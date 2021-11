S e non sei completamente soddisfatta del rapporto che hai con il tuo/la tua partner e senti che c’è qualcosa che non va, forse non ti stai impegnando abbastanza. Devi essere tu la prima a coltivare l’amore che vi unisce. Ecco da dove iniziare

Non sei soddisfatta del rapporto che hai con il tuo/la tua partner? Senti che nella tua vita c’è qualcosa che non va? Forse, la tua coppia ha effettivamente dei problemi o magari è vero che vieni sistematicamente e spudoratamente trascurata dalla tua dolce metà. Ma prima di lanciarti in invettive e di attribuire colpe, fatti un esame di coscienza. Forse, sei tu che non ti stai dando al 100% e non ti stai impegnando per coltivare l’amore che ti lega alla persona che è al tuo fianco.

Se non curi a sufficienza il tuo legame è inevitabile che con il tempo inizino a subentrare noia, rabbia, delusione, frustrazione. Non temere, però: ci sono alcuni segnali che ti aiutano a capire se stai vivendo davvero in maniera piena la tua relazione o se è il caso di cambiare rotta. Ecco i principali.

La mancanza di dialogo è un brutto segnale

Non è solo un luogo comune: il dialogo è realmente uno dei collanti più forti fra due individui che si vogliono bene. Prova, quindi, a pensare al tipo di comunicazione che c’è fra te e il tuo/la tua partner. Se ti rendi conto che avete smesso di raccontarvi l’un l’altro cosa avete fatto, di chiedervi ogni sera come state, di ringraziarvi, di parlare, di commentare le vostre vite e quello che succede nel mondo drizza le antenne.

Se continuate in questo modo potreste perdere l’abitudine di parlare fra voi, allontanandovi sempre di più. Se vuoi continuare a coltivare l’amore, perciò, impegnati a dialogare.

Ogni sera, dopo il lavoro, siediti sul divano insieme al tuo compagno e fagli domande stimolanti, che vi aiutino a rimanere in contatto e non a perdere il filo che vi unisce. Non permettere mai allo stress della quotidianità di prendere il sopravvento.

Ti sei mai chiesta perché i bambini sono così curiosi della vita? Sono entusiasti di condividere tutto ciò che stanno imparando sul mondo. Prova a fare lo stesso con il tuo compagno. Sii curiosa ed entusiasta di saperne di più su di lui.

La voglia di sperimentare è positiva

Hai ancora voglia di fare cose nuove con la tua dolce metà, in camera da letto e fuori? Se la risposta a questa domanda è sì, evidentemente hai imparato le basi dell’arte di coltivare l’amore.

Infatti, le novità, anche se piccole e magari apparentemente banali, danno pepe al rapporto. Iscrivendovi a un corso di ballo, provando un ristorante etnico, organizzando una gita fuori porta, tu e il tuo partner riscoprite la gioia di divertirvi insieme, movimentando la vita di coppia.

Non importa cosa fate, a patto che ritorniate a donarvi del tempo per riscoprirvi, ridere insieme, sperimentare, mettervi alla prova.

Se non giochi mai a sedurlo c’è qualcosa che non va

Le prime settimane era un trionfo di nottate passionali, incontri ravvicinati sulla lavatrice, sguardi ammiccanti, frasi dolci, mentre ora c’è il vuoto o quasi? Corri ai ripari: se cala la tensione seduttiva e non si fanno più giochi sessuali, subentrano la noia e la routine.

Se sei tu a negarti o a non creare occasioni “compromettenti” allora è certo al 100%: non stai affatto vivendo in maniera piena la tua relazione. E se è lui a essere un po’ sfuggente e reticente? Forse è anche peggio.

Inizia a curarti di più, a esprimere le tue fantasie, a organizzare situazioni ambigue ed eccitanti, a mandare messaggi piccanti, a lanciare sguardi languidi mentre siete a casa di amici, a usare le palline cinesi. E ricorda che una buona vita sessuale inizia fuori dalla camera da letto.

Ricordati di chiedere la sua opinione

Dover contrattare per ogni cosa è snervante e a tratti anche svilente. Ma prova a immaginare come sarebbe noiosa la vostra coppia se tu e il tuo partner arrivaste al punto di non chiedervi più vicendevolmente pareri e opinioni, per la non voglia di discutere?

Le discussioni, le contrattazioni, i compromessi, perfino i litigi sono fra gli ingredienti di una relazione di successo. Se i due innamorati la pensassero allo stesso modo su tutto si annoierebbero facilmente.

Il confronto aiuta a mettere benzina nel rapporto e a mantenerlo vivo. Non perdere, dunque, l’abitudine di rivolgerti all’altro per chiedergli consigli, opinioni, dritte. A costo di dover ingoiare qualche boccone o di accendere scintille pericolose.

Attenzione a non annullarti

Vivere appieno una relazione e coltivare l'amore non significa annullarsi. Anzi, è proprio l’esatto contrario. Se dimenticarsi dell’altro è un errore, dimenticarsi di se stessi è un erroraccio. Se non ti prendi cura di te in primis, non puoi pensare di poter vivere una relazione appagante.

Quindi, va bene dedicare del tempo alla coppia, ravvivare il dialogo, organizzare cose nuove, ma ricordati di ritagliare degli spazi anche per te. Esci con le amiche, coltiva le tue passioni, organizza una mini fuga con altre persone. Insomma, riempi la tua vita anche di quello che piace a te.

Se stai sempre insieme al tuo compagno, alla lunga rischi di annoiarti. Le vostre esperienze individuali e personali, se ben bilanciate, non vi allontanano, anzi vi arricchiscono anche come coppia.