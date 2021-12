Come capire se si è innamorati

C ome capire se si è innamorati? A volte distinguere una semplice infatuazione da un amore travolgente non è semplice, ma ci sono alcuni segnali inequivocabili che ti aiuteranno

Si tratta di una semplice infatuazione oppure di amore? Capire se si è davvero innamorati non è facile, ma ci sono dei segnali che ti possono aiutare ad orientarti e a fare chiarezza nel tuo cuore. D’altronde esistono dei veri e propri sintomi d’amore, ben precisi, che possono consentirti di comprendere se quello che senti è vero amore oppure se provi semplicemente una forte attrazione per qualcuno. Sei stata colpita dalla freccia di Cupido oppure no? È arrivato il momento di scoprirlo.

Il pensiero di lui è insistente

Quando siamo innamorati ogni cosa ci fa pensare alla persona amata. Abbiamo voglia di parlarci in continuazione, di raccontargli le cose buffe o particolari che ci capitano durante la giornata. Ci pensi così tanto che anche i tuoi amici non ne possono più: ogni momento è quello giusto per ricordargli quanto sia speciale e interessante. Attività che – ovviamente – svolgi con il sorriso sulle labbra.

Ti senti su una nuvoletta

Fra gli effetti dell’amore c’è la sua immensa capacità di farci sentire come su una nuvola. La leggerezza che ti regala è davvero straordinaria ed è come se il tuo cervello subisse una vera e propria mutazione. I neuroni infatti subiscono l’azione dell’adrenalina e dell’ossitocina, un mix che causa un cambiamento nel tuo comportamento. Tendi ad essere distratta, a farfugliare e in presenza dell’amato sei più goffa. Le preoccupazioni e i problemi quotidiani sono un eco lontano che non riesce a turbare in nessun modo la tua felicità.

Hai il batticuore

Sembra un clichè, ma fra i sintomi dell’amore c’è proprio il batticuore. Al pensiero di incontrare la persona che ami avverti delle sensazioni fisiche ben precise. Senti il cuore battere forte, hai le farfalle nello stomaco e il respiro affannato. Quando lo vedi arrivare i pensieri si annullano: ti senti agitata e avverti una specie di tormento interiore.

Non riesci a dormire

L’amore regala energie extra e…notti insonni! Se ti sei innamorata avrai difficoltà a dormire la notte e non riuscirai ad addormentarti. Quando ti stendi sul materasso non fai altro che pensare ai momenti che avete trascorso insieme e alla prossima volta che vi vedrete? Allora è amore!

Ti senti completa

Innamorarsi significa finire dentro una bolla di sapone dove nulla può toccarti e hai l’impressione di aver raggiunto l’estasi. Le incombenze quotidiane che solitamente ti davano fastidio ora sono niente, mentre nulla ti dà più fastidio. Così tanto che le amiche ti prendono in giro per i tuoi “occhi a cuoricino” e persino i colleghi in ufficio si sono resi conto del tuo stato di estasi totale.

Il resto non conta

Quando sei innamorata il resto del mondo viene messo in stand-by e non conta più. Tutto ha la forma di un eco lontano, anzi, lontanissimo, e ti senti disposta a fare qualsiasi cosa pur di stare con la persona che ami.

Accetti compromessi

Se prima non l’avresti mai fatto, ora che stai frequentando questa nuova persona ti senti più portata ad accettare compromessi. Difetti che avresti immediatamente bollato diventano invece qualcosa su cui sei disposta a lavorare, persino a superare. Dire di no a chi hai di fronte dunque diventa davvero difficile se non impossibile: l’unica cosa che conta è stare vicini.

Sei meno stressata

Eventi e situazioni che in passato ti avrebbero creato una sensazione di forte stress, ora sono qualcosa che ignori molto facilmente. Il motivo? Baciare la persona che ti piace ti aiuta a diminuire il livello di cortisolo, ossia l’ormone dello stress. Un bacio appassionato dunque è il metodo giusto per rilassarti e sentirti subito meglio. Attenzione però: il bacio è un segnale fondamentale di ciò che provi. Se subito dopo ti senti irritata o infastidita significa che non era amore.

Ti senti allegra e piena di energia

L’amore regala allegria e ci fa sentire pieni di energia. Così, un giorno dopo l’altro, ti rendi conto che stai cambiando in meglio e che lo stai facendo anche grazie al partner. La mattina ti senti produttiva come se avessi bevuto litri di caffè, hai voglia di provare cose nuove, di affrontare avventure e di vivere al meglio la giornata…ovviamente con lui!

Stai facendo progetti

Non te ne sei accorta subito, ma un giorno dopo l’altro ti sei resa conto che stai facendo dei progetti. Che siano un week end fuori, un piccolo viaggio o una cena al ristorante, guardi sempre più in là e lo fai in compagnia della persona che ti piace. A poco a poco i discorsi stanno diventando sempre più profondi e importanti: state considerando l’idea di trascorrere insieme tutta la vita. Se non è amore questo!