L e persone tendono a sminuirsi per la naturale inclinazione. Quando questo sminuirsi viene rinforzato dai comportamenti del partner, si innesca una spirale altamente tossica

Non è sempre facile capire se il tuo partner ti sta sminuendo. A volte si tratta solo di un commento costruttivo espresso con un tono più severo di quanto non si vorrebbe, mentre altre volte ti sei trovata travolta da un monologo paternalistico, giudicante e doloroso da cui avresti solo voluto sfuggire.

Anche le buone intenzioni dei migliori compagni di vita possono trasformarsi in atteggiamenti svalutanti o sminuenti. Non necessariamente si tratta di situazioni in cui parliamo di narcisismo o tossicità: sono comportamenti piccoli, magari messi in atto in maniera inconsapevole o in buona fede, ma che possono essere davvero dannosi. Tutti possiamo avere momenti di crisi di autostima, e in questi frangenti ricevere critiche e continui commenti sminuenti non fa affatto bene.

Perché aggiustare qualcosa che non è rotto?

Senza rendersi conto di farlo, molte persone tendono involontariamente a provare ad "aggiustare" il loro partner. Il che significa il più delle volte provare ad aggiustare qualcosa che non è rotto, ma che funziona diversamente da sé. E anche se fosse rotto, non sarebbe comunque compito del partner quello di risolvere i suoi problemi.

Così facendo le persone hanno l’impressione di aiutare, e invece stanno facendo proprio l’esatto contrario: stanno deliberatamente sminuendo il loro partner. Se il tuo partner ti sta sminuendo, probabilmente con il suo modo di fare non riesce a tenersi al passo con ciò di cui hai bisogno. E allora c’è davvero bisogno di riconsiderare la propria relazione.

In altre parole è importante che una relazione sia qualcosa che rende felici e che si faccia in due, attivamente. Se un membro della coppia si sente in dovere di tirare fuori la cassetta degli attrezzi, significa che non è più una relazione, ma il rapporto che intercorre tra un riparatore e, per esempio, una caldaia rotta.

Ma come capire si siamo davvero in una situazione in cui il partner ci sta sminuendo? Ecco quali sono i casi concreti più frequenti.

Il tuo partner ti sta sminuendo se mette in dubbio le tue scelte

La comunicazione sana richiede non solo uno scambio di punti di vista, ma anche di pensieri e domande. Quando la comunicazione è sana, la relazione procede per la sua strada senza grossi intoppi. È quando si fa giudicante, e mette in dubbio la capacità del partner di prendere decisioni sensate, che iniziano i problemi.

Non si tratta per forza di grandi argomenti, né necessariamente di grandi battaglie. A volte è il commento fuori luogo su quello che hai scelto di mangiare, mentre altre volte è il libro che stai leggendo o la serie che stai guardando. Si tratta in sintesi di una mancanza di fiducia che viene rivolta al partner e che ci fa sentire perennemente inadatte o fuori luogo. Un sentimento che mette in discussione quello che vogliamo fare in qualsiasi momento e ti fa pensare: il mio compagno approverebbe? È una dinamica molto sbagliata.

E se da una parte non dare peso a questo tipo di osservazioni è sempre una buona idea, dall’altra certi commenti non dovrebbero neanche venire a galla.

Il tuo partner ti sta sminuendo se ti corregge in continuazione

Forse è qualcosa che pronunci con una cadenza o un accento particolare, o forse davvero ti sbagli. Ma che importanza ha? Correggere continuamente il proprio partner, specialmente davanti ad amici o parenti, può essere il segnale che c’è qualcosa al di sotto.

Insomma, non c’è niente di male a insegnare qualcosa al partner, a patto che questo non diventi una scusa per continuare incessantemente a giudicare e minimizzare il valore altrui.

Altri modi in cui potresti venire sminuita

Consigli non richiesti

I consigli non richiesti si aggiudicano il premio come peggiore sistema per aiutare il proprio partner. Potrebbero sembrare una buona idea: faccio notare qualcosa che lei forse non vede, e io dalla mia posizione illuminata ed esterna invece vedo perfettamente. Insomma: la strada per l’inferno, possiamo affermare, è lastricata di consigli non richiesti che vengono introdotti a forza in ogni conversazione e devono in qualche modo dare il loro parere, per riflesso, sulla vita che conduce il partner.

Mancanza di compromesso

La mancanza del compromesso è un altro metodo con cui tante persone decidono di sminuire il loro partner. Del resto se un compagno di vita prende decisioni “inferiori” è impossibile scendere dal proprio piedistallo per raggiungere un accordo. Anche nelle piccole cose e nelle piccole decisioni quotidiane è importante raggiungere un equilibrio.

Fare paragoni

Il paragone è un ladro di gioia. Mettere a confronto il proprio partner con un ex fidanzata o un’altra coppia di amici è il modo migliore per uccidere una storia d’amore. Il tuo partner ti sta sminuendo se ti paragona a qualcun altro, perché è un po’ come paragonare un pesce con una bicicletta. Che cos’hanno in comune? Niente. Siete due esseri umani con storie e vite totalmente differenti, e non sarete mai oggetto di un paragone che possa essere costruttivo o sano.

Interrompere i discorsi diventa un'abitudine

Il tuo partner ti interrompe costantemente mentre parli, e allora probabilmente è giunto il momento di arrabbiarsi davvero. Quando interrompi qualcuno dimostri impazienza e disinteresse, e minimizzi il bisogno del partner di essere ascoltato.