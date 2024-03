Come capire se hai avuto un orgasmo?

R iconoscere un orgasmo non è semplice per tutte: ti sveliamo i segnali inconfondibili (e qualche trucchetto utile)

Sei in grado di capire che hai appena avuto un orgasmo? Si tratta di una domanda che – forse – ti sembrerà ovvia, ma non è proprio sempre così. Quando si parla di sesso infatti niente è scontato e quasi tutto è…soggettivo! Ognuno di noi vive l’orgasmo in modo differente, sperimentando anche sensazioni che possono essere diverse e variano a seconda delle situazioni, delle esperienze vissute, del proprio corpo e persino del partner.

C’è chi descrive l’orgasmo come una sensazione di liberazione, chi come uno spasmo incontrollabile e chi invece avverte un’onda potente che investe tutto il corpo e cancella per un istante i pensieri. Non a caso sappiamo bene che non esiste un solo tipo di orgasmo, ma si può arrivare all’acme del piacere in tantissimi modi differenti. Nonostante l’esperienza sia totalmente soggettiva esistono però dei segnali che possono indicarti che hai appena raggiunto l’apice. Andiamo a vedere quali sono.

Il tuo respiro aumenta (con la frequenza cardiaca)

Quando raggiungi l’orgasmo il tuo corpo subisce un mutamento: la frequenza cardiaca rallenta e il respiro diventa più profondo, tutto torna alla normalità dieci minuti circa dopo il raggiungimento dell’apice.

I muscoli si contraggono

L’orgasmo provoca una contrazione dei muscoli involontaria. Uno spasmo che, a seconda dei casi, può essere piuttosto forte e presentarsi sia durante che dopo aver raggiunto l’acme. Le contrazioni muscolari possono interessare gli addominali, i glutei, le gambe e le pareti vaginali. Spesso questo episodio si accompagna ad una sensazione di brivido molto intensa.

Senti caldo

Se il respiro aumenta la temperatura non è da meno. Spesso quando raggiungi l’orgasmo avverti un calore che interessa soprattutto la zona alta del corpo. Il torace, il collo e la pelle del viso subiscono degli arrossamenti, facendoti sentire calda anche al tatto. Ciò è dovuto ad un fatto molto semplice: quando raggiungi l’apice il flusso sanguigno aumenta e la pelle viene irrorata maggiormente!

Avverti una tensione, poi un senso di liberazione

Spesso l’orgasmo è caratterizzato da due fasi: si avverte prima un accumulo di tensione, seguito da un rilascio improvviso. Una sensazione che coinvolge corpo e mente in un crescendo di emozioni e percezioni che culminano con una sorta di big bang, seguito da un rilassamento completo.

Diventi più sensibile al tocco

Moltissime persone dopo l’orgasmo avvertono una maggiore sensibilità nell’area dei genitali. Una situazione legata – appunto – all’aumento del flusso sanguigno. In particolare il tocco o lo sfregamento creano fastidio, così tanto che per fare di nuovo l’amore sarebbe necessario attendere un po’ di tempo. In questi casi meglio concentrarsi su altre zone del corpo per poi riaccendere la passione.

Hai sonno

Fra i “sintomi” più comuni dell’orgasmo c’è una sensazione di rilassatezza così profonda da portare al sonno. Il relax post orgasmo è piuttosto comune ed è causato dal rilascio dell’ossitocina, un ormone che abbatte lo stress e regala una sensazione di calma e felicità.

Ti senti rilassata

Quando raggiungi l’apice infatti il tuo cervello viene stimolato da una produzione eccessiva di ormoni del benessere. Non solo l’ossitocina, ma anche la dopamina, due ormoni che donano una sensazione piacevole di appagamento. I loro effetti non riguardano solo il profondo relax che avverti, ma ti fanno anche sentire più euforica e rafforzano il legame con il partner.

Come raggiungere l’orgasmo

I benefici dell’orgasmo sono noti ormai da tempo e sono davvero tantissimi. Al tempo stesso sono numerosi i dubbi e le domande legati alla ricerca del piacere. Come raggiungerlo? Gli elementi in gioco in questo senso sono diversi e ogni esperienza è – come spiegavamo – personale e unica. Ci sono però alcuni consigli che potrebbero risultarti utili.

Impara a conoscerti

La masturbazione – nonostante i numerosi tabù che esistono ancora oggi – è un aspetto essenziale per raggiungere l’orgasmo più facilmente. Il motivo? L’autoerotismo ti consente di conoscere il tuo corpo, di imparare cosa ti piace e cosa non ti piace, regalandoti una conoscenza approfondita di te e un senso di libertà che ti permetteranno di arrivare all’acme facilmente.

Sperimenta

Nel sesso tutto è relativo e personale, perciò non fermarti di fronte a dettami o regole, ma sperimenta da sola quello che ti piace e i modi per arrivare al piacere. Che siano posizioni, modi per eccitarti o per provare desiderio, lasciati andare e trasforma l’esperienza del sesso in un gioco divertente.

Prova le posizioni del piacere

Anche per quanto riguarda le posizioni sessuali tutto è relativo. Nonostante ciò ne esistono alcune che possono farti arrivare più facilmente all’orgasmo. Nello specifico si tratta delle posizioni in cui la penetrazione si verifica dal basso verso l’alto, diventando dunque più profonda.

Parliamo della doggy style oppure della cow girl in cui ad avere il controllo sei tu. In generale le posizioni migliori per favorire l’orgasmo femminile sono quelle in cui è possibile stimolare durante la penetrazione il clitoride, per un piacere ancora più intenso.