sei veramente, e ti trasforma in un’altra persona. Una persona che però non fa parte della relazione che hai instaurato. Se questo nemico prende il sopravvento sui pensieri allora cambia chi sei. E se ci pensi, ogni storia d’amore si basa sul presupposto che nella coppia ci si ama per come si è.

L’ansia ti trasforma

Se hai un partner che soffre d’ansia avrai notato che il suo approccio alla vita sembra frenato. E se da una parte non c’è niente di male a vivere con il piedino sul freno, c’è chi vive con il freno a mano tirato 24/7.

Come si riconosce un’ansia patologica e invalidante? Quando la routine imperversa, l’ansia si manifesta sottoforma di attacchi di panico e momenti di intensa preoccupazione causati dalle piccole sfide della vita quotidiana. Difficoltà, per esempio, a rispondere al telefono o prenotare al ristorante. Attacchi incontrollati di panico prima di un colloquio di lavoro o di un esame.

Nel peggiore dei casi, chi soffre di attacchi di panico davvero forti manifesta fobie senza controllo e si rifugia in comportamenti che lo rassicurano. Se il tuo partner fa parte di quest’ultima categoria, deve subito correre ai ripari e contattare l’aiuto di un professionista.

La prima regola per vivere con un partner che soffre d’ansia

C’è una regola d’oro nella convivenza con un compagno o una compagna che soffrono d’ansia. Una regola che non va mai dimenticata, e che devi tatuarti nell’anima: tu non devi salvare nessuno. Non importa quanto sei innamorata di chi hai accanto, non importa quando vederlo soffrire faccia soffrire anche te.

Tra i tuoi mille pregi, tra le tue tantissime qualità e tra tutte le caratteristiche ti rendono unica, una cosa ti manca di certo: la bacchetta magica. L’amore che provi non guarirà l’ansia di nessuno, tantomeno quella del tuo partner.

Se hai a disposizione qualche nozione psicologica sai invece che il tuo amore incondizionato può essere ancora più nocivo per la sua guarigione. La relazione, infatti, non deve trasformarsi in un rapporto di assistenza terapeutica, dove tu ti trasformi di volta in volta nella fidanzata, nella psicologa, nella mamma o nell’avvocatessa.

Come ci si comporta con l’ansia del partner?

Se vuoi proteggere il tuo rapporto con un partner che soffre d’ansia, avrai bisogno di comprendere che cosa significa viverla ogni giorno. In che modo essa limita le relazioni e le attività di tutti i giorni? In che modo l’ansia impedisce al tuo compagno di vivere appieno la sua vita?

Non puoi guarirlo, è vero, e dovrò salvarsi da solo/a. Tuttavia, ricordati che puoi aiutarlo a mantenere i giusti meccanismi di pensiero, così da disinnescare l’ansia il più possibile prima che monti a pieno regime.

Evita alcune frasi come: perché non ti calmi? Oppure: Stai tranquilla. Non provare neanche a fargli sapere che è tutto nella sua testa, o a dirgli di fare un bel respiro. Sono cose che già sa, ma non per questo cancellano la sua ansia.

Ascolta il tuo partner. I momenti di ansia sono terribili e logorano entrambi, ma il tuo obiettivo, nella misura in cui puoi effettivamente dargli una mano, è quello di sospendere il giudizio e dargli il giusto incoraggiamento. Empatizzare è molto più utile che dare consigli che si è già dato/a mille volte senza risultati.

Parti dal presupposto che tu non sei la cura per l'ansia del tuo partner, e lui non deve dipendere da te per disinnescare la sua ansia. La voglia di guarire deve nascere direttamente da lui, e non può dipendere da te in alcun modo.

Prenditi cura di te e non avere paura di fare un passo indietro davanti a un'ansia incontrollabile. Al fine di poter mantenere in salute un rapporto, avrai bisogno di mantenere il controllo di te stessa e dei tuoi spazi. Non perdere le buone abitudini e i vecchi piaceri che possono fungere da valvola di sfogo.