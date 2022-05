Come ci si rapporta a un partner ipersensibile?

U n partner ipersensibile può metterti a dura prova in una relazione: come affrontare il legame nel modo giusto e non sbagliare

Com’è vivere una relazione con un partner ipersensibile? A volte ti sarà capitato, guardando la persona che hai accanto, se sia quella giusta per te e se il tuo comportamento nei suoi confronti sia adeguato. Capita più spesso nei casi in cui “l’altro” abbia un’emotività spiccata. La sensibilità è una caratteristica preziosa infatti di cui però bisogna prendersi cura nel modo giusto, evitando di commettere errori grossolani che potrebbero mettere a rischio la relazione.

Una premessa importante

Partiamo da un presupposto importante: le persone ipersensibili non sono deboli né in difetto. Al contrario, numerose ricerche hanno dimostrato come questi individui possiedano una marcia in più sia sul lavoro che in amore. Al contrario, se il tuo partner possiede questa caratteristica non dovresti ritenerlo vulnerabile, ma imparare a gestirla nel modo giusto. La sensibilità emotiva infatti è qualcosa che non si può insegnare e che solo pochi possiedono davvero. Una risposta acuta sia fisica che mentale a stimoli sociali o ambientali, ma anche esterni.

Chi sono le persone ipersensibili

Ma chi sono le persone ipersensibili? Si tratta di individui dotati di una spiccata intuizione e di grande empatia che percepiscono il mondo intorno a loro in un modo differente, più vivido e forte. Sono persone che sanno ascoltare gli altri (davvero), comprendono i desideri di chi hanno accanto e i bisogni di coloro che amano, questo perché sono sempre disposti a “mettersi dall’altra parte” e immedesimarsi.

Gli aspetti critici di questa personalità

Di contro un partner ipersensibile sperimenterà spesso la sensazione di “sentire troppo e in profondità” tutto ciò che succede all’interno della vostra relazione e non solo. Spesso ti accorgerai che è molto triste, che fatica a cancellare le emozioni negative o a superare i postumi di una giornata difficile. Questa intensità delle sensazioni provate potrebbe spingerlo ad avere disturbi legati al sonno o al cibo, accrescendo una sensazione di ansia sia verso gli altri che nei confronti di sé stesso. “Lasciar perdere” non è certo nella filosofia di queste persone, che spesso possono sentirsi abbattuti e tristi anche per un piccolo screzio con qualcuno. Ciò è dovuto al fatto che prendono tutto sul personale e non riescono a passare oltre.

Come vivono l’amore i sensibili

Vivere una relazione sana con un partner ipersensibile è possibile a patto di riuscire a cogliere determinate sfumature e rapportarsi nel modo giusto. La grande sensibilità di alcune persone infatti può finire per influenzare negativamente i rapporti con gli altri. Per prima cosa è importante sottolineare che l’ipersensibilità causa una forte insicurezza in amore e una paura del confronto.

Gli ipersensibili temono il rifiuto, non amano il confronto con altri, non solo per quanto riguarda l’aspetto fisico, ma anche lavorativo, sociale e finanziario. Anche solo l’idea di risultare sconfitti in un confronto provoca in loro un profondo senso di ingiustizia, paura e risentimento.

Gli aspetti positivi? Queste persone sono estremamente fedeli e quando si fidano creano legami che sono per la vita. Non solo: nelle discussioni cercano sempre la negoziazione, hanno grandi capacità di ascolto e hanno la capacità di diventare un punto di riferimento anche nelle tempeste peggiori dell’esistenza.

I segreti per rapportarti con la sensibilità

Come rapportarsi in una relazione con un partner ipersensibile? Ci sono alcune cose che dovresti sapere per vivere con serenità il tuo legame e renderlo ogni giorno più forte.

Prova a comprendere – In una relazione sana è fondamentale comprendere ciò che ci distingue dal partner. Provare a capire, in qualche modo, la sua sensibilità e prendere atto del fatto che – sì – la persona che hai accanto si sentirà spesso travolta dai sentimenti e tu non capirai perché.

Lasciagli il suo tempo – Le persone ipersensibili hanno molto più bisogno degli altri di un “tempo di decompressione”. Momenti e spazi da vivere in solitudine per spegnere le sensazioni negative, elaborarle e lasciarle scivolare via. Magari tu sei una persona che, dopo una brutta litigata torna subito allegra, mentre chi hai accanto ha necessità di riflettere e di attendere prima di sorridere di nuovo.

Fai attenzione al tuo umore – Chi è ipersensibile viene influenzato fortemente dall’umore delle persone che ha intorno. Se torni a casa stanca, hai poca voglia di parlare oppure rifiuti un suo approccio, spiega come ti senti. Un semplice gesto da parte tua infatti potrebbe causare dubbi, domande e un’analisi dolorosa.

Sii paziente – Una persona ipersensibile a volte può essere esasperante, sia nelle reazioni che nella tendenza a percepire tutto in modo esagerato. Cerca però di essere paziente, un partner sensibile infatti può rivelarsi una vera e propria benedizione. Avrai accanto qualcuno pronto ad ascoltarti, preparato a comprendere le tue esigenze, a mettersi nei tuoi panni e a fare di tutto per regalarti la felicità che meriti. Ogni volta che ti sentirai nervosa per questo motivo pensa alla fortuna che hai avuto.