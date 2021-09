Prima di ricorrere ad aiuti 'esterni', sappi che, per risolvere il problema della durata sotto le lenzuola, si possono mettere in atto una serie di strategie efficaci

La vita è sempre più frenetica e ci stiamo abituando ad essere sempre più veloci in tutto per essere più efficienti. Ma non in tutti gli ambiti la velocità è un pregio: nel sesso può diventare un vero e proprio problema, o quantomeno un disagio. Soprattutto per noi donne.

Anche se il partner non ha un vero e proprio problema di eiaculazione precoce, può capitare che i rapporti tendano a essere un po' troppo brevi per i nostri gusti. La soluzione? Sicuramente parlarne in maniera schietta, e decidere insieme di sperimentare un metodo che permetta di prolungare la durata dei rapporti.

Gli espedienti ci sono, e di seguito te li spieghiamo.

Usa preservativi ritardanti

I preservativi ritardanti sono uno dei rimedi più diffusi per chi desidera contrastare l'eiaculazione precoce e avere rapporti più lunghi e soddisfacenti (per entrambi i partner). Grazie all'azione di una sostanza anestetizzante, la benzocaina, di solito presente nella punta del condom, il pene è meno sensibile e impiega quindi più tempo a raggiungere l'eccitazione necessaria all'orgasmo.

La posizione migliore

Una delle migliori posizioni sessuali per aumentare la durata del rapporto è quella in cui la donna sta sopra l’uomo

In questo modo infatti la donna ha un maggiore controllo dei movimenti e allo stesso tempo il pene dell'uomo viene stimolato in maniera più blanda, cosa che ovviamente rallenta il sopraggiungere dell'orgasmo.

In linea generale in questa posizione la donna può gestire con maggiore facilità i movimenti così da dare spinte lunghe oppure rapide a seconda del proprio gradimento, e anche decidere di rallentare quado l'eccitazione di lui cresce.

Alimentazione sana

Ebbene si, oltre a essere un toccasana per il benessere generale, una dieta sana e bilanciata aumenta l’energia e la durata della prestazione sessuale.

Mangiare molta frutta e verdura può avere grandi benefici anche nella sfera sessuale. Sia per te che per lui. Le banane, ad esempio, contengono molto potassio, utilizzato immediatamente per aumentare l'energia e per produrre ormoni che entrano in gioco nel rapporto sessuale. Una ricerca dello Yale Medical Journal sostiene che chi segue una dieta vegetariana dispone del doppio della potenza rispetto a chi mangia solo proteine.

Non trascurare i preliminari

Al contrario di ciò che potresti pensare, i preliminari sono essenziali per aumentare la durata del rapporto.

Dalle tecniche di seduzione erotica semplici come le carezze fino a quelle più complesse quali la stimolazione delle zone erogene. Non esistono solo i genitali ma anche molte altre parti del corpo ultra sensibili al tocco. Dedica tempo ai preliminari!

Rafforzamento pelvico

Gli esercizi di rafforzamento pelvico servono per imparare ad avere il controllo dei propri muscoli pelvici e in genere vengono raccomandati alle donne perché tra le altre cose aiutano ad avere orgasmi più intensi.

Quel che forse non sai è che possono essere utili anche per gli uomini: insegna al tuo uomo come fare perché uno studio presentato allo European Congress of Urology che i benefici di questi esercizi in uomini di età compresa tra i 19 e i 46 anni sono enormi in termini di durata.

No alla negatività

Tutti sanno che fare sesso è un antistress naturale, grazie alle endorfine rilasciate dal cervello durante il rapporto. Ma può diventare anche molto stressante: allontanare i pensieri negativi sotto le lenzuola aiuta ad aumentare la durata del sesso (e perfino l'intensità del rapporto).