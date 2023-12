D iciamolo: chiedere scusa alle persone che ami può essere davvero complicato, perché implica aver ferito qualcuno a cui tieni davvero tanto. Forse questi consigli potranno guidarti e aiutarti

A tutti, ogni tanto, capita di ferire qualcuno, anche inconsapevolmente. Fa parte della pluralità umana, è uno dei prezzi che paghiamo per la nostra complessità, in più tutti possiamo sbagliare e ferire anche le persone che amiamo di più. Tuttavia, quando feriamo qualcuno a cui teniamo particolarmente, entriamo in crisi.

Come si fa, allora, a chiedere scusa alle persone che ami? Come si possono trasmettere, in maniera ancora più viva e intensa, il dispiacere e il desiderio di rimediare, di lenire un dolore che tu stessa hai provocato? La verità è che i modi esistono, ma, ovviamente, devi essere pronta a fare i conti con te stessa.

Perché stai chiedendo scusa?

La prima cosa che bisogna fare per chiedere scusa alle persone che ami è porti una prima domanda, apparentemente banale: di cosa ti stai scusando? Per cosa stai chiedendo scusa? Perché la risposta non può essere semplicemente "ci è rimasto/a male" o "l'ho ferito". No: bisogna andare molto più a fondo di così, cercando sia di analizzare ciò che è accaduto sia (soprattutto) di fare autoanalisi.

Se hai ferito una persona che ami devi aver, in qualche modo, fatto qualcosa che stona o che non è in armonia con ciò che lei è e pensa. Trova quella specifica cosa, staccala dal resto, sezionala: analizza ogni piccola parte e cerca di capire davvero se e dove hai sbagliato, perché è solo comprendendo l'errore che potrai fare delle scuse sincere.

Ferite inconsapevoli e consapevoli

Trovato l'errore, occorre che tu faccia un ulteriore passo avanti. Sai cosa hai sbagliato, lo vedi chiaramente dentro di te. Ma sapevi già di star commettendo un errore? O hai dato per scontato che quella specifica cosa non fosse un errore, forse perché tu e la persona che hai ferito non vi eravate mai confrontate in quell'ambito?

Le due cose hanno implicazioni molto, molto diverse. Se sapevi già di star commettendo un errore che avrebbe potuto portare reazioni negative, dovresti chiederti perché hai sentito comunque il bisogno di farlo. C'è forse qualcosa che non va nella tua relazione (sia sentimentale che amicale)? O stai vivendo un momento di insoddisfazione? Arrivare alla base del problema ti porterà nuova consapevolezza, dandoti strumenti per scusarti con più onestà.

Se invece non pensavi che fosse un errore, puoi calibrare le scuse sottolineando che non era davvero tua intenzione e spiegando anche alla persone che hai di fronte che adesso hai un nuovo strumento per conoscerla meglio, e che farai davvero di tutto, adesso, per ascoltare meglio i suoi bisogni.

I passaggi per fare delle scuse sincere

Chiedere scusa non è una cosa da fare alla leggera. Tutti siamo bravi a usare le parole, ma bisogna davvero dar loro peso e consistenza per essere persone positive e complete. Dopo aver seguito i precedenti passaggi, dunque, è il momento di porre delle scuse sincere, che partono dall'assumersi la responsabilità dell'offesa. Bisogna accettare, confermare e far intendere alla persona che ami che sai che ciò che hai fatto non era accettabile.

In seguito, per chiedere scusa alle persone che ami in modo completo, dovrai anche spiegare cosa è successo. Questo è un passaggio delicato, perché dovrai spiegarti, sì, ma senza giustificarti né rimaneggiarlo per renderlo più accettabile. Poi, sarà il momento di esprimere rimorso, anche questo nella maniera più completa possibile: niente vittimismo, niente esclamazioni roboanti: basta solo dire cosa senti, senza esagerare le sensazioni di umiliazione o vergogna.

Ammenda o non ammenda?

Dovendo chiedere scusa alle persone che ami ed essendo molto ampia la parte emotiva e sentimentale, potresti pensare di dover fare ammenda in qualche modo, di rimediare, di riparare all'errore. Attenzione però: non tutte le situazioni richiedono che tu debba farlo. Prima di parlarne alla persona che hai ferito, guardati dentro e cerca di capire se l'errore richiede davvero un gesto riparatore o se dovrai "solo" limitarti a imparare.

Se sei del parere che il gesto serva, cerca sempre di parlare apertamente con la persona che hai ferito per capire quale, secondo lei, è il gesto migliore da fare. Ricordati anche di non pressarla, di rispettare i suoi tempi e di tenere in considerazione che chiedere scusa non significa ottenere automaticamente un perdono immediato o l'assoluzione: sii comprensivo e lascia spazio.

Parole utili vs parole vaghe

Onde evitare che le tue scuse sembrino non sincere, prova anche a tenere in considerazione il linguaggio. Nel formulare le scuse ricordati sempre di non avere un tono vittimistico o eccessivamente compassionevole: non sei una vittima e la persona che hai davanti non si merita pietà, ma rispetto e comprensione. Cerca anche di usare delle frasi vere e sentite, ben articolate, chiare.

Infine, ricordati di non usare forme passive, vaghe o generiche. Come abbiamo detto prima, usa delle parole utili che spieghino ma non scusino il motivo per cui è avvenuto l'errore, esprimano rimorso e preoccupazione e promettano, in qualche modo e se necessario, gesti riparatori.