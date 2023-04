Come andare avanti dopo aver subito ghosting?

C ome si fa a riprendersi dopo aver subito ghosting? E come si fa a capire se potremmo esserne vittime? Ecco cosa sapere per tutelarsi di fronte a una relazione destinata a finire (e non per colpa vostra)

Se ne sente parlare sempre più spesso, della chiusura di una relazione con tanto di sparizione dell’ex partner, in una sola parola il ghosting. Una modalità di interrompere un rapporto che porta con sé delle conseguenze per chi lo subisce, al punto che è necessario domandarsi come si fa ad andare avanti dopo aver subito ghosting.

E i motivi risiedono tutti nella dinamica di questo stop sentimentale, che non prevede un confronto tra le parti. Ma che ne vede la partecipazione attiva solo di una, che da un momento all’altro sparisce dalla vita dell’altro, senza dare spiegazioni e senza possibilità per chi viene lasciato di poter fare nulla per evitare o chiarire la situazione. Ma vediamo meglio cosa accade quando si subisce questo trattamento poco corretto e come si fa ad andare avanti dopo aver subito ghosting.

Cos’è il ghosting

Come detto, quando si parla di ghosting, si fa riferimento a una modalità di chiusura di una relazione che consiste nell’interruzione improvvisa del rapporto e di ogni contatto con l’ex partner o amico/a (compreso il blocco sui sociale via dicendo). Senza fornire spiegazione alcuna ma semplicemente sparendo ( come un fantasma) dall’oggi al domani, senza confronto e senza (possiamo pure dirlo) rispetto verso l’altro.

Una pratica che, aimè, è sempre più in voga e che, oltre a dimostrare incapacità in chi lo pratica di prendersi anche le più minime responsabilità, porta con sé dei problemi in chi ne riceve il colpo.

Le conseguenze dell’aver subito ghosting

Chi vive una situazione di ghosting, infatti, non subisce solo la fine di una relazione, più o meno breve che sia, con tutta la tristezza e/o la delusione ovvia per l’accaduto. Ma può imbattersi in conseguenze a livello psicologico anche molto forti.

Chi subisce un abbandono o una sparizione improvvisa, infatti, viene ferito a livello profondo, tanto da sentirsi davvero cancellato da chi si aveva davanti, arrivando a mettersi in dubbio come persona. Questo genera senso di colpa, la sensazione di aver fatto qualcosa di sbagliato, rabbia, reazioni passivo-aggressive, incredulità. Ma anche malinconia e un dolore paragonabile a quello fisico per intensità. Fino a anche ad arrivare a stati di ansia, stress e attacchi di panico dovuti a questo mix di emozioni che si vivono e all’impossibilità o incapacità di agire.

Come riprendersi dopo aver subito ghosting

Un circolo vizioso che, però, può e deve essere fermato, attuando una controffensiva al ghosting e prendendo in mano la propria vita. Per prima cosa, quindi, è importante capire che no, chi subisce ghosting non ha nessuna colpa. Dopo tutto chi scompare l’avrebbe fatto comunque se questo fa parte del suo modo di essere (su cui dovrebbe lavorare).

Ma non solo. Estremante importante, poi, è anche l’essere gentili con se stessi e comprensivi rispetto a ciò che si prova. Tristezza, delusione, rabbia, ecc., sono più che comprensibili, ma un conto è provarle e lasciarle andare, un conto è farsi travolgere. Ecco perché è importante vivere ogni emozione, parlandone con chi si ha vicino e facendosi aiutare, se necessario, a metabolizzare l’accaduto. Ripartendo senza strascichi di nessun genere.

Evitate, quindi, anche di cadere nella tentazione di chiamare o cercare di contattare chi ha fatto ghosting. Il fatto che voi non siate state rispettate/i non significa che ci si debba comportare nello stesso modo. Se il partner ha preso una decisione di questo genere, evitatevi di soffrire ulteriormente cercandolo/la e non ottenendo risposta, ma rispettate la sua scelta e proseguite la vostra vita (in poche parole, tutelatevi).

Altro modo per uscire dal turbinio di emozioni che state vivendo e riprendersi dopo aver subito ghosting, poi, è quello di guardare al fatto con consapevolezza. Non ci sono mezze misure o sfumature di colore. Avete subito ghosting, senza se e senza ma, senza trovare giustificazioni o vie secondarie. L’avete subito e da qui siete pronte a ripartire e a provare a non subirlo mai più. Come?

I segnali del ghosting

Per esempio prestando attenzione ai segnali (sì, ci sono) e ad eventuali campanelli d’allarme. Come il fatto di sentirsi sempre dare ragione sulle cose, evitando ogni conflittualità. I contrasti e le vedute diverse nella coppia sono sempre presenti, all’inizio della relazione così come nel suo proseguire. Se questo non c’è o se vi sentite sempre dare ragione su qualsiasi cosa diciate, forse sarebbe meglio indagare e prestare attenzione a chi avete davanti.

Come dire, armonia si ma un finto sogno e una serenità apparente anche no. Poche e semplici azioni per superare il ghosting e riprendere in mano la propria vita, tutelandovi anche per le future relazioni e, di fatto, prendendovi cura di voi stesse/i.