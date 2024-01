Come si fa ad aprire una relazione monogama?

D a qualche tempo a questa parte stai pensando di aprire una relazione monogama, ma non sai come fare né come parlarne con il tuo partner? Parti da una regola fondamentale: la chiarezza viene prima di tutto

Ascoltare i propri bisogni relazionali e le proprie emozioni è fondamentale, e lo è ancora di più in tempi durante i quali si fa sempre più focus sull'autoconsapevolezza. Proprio ascoltandoti potresti aver realizzato di voler aprire la tua relazione monogama, senza minarne la solidità ma stringendo al contempo altri legami.

Follia? Niente affatto. A conti fatti stiamo parlando di non monogamia etica, un modo di vivere la propria relazione con il partner in modo non "tradizionale" e di eliminare la convinzione che l'amore riguardi solo e soltanto due persone sempre e per sempre. Ma come si fa ad aprire le porte a questa dimensione?

VEDI ANCHE

Lifestyle

Le strategie più sane per gestire il conflitto in una relazione lunga sono queste

Parti dall'introspezione

Come ogni decisione che riguarda la sfera relazionale ed emotiva, la scelta di aprire la propria relazione monogama richiede un lungo momento di di introspezione. Sebbene sia ormai noto ai più che la monogamia è a conti fatti un costrutto sociale e che tecnicamente l'essere umano è naturalmente portato ad avere più partner, è altrettanto vero che c'è un abisso tra ciò che siamo naturalmente portati a fare e ciò che viviamo, sentiamo e proviamo.

Esistono individui che tendono a essere fedeli a un'unica persona e trovano completezza e realizzazione in un rapporto di coppia. Ne esistono altri che sentono il bisogno di non legarsi in assoluto. Ancora, esistono persone che hanno bisogno di stringere più legami per essere felici. Cercare di analizzare sé stessi e capire cosa si vuole e cosa ci serve per essere felici è il primo passo verso l'eventuale apertura della propria relazione.

Sii chiaro con il partner

Per moltissimo tempo (secoli) il fatto di avere relazioni parallele è stato sinonimo di cattiva condotta. Chi portava avanti legami con più persone è stato stigmatizzato, bollato in modo negativo e bistrattato (ciò vale soprattutto per le donne, ma non è questa la sede corretta per discuterne). La verità è che si può essere "infedeli" anche se si ama il proprio partner. E che l'unico errore che si commette ancora oggi in questi casi è non essere chiari con la persona con cui si ha una storia d'amore.

Per questa ragione se stiamo pensando di aprire la nostra relazione monogama non dobbiamo lanciarci in avventure nascoste né ricorrere a sotterfugi e bugie. Ancor prima di iniziare una nuova relazione occorre essere chiari con il partner, spiegando che a essere in discussione non sono né lui né il sentimento che si prova.

Al centro di una relazione non monogama, infatti, c'è il bisogno personale di vivere altri legami con consapevolezza, sincerità e trasparenza. Cosa che richiede un grado superiore di responsabilità, onesta e maturità.

Pensa alla gestione dei legami

Una volta discusso il proprio punto di vista con il partner e dato per assodato che non occorre sentirsi in colpa se si vuole esplorare la non monogamia, occorrerà parlare chiaramente con la persona che abbiamo accanto. Di cosa? Di come gestire i nuovi legami che andranno ad arricchire la nostra relazione. Sì, perché non esiste un solo modo. I legami in una non monogamia etica possono prevedere diverse forme e, per esempio, suddividere gli interessi romantici da quelli prettamente sessuali.

VEDI ANCHE

Lifestyle

Accettare il passato del partner è il primo passo per una relazione sana

Chi decide anche di esplorare il poliamore, inoltre può scegliere di avere un unico partner primario, che rimarrà sempre e comunque stabile nella sua vita e frattanto decidere di avere una serie di partner secondari, così come può decidere di dare a ogni partner un livello pari. Tutto parte e prosegue grazie al dialogo, che deve essere sempre aperto e conciso, anche a costo di essere per certi versi "sgradevole".

Sii chiaro con i nuovi partner

La chiarezza va adottata anche con i nuovi partner. Tutte le persone coinvolte vanno messe al corrente di quale sarà la strada intrapresa, perché si rischia altrimenti di pagare un prezzo molto alto. E non si parla solo di chi è monogamo e prova disagio per eventuali "tradimenti", ma anche di persone che potrebbero illudersi e andare incontro a dolorose delusioni d'amore.

Con tutti i partner non è solo fondamentale esplicitare che non c'è alcun vincolo di esclusività. Occorre stabilire da subito la tipologia di legame: sarete "solo" amici di letto? Potrebbe nascere un legame romantico? Quale sarà la sua/loro posizione nella vostra vita? Ogni rapporto deve nascere nel rispetto della sensibilità e delle emozioni altrui, per evitare che qualcuno finisca per soffrire.

Interazione tra partner

Infine, un'altra cosa fondamentale da discutere/capire prima di aprire la propria relazione monogama è il livello di interazione fra i partner. Sappiamo già che tutto va svolto nella massima trasparenza e che di conseguenza tutte le parti vanno informate, ma non è tutto qui.

Come abbiamo già affermato, ogni persona è fatta a modo suo. Ciò significa che potrebbero esserci partner che, pur essendo consci della situazione, proveranno della gelosia e chiederanno esplicitamente di saperne meno possibile sulle altre persone. Ce ne saranno altre, invece, che cercheranno di conoscere le altre parti coinvolte.

Anche in questo caso è bene dar vita a un dialogo trasparente, durante il quale vanno messi in chiaro tutti i punti fondamentali per evitare situazioni spiacevoli che possono mettere in difficoltà noi e gli altri.