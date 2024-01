S iete pronti per la convivenza? Come capire se tu e il tuo partner dovreste fare questo passo o se è il caso di aspettare

Siete innamorati, state bene insieme e vorreste fare un nuovo passo nella vostra relazione. Allora perché non iniziare una convivenza? Vivere insieme rappresenta uno step chiave all’interno di una love story, ma è anche una prova molto importante e difficile da superare. Il motivo? Vivendo con la persona che ami non solo ci trascorrerai molto più tempo insieme, ma ti troverai anche a notare maggiormente difetti e problemi. Il risultato: la convivenza potrebbe portarvi a litigare sempre più spesso e, nel peggiore dei casi, a una rottura.

Dunque meglio pensarci bene prima di affrontare una prova così importante. Prima di proporre all’altra persona di vivere insieme pensaci bene e prova a riflettere sulla vostra storia. Siete davvero pronti per condividere lo stesso tetto? Cerca di essere onesta con te stessa fino in fondo. Ti permetterà di evitare errori e la possibilità di fare poi marcia indietro con tutta la sofferenza che potrebbe derivare da questa scelta.

Riuscite a gestire le discussioni in modo intelligente

Non discutere all’interno di una relazione è impossibile, l’importante è farlo, ma nel modo giusto. Una coppia solida, pronta per la convivenza, è in grado di gestire il conflitto e di renderlo costruttivo. Una discussione non deve terminare per forza con musi lunghi e silenzi, ma può trasformarsi in un’occasione per parlare di ciò che non va nella storia, per migliorare il legame e per trovare una mediazione che renda felici entrambi.

Litigare sempre sugli stessi argomenti senza trovare mai una soluzione con il tempo potrebbe logorare la relazione. Se andate a convivere senza aver risolto alcuni problemi e aver imparato a mediare, rischierete di ritrovarvi ad affrontare liti infinite ed estenuanti. Se fra di voi la rabbia dura appena il tempo di un chiarimento e poi siete già nuovamente pronti ad amarvi la convivenza fa per voi!

Avete gli stessi obiettivi

Avere gli stessi obiettivi e le stesse idee è essenziale per avviare una convivenza. Prova a capire se avete uguali opinioni riguardo temi importanti come i soldi, la gestione della casa ed eventualmente della famiglia. Sono elementi chiave che potrebbero portare a preoccupazioni quotidiane se tu e il partner non la vedete affatto allo stesso modo.

Ovviamente non sarete mai d’accordo su tutto, ma ci sono dei temi che sono essenziali per garantire la solidità della coppia. Al tempo stesso cercate di stabilire su quali argomenti siete d’accordo. Ad esempio come gestire il vostro conto (in comune o no), se e quando invitare la famiglia o gli amici, come dividersi gli impegni quotidiani per tenere in ordine e pulita la casa. Eventuali disaccordi, se lasciati in sospeso, potrebbero rivelarsi molto difficili da superare.

Potete parlare di qualsiasi cosa

Per una convivenza perfetta è necessario che ci sia completa trasparenza fra i partner. Dovrai riuscire a parlare con l’altra persona di qualsiasi cosa, anche degli argomenti più seri e che potrebbero avere un certo impatto nella vostra storia. La comunicazione nella coppia è una condizione fondamentale per evitare che ci siano dei fraintendimenti fra di voi e che si possano creare delle tensioni non risolte. L’onestà è fondamentale per stare bene con te stessa e con l’altro, evitando che piccoli dubbi possano diventare giganteschi litigi.

Avete trovato un equilibrio

Il rischio, quando si sceglie di convivere, è quello di cadere in una sorta di monotonia di coppia. I giorni diventano tutti uguali, la sera non si esce più, ma si invitano gli amici a casa. Si trascorrono le serate sul divano a guardare film o a mangiare. Il risultato? Nel legame sopraggiunge una sorta di volume “piatto” che porta la passione a ristagnare e spegnersi.

Il rischio quando si va a convivere è infatti quello di impigrirsi e chiudersi in sé stessi. Il discorso cambiano se tu e il tuo partner – con grande intelligenza – avete imparato a ritagliarvi del tempo per dedicarvi a interessi e amicizie personali. Uscire con le amiche per una serata speciale e ritornare a casa dal tuo compagno sarà ancora più emozionante. La stessa cosa vale per lui che sarà felice di riabbracciarsi dopo essersi divertito a cena con i suoi amici. Mantenere i propri spazi è un aspetto essenziale all’interno di una relazione ancora di più quando si parla di una convivenza.

Lo sapete... e basta!

Ti sembrerà un cliché, ma non è nient’altro che una grande verità. Se siete pronti per convivere sentirai questo desiderio crescere dentro di te (e lo sentirà anche il tuo partner). Se andare a vivere insieme ti sembra il passo perfetto per la vostra relazione, evidentemente lo è! Prova a pensare a come sarebbe vivere insieme. La cosa ti fa sentire a tuo agio e ti rende felice? Allora fallo! Ascolta il tuo cuore e lanciati in questa nuova avventura con intelligenza e consapevolezza.

