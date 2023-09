U n partner con una personalità oscura può essere molto pericoloso: impara a riconoscerlo e a cogliere i segnali

L’amore e le relazioni – purtroppo – non sono sempre sane, soprattutto quando abbiamo a che fare con un partner dalla personalità oscura. Narcisismo, manipolazione e mancanza di empatia sono solo alcune delle caratteristiche di queste persone che, un passo dopo l’altro, rischiano di trascinarti non solo in un rapporto che non ti renderà felice, ma che ti lascerà anche profonde ferite.

Riconoscere un partner con la personalità oscura dunque non è solo possibile, ma necessario. Ciò che rende difficile l’impresa? Persone di questo tipo sono difficili da smascherare perché dotate di un forte potere di seduzione. Incantare è la loro specialità e senza accorgertene ti troverai a vivere una storia che non fa per te. Dunque impara a cogliere i segnali e fatti le giuste domande per capire se chi hai accanto ha una personalità oscura oppure no.

1. Si sente superiore

Chi possiede una personalità oscura tende a considerarsi superiore a chiunque altro e ha la convinzione di essere la migliore persona al mondo. Persone di questo tipo tendono a ricoprirti di critiche e a sminuirti in modo costante e quotidiano, portandoti, a poco a poco, a dubitare della tua autostima. Il tuo partner parla continuamente del fatto che è bravissimo e speciale, mentre tu non sei in grado di fare nulla e sbagli tutto? Forse dovresti iniziare a riconsiderare il vostro rapporto.

2. Pensa solo al successo

Chi ha una personalità oscura è letteralmente ossessionato dal successo. In questo caso il tuo partner vuole raggiungere il potere e il successo, così tanto da parlarne continuamente. Non si fa alcuno scrupolo per ottenere quello che vuole e pretende che questo diventi fondamentale pure per te, esercitando il potere del controllo.

3. Vuole essere unico

Un partner con personalità oscura si sente migliore e unico. Questa convinzione di essere insostituibile e speciale lo spinge a diffidare e criticare tutti, persino te. Le sue amicizie non sono mai profonde e non perde occasione per denigrare chiunque si trova di fronte, pretendendo che tu sia della stessa idea.

4. Pretende di essere trattato meglio di chiunque altro

Proprio perché si pone su un piedistallo, il partner con personalità oscura ha la pretesa di avere qualsiasi privilegio. Il suo tratto narcisista lo spinge e richiedere di diritto attenzioni e considerazione, chiedendoti di mettere da parte qualsiasi altra cosa. Allo stesso modo non puoi criticarlo oppure dargli torto, perché questo lo farebbe arrabbiare moltissimo.

5. Se qualcosa non va ti incolpa

Il cameriere porta il piatto sbagliato al ristorante? Il navigatore sbaglia strada? La colpa è sempre tua! In ogni caso un partner con personalità oscura tende ad accusarti di tutto ciò che va storto. Soprattutto quando la colpa è tutta sua, tende a deresponsabilizzarsi, riversando su di te la sua frustrazione. Peggio ancora: spesso afferma di essersi comportato male per via dei tuoi atteggiamenti, finendo per farti sentire costantemente sbagliata.

6. Ha un estremo egocentrismo

Dove ci sono i riflettori accesi c’è un narcisista. Tutto ciò che desidera una persona con personalità oscura infatti è essere benvoluto e ammirato. Non si chiede mai se quel particolare trattamento sia meritato, lo pretende e basta. Quando racconta una storia, ad esempio, lo fa raccontandola in modo che lui sia sempre sotto una buona luce. Si preoccupa di come appare agli occhi degli altri ed è fortemente incentrato sulla sua immagine. Quando tenti di parlargli dei tuoi problemi, cambia immediatamente argomento, puntando l’attenzione sulle sue questioni. Se ti succede qualcosa la prima cosa a cui pensa è che conseguenze avrà questo sulla sua esistenza.

7. Invidia gli altri

Le persone con una personalità oscura nel profondo sanno di non essere le migliori, per questo motivo tendono a provare una invidia profonda nei confronti di tutti. I vostri amici comprano una nuova casa? Lui non farà altro che criticare ogni dettaglio. Ottieni una promozione? Ti dirà che sei stata solo fortunata.

8. Non ha nessuna empatia

Ciò che caratterizza maggiormente la personalità oscura è la mancanza di empatia. Un narcisista infatti non riesce in alcun modo a entrare in contatto con le emozioni e i bisogni degli altri. Se ti ferisce non si sente in colpa, al contrario ti accusa di aver provocato tu quella reazione. Non riesce a sintetizzarsi con i tuoi sentimenti, per questo non tenta in alcun modo di accettarti e capirti. Quando cerchi di parlargli non ti ascolta e nega ogni tuo tentativo di spiegare come ti senti e cosa desideri.

9. Si aspetta che tu sia sempre al suo servizio

Ha un desiderio così forte di raggiungere i propri obiettivi che non ha paura di approfittarti degli altri. Non ci sono cose che non farebbe per ottenere quello che vuole e desidera avere qualsiasi cosa sotto controllo, anche a costo di manipolare persone e situazione a proprio vantaggio. Per questo si aspetta che tu sia costantemente al suo servizio e che tu faccia tutto quello che ti chiede. Provi a dire di no? Ti accuserà di mettergli i bastoni fra le ruote e di non amarlo davvero, di non impegnarti abbastanza e di essere egoista.