C ome si fa a prendere le distanze da un partner che cerca di farci sentire in colpa e come capire che lo sta facendo? Ecco i segnali a cui prestare attenzione.

Al di là del fatto che questo non dovrebbe mai accadere, capita che siano proprio le persone a noi più vicine a metterci nelle condizione di non farci stare o sentire bene. Per esempio quando è il nostro partner che, con parole e gesti, prova e riesce a farci sentire in colpa per qualcosa che abbiamo (ma a volte anche no) detto o fatto.

Un atteggiamento che fa parte a tutti gli effetti di un tentativo, a volte riuscito a volte meno, di manipolazione affettiva e che è bene saper riconoscere ed evitare, per non cadere in circoli viziosi che andrebbero a ledere la nostra persona e la nostra serenità. Ma come si fa a capire quando il/la partner sta cercando di farci sentire in colpa? E come è bene agire?

VEDI ANCHE

Lifestyle

Come si fronteggia un senso di colpa eccessivo?

Prima di capire questi due aspetti è importante fare un passo indietro e comprendere a fondo altri due tasselli fondamentali, ovvero cos’è il senso di colpa e cosa comporta.

Cos’è il senso di colpa

Quando si parla di senso di colpa, si intende generalmente il segnale che qualcosa non va, un campanello d’allarme che ci avvisa che un nostro comportamento (azione o parola) può aver ferito o turbato la persona a cui è stato rivolto.

Un segnale che dovrebbe partire da dentro di noi, ma che se invece deriva dalla persona che si sta frequentando e con cui si ha una storia, dovrebbe farci capire subito che quella che si sta vivendo è una relazione tossica. Il motivo? Chi ci fa sentire in colpa cerca fondamentalmente di mettervi nella condizione di sentirvi in errore e di dover rimediare al presunto sbaglio commesso, mettendosi quindi in una posizione di costante vantaggio rispetto a voi, come se gli/le doveste sempre qualcosa o come se doveste sempre rimediare a un torto commesso nei suoi confronti.

Un modo alimentato dal partner per far sentire in costante “pericolo” di ritorsione per il danno subito, facendo nascere la paura di essere lasciati e abbandonati. E, così facendo, attuando tutta quelle serie di dinamiche che portano ad attaccarsi sempre di più a chi si ha accanto.

Partendo da questo presupposto, quindi, chi cerca di farci sentire in colpa non solo è un vero e proprio manipolatore ma non ci ama nemmeno. Ecco perché è importante imparare a riconoscerne gli atteggiamenti e mettersi a riparo.

VEDI ANCHE

Lifestyle

Che cos’è il guilt trip e come dovremmo liberarcene una volta per tutte

I comportamenti di chi cerca di farci sentire in colpa

Come? Osservando i vari comportamenti del partner e imparando a decifrarli correttamente. Per esempio partendo da un atteggiamento classico di chi cerca da farci sentire in colpa, ovvero quello di giocare con le nostre emozioni. Per esempio mostrandosi vulnerabile per fare in modo che il vostro attaccamento dipenda anche dalla volontà di non ferirlo o ancora spingendovi a fare qualcosa che desiderate e accettando (almeno apparentemente) la vostra libertà, per poi rinfacciarvi di non averci rinunciato. Banalmente dicendovi di uscire tranquillamente con le vostre amiche per poi farvi pesare di averlo fatto. E di fatto comportandosi da vittima.

Ma non solo. Un altro comportamento tipico di chi cerca di farci sentire in colpa, poi, è quello di colui che si basa su un singolo evento anche passato per continuare a farci sentire in debito di qualcosa, per compensare quanto accaduto. Come una sorta di ricatto continuo e che non ha mai fine, anche perché se così fosse scatterebbe la prima mossa del giocare con le vostre emozioni per scatenare il senso di colpa.

Infine, come non parlare di coloro che cercano di scaricare addosso a chi hanno davanti tutti i propri errori, come fossero dell’altra persona. Un atteggiamento tipico di chi cerca di farci sentire in colpa che mette a riparo se stesso e la sua immagine, scaricando colpe ed errori su chi ha accanto. E generando così un senso di colpa nato dal nulla ma comunque presente.

Come agire contro chi vuole farci sentire in colpa

Una serie di comportamenti che puntano a ferire e minare la persona a cui sono rivolti e che niente hanno a che vedere con il vero senso di colpa, quello che nasce naturalmente nel momento in cui davvero si è ferito qualcuno e che è importante ascoltare per porvi rimedio. Ma solo in questo caso.

Se invece è il partner che cerca di farci sentire in colpa, l’unica cosa da fare è prenderne coscienza e rivalutare la pseudo-relazione che si sta vivendo, evitando di cadere nella trappola che ci è stata tesa e riprendendo al più presto il possesso delle proprie emozioni e della propria vita.